Récemment, DeepSeek, une startup d'IA basée en Chine, a présenté sa première génération de modèles de raisonnement open-source, DeepSeek-R1, qui a démontré des performances comparables à celles des modèles de raisonnement o1 d'OpenAI . Cette présentation a entraîné une chute des valeurs technologiques à l'échelle mondiale : le Nasdaq, le Dow Jones Industrial Average et les contrats à terme du S&P500 ont tous chuté. Le fabricant de puces Nvidia a vu son action chuter de 17 %, perdant près de 600 milliards de dollars en valeur, soit la plus forte perte de capitalisation boursière jamais enregistrée par une entreprise américaine en une seule journée.Face à cette situation, la Maison-Blanche a décidé de se pencher sur les problèmes de sécurité nationale que pose le modèle d'IA de DeepSeek. "", a déclaré Karoline Leavitt, secrétaire de presse de la Maison Blanche, lors d'un point presse. Karoline Leavitt a ajouté que le président Donald Trump considérait les modèles d'IA récemment publiés par la startup comme un "" pour les développeurs d'IA aux États-Unis, mais que "".L'application mobile du chatbot d'IA de DeepSeek s'est hissée au sommet de la page d'accueil du site web d'Apple, l'App Store d'Apple, tandis que son site a connu des pannes dues à l'afflux de nouveaux utilisateurs. DeepSeek a également annoncé des "", ce qui l'a contraint à limiter temporairement les inscriptions.Les investisseurs ont été effrayés par la startup chinoise, qui a publié en décembre son modèle DeepSeek-V3, dont la formation et le développement sur les puces H800 à capacité réduite de Nvidia n'ont coûté, selon elle, que 5,6 millions de dollars. Pendant ce temps, des rivaux américains comme OpenAI et Meta ont déclaré avoir dépensé des dizaines de milliards pour les puces plus puissantes de Nvidia.Karoline Leavitt a également déclaré que l'administration Biden "".Pour rappel, au cours des derniers jours de son mandat, l'ancien président a introduit des mesures supplémentaires visant à réduire les exportations de puces avancées vers la Chine. Les nouvelles réglementations renforcent et s'appuient sur les précédents contrôles américains à l'exportation visant à restreindre l'accès de la Chine à certains semi-conducteurs pouvant être utilisés pour l'IA et le développement militaire.Fait intéressant, OpenAI a récemment annoncé le lancement de ChatGPT Gov , une version spécialement conçue de son chatbot, destinée aux agences gouvernementales américaines. Cette initiative vise à fournir aux institutions fédérales un accès sécurisé aux modèles avancés d'OpenAI, tels que GPT-4o, via une instance cloud Microsoft Azure dédiée, répondant ainsi aux exigences strictes en matière de sécurité et de confidentialité.