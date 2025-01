OpenAI : une organisation américaine de recherche sur l'intelligence artificielle. C'est le développeur de ChatGPT.

Oracle : l'un des plus grands opérateurs de centres de données des États-Unis.

SoftBank : une holding d'investissement multinationale japonaise qui est surtout connue pour ses investissements dans des entreprises et des start-ups axées sur la technologie.

MGX : une société d'investissement basée aux Émirats arabes unis qui se concentre sur l'IA et les technologies avancées.

Les premiers bailleurs de fonds de Stargate sont SoftBank, OpenAI, Oracle et MGX. SoftBank et OpenAI sont les partenaires principaux de Stargate, SoftBank ayant la responsabilité financière et OpenAI la responsabilité opérationnelle. Masayoshi Son en sera le président.



Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle et OpenAI sont les principaux partenaires technologiques initiaux. La construction est actuellement en cours, en commençant par le Texas, et nous évaluons des sites potentiels à travers le pays pour d'autres campus au fur et à mesure que nous finalisons les accords définitifs.



Dans le cadre de Stargate, Oracle, NVIDIA et OpenAI collaboreront étroitement pour construire et exploiter ce système informatique. Cela s'appuie sur une collaboration approfondie entre OpenAI et NVIDIA remontant à 2016 et sur un partenariat plus récent entre OpenAI et Oracle.



Il s'appuie également sur le partenariat existant entre OpenAI et Microsoft. OpenAI continuera d'augmenter sa consommation d'Azure tout en poursuivant son travail avec Microsoft avec ce calcul supplémentaire pour former des modèles de pointe et fournir d'excellents produits et services. Les premiers bailleurs de fonds de Stargate sont SoftBank, OpenAI, Oracle et MGX. SoftBank et OpenAI sont les partenaires principaux de Stargate, SoftBank ayant la responsabilité financière et OpenAI la responsabilité opérationnelle. Masayoshi Son en sera le président.Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle et OpenAI sont les principaux partenaires technologiques initiaux. La construction est actuellement en cours, en commençant par le Texas, et nous évaluons des sites potentiels à travers le pays pour d'autres campus au fur et à mesure que nous finalisons les accords définitifs.Dans le cadre de Stargate, Oracle, NVIDIA et OpenAI collaboreront étroitement pour construire et exploiter ce système informatique. Cela s'appuie sur une collaboration approfondie entre OpenAI et NVIDIA remontant à 2016 et sur un partenariat plus récent entre OpenAI et Oracle.Il s'appuie également sur le partenariat existant entre OpenAI et Microsoft. OpenAI continuera d'augmenter sa consommation d'Azure tout en poursuivant son travail avec Microsoft avec ce calcul supplémentaire pour former des modèles de pointe et fournir d'excellents produits et services.

Announcing The Stargate Project



The Stargate Project is a new company which intends to invest $500 billion over the next four years building new AI infrastructure for OpenAI in the United States. We will begin deploying $100 billion immediately. This infrastructure will secure… — OpenAI (@OpenAI) January 21, 2025

Pour paver la voie de Stargate, Donald Trump a modifié les restrictions antérieures sur le développement de l'IA

NETCHOICE APPLAUDS PRESIDENT TRUMP ORDERS TO UNLEASH ‘GOLDEN AGE’ OF AMERICAN INNOVATION AND STOP FEDERAL CENSORSHIP



WASHINGTON—On his first day back in office, @POTUS issued executive orders to unshackle America’s innovation economy and end federal government censorship.



His… pic.twitter.com/c88k89MirO — NetChoice (@NetChoice) January 21, 2025

La décision de Donald Trump de faire sauter les verrous de sécurité suscite des inquiétudes

Quelles sont les implications du Stargate de 500 milliards de dollars de Donald Trump pour le monde de l'IA ?

Elon Musk dénonce le projet d'IA Stargate, affirmant que ses bailleurs de fonds « n'ont pas l'argent »

« Celui qui prendra la tête aura des avantages économiques considérables »

Le président Trump a annoncé mardi des milliards de dollars d'investissements du secteur privé pour construire des infrastructures d'intelligence artificielle aux États-Unis. OpenAI, Softbank et Oracle prévoient de créer une coentreprise appelée Stargate, a déclaré Trump lors d'une réunion d'information à la Maison Blanche. Masayoshi Son, PDG de SoftBank, s'est joint à Trump pour l'annonce, ainsi que Sam Altman d'OpenAI et Larry Ellison d'Oracle.« Ce que nous voulons faire, c'est les garder dans ce pays », a déclaré Trump. « La Chine est un concurrent, d'autres sont des concurrents[...]. Je vais beaucoup aider par le biais de déclarations d'urgence, parce que nous avons une situation d'urgence, nous devons faire construire ce matériel. Ils doivent donc produire beaucoup d'électricité. Et nous leur donnerons la possibilité de produire facilement, dans leurs propres usines s'ils le souhaitent ».Les principaux acteurs du financement sont :L'infrastructure de l'IA nécessite une quantité importante d'infrastructures et d'énergie. Pour s'entraîner, résoudre de nombreux problèmes à la fois et stocker et traiter de vastes ensembles de données, les systèmes d'IA ont besoin d'ordinateurs puissants et d'appareils à forte consommation d'énergie.Pour cela, il faut des installations dotées de milliers de puces informatiques, de matériel et de logiciels. « La mise en place est actuellement en cours, les campus étant évalués à travers les États-Unis, en commençant par le Texas, peut-on lire dans les déclarations d'OpenAI.En octobre 2023, le président de l'époque, Joe Biden, a signé un décret d'une portée considérable pour réglementer le développement de l'IA , alors que l'on s'inquiète de plus en plus de ses effets potentiels sur tous les domaines, de la sécurité nationale à la santé publique.Le décret prévoit notamment que les développeurs des modèles d'IA les plus puissants doivent informer le gouvernement de leurs travaux et partager les résultats des tests de sécurité. Le décret chargeait le National Institute of Standards and Technology d'élaborer des normes pour les tests de sécurité.Dès son premier jour de mandat, Donald Trump a révoqué ces ordonnances et Stargate ainsi que d'autres projets d'IA basés aux États-Unis ne seront plus soumis à des directives de développement nationales, bien que les États puissent encore imposer des restrictions.La décision de Trump a été saluée par de nombreux membres de la communauté de l'IA.« En abrogeant les règles restrictives de Biden sur la production d'énergie et le développement de l'IA, le président permet à l'Amérique de rester dominante dans la création de la meilleure technologie au monde », a déclaré Steve DelBlanco, PDG de NetChoice, un groupe de lobbying qui défend la libre entreprise sur l'internet.Les partisans d'une réglementation affirment que l'allègement des contraintes pesant sur la technologie de l'IA pourrait également faciliter le développement d'applications utilisées à des fins de surveillance, de repérage social et militaires. Ils affirment également qu'une surveillance est nécessaire pour réduire les risques potentiels associés à la technologie, ainsi que pour susciter la confiance du public dans sa sécurité.Alondra Nelson, membre éminent du Center for American Progress, a déclaré dans un communiqué : « Est-ce trop demander aux développeurs d'IA de faire preuve de transparence en ce qui concerne les tests de sécurité de leurs produits ? Une abrogation motivée par des considérations politiques, sans remplacement réfléchi, est autodestructrice pour notre pays et dangereuse pour nos concitoyens et le monde entier ».Les préoccupations relatives à l'IA dépassent les frontières des États-Unis.« Le risque est que la technologie de pointe en matière d'IA soit contrôlée par un petit nombre d'entreprises ayant toutes leur siège aux États-Unis », a déclaré Holger Hoos, professeur d'intelligence artificielle à l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle.Des produits fondés sur des valeurs, tels que ChatGTP, refléteraient inévitablement les valeurs politiques, sociales et culturelles dominantes des États-Unis dans leurs réponses aux questions des utilisateurs, par exemple, a ajouté Hoos.Peu de détails ont filtré ; nous avons appris que le financement proviendrait de la branche technologique du fonds souverain des Émirats arabes unis et que 100 milliards de dollars d'investissement seraient promis pour la première année. Trump a affirmé qu'il s'agirait du « plus grand projet d'intelligence artificielle de l'histoire ».Qu'est-ce qu'un investissement d'une telle ampleur, défendu par le président des États-Unis, signifie pour l'avenir de l'IA ? Voyons ce qu'il en est.Trump lui-même a déclaré que son implication dans le projet était due à une situation « d'urgence ».En traitant le projet comme une urgence, Trump et son gouvernement pourraient être en mesure de lever rapidement les obstacles réglementaires ou d'allouer des fonds au projet afin d'obtenir des résultats plus rapidement.Il a clairement indiqué qu'il considérait qu'il était vital pour les intérêts nationaux des États-Unis que le pays conserve sa position de leader mondial en matière de technologie de l'IA. Il est certainement conscient du fait que d'autres pays, notamment la Chine, mais aussi le Royaume-Uni et les membres de l'Union européenne, consacrent également d'énormes investissements à la recherche et au développement.Les États-Unis occupent déjà la première place en termes de financement de l'IA, avec 70 milliards de dollars consacrés à des initiatives en 2024, contre moins de 30 milliards de dollars dans le reste du monde (dont environ 20 milliards de dollars en Chine). S'il se concrétise, ce nouvel investissement maintiendra fermement le pays à la première place.Mais il est probable que cette nouvelle ne concerne pas seulement la mise au point de nouvelles technologies. Il s'agit également de la création d'emplois et de la prospérité économique qui en découlera. Trump affirme qu'il s'attend à ce que Stargate crée 100 000 emplois sur quatre ans. Ce sera un énorme coup de pouce pour un président qui sait que ses performances seront jugées sur celles de l'économie américaine pendant son mandat, peut-être avant tout autre chose.Un tel monopole rendrait également les économies des autres pays plus dépendantes de la technologie américaine, ce qui donnerait à Washington une grande marge de manœuvre politique par le biais de contrôles des exportations et de sanctions.« Ils [les pays autres que les États-Unis] perdraient leur souveraineté technologique et d'autres secteurs dépendant de l'IA souffriraient également de leur compétitivité », a déclaré Hoss, qui est également président du conseil d'administration de la Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe, CAIRNE (Confédération des laboratoires de recherche sur l'intelligence artificielle en Europe).Cependant, quelques heures après l'annonce, des signes de drame se sont déjà manifestés.« Ils n'ont pas vraiment l'argent », a écrit Elon Musk sur sa plateforme de médias sociaux X . « SoftBank a obtenu bien moins de 10 milliards de dollars. Je le sais de source sûre ». Il a également déclaré ne pas faire confiance à Sam Altman, PDG d'OpenAI.Sam Altman a répondu directement à l'affirmation de Musk sur X , en écrivant : « Faux, comme vous le savez sûrement. Voulez-vous venir visiter le premier site déjà en cours ? c'est formidable pour le pays. Je réalise que ce qui est formidable pour le pays n'est pas toujours ce qui est optimal pour vos entreprises, mais dans votre nouveau rôle, j'espère que vous mettrez surtout (l'Amérique) en premier ».Se pourrait-il que Musk n'ait pas apprécié que Trump ait décidé de donner la vedette à un projet d'IA mené par ses propres rivaux ? Alors que Musk s'apprête à jouer un rôle de premier plan à la tête du nouveau département de l'efficacité gouvernementale, chargé de superviser les dépenses de l'État, il sera intéressant de voir comment tout cela se déroulera.Les mises en garde contre le pouvoir que l'IA exerce sur l'avenir de la planète ne sont pas nouvelles et les pays s'adaptent à la gestion de ses effets depuis des années.En 2017, s'adressant à des étudiants lors d'une « leçon ouverte » nationale dans la ville de Yaroslavl, au nord-est de Moscou, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que le pays qui prendra la tête dans le domaine de l'intelligence artificielle dominera.« L'intelligence artificielle est l'avenir non seulement de la Russie, mais aussi de l'humanité tout entière », a déclaré Poutine. « Il y a d'énormes opportunités, mais aussi des menaces qu'il est difficile de prévoir aujourd'hui ». Et d'ajouter que « Celui qui deviendra le leader dans ce domaine deviendra le maître du monde », précisant qu'il serait préférable d'éviter qu'une « paire de mains » particulière n'obtienne pas un monopole dans ce domaine.La même année, la Chine a exposé ses plans pour dominer le secteur de l'IA d'ici 2025, remettant en cause la domination des États-Unis dans ce secteur.« Celui qui prendra la tête [de la compétition technologique] aura des avantages économiques considérables et c'est ce que les États-Unis veulent protéger et pousser plus loin », a déclaré Hoos.Les actions d'Oracle ont bondi de près de 9 % le mercredi 22 janvier après que le président américain Donald Trump a déclaré que l'entreprise ferait un investissement important dans l'infrastructure d'intelligence artificielle (IA), aux côtés d'OpenAI et de SoftBank.Source : OpenAI Que pensez-vous du chantier Stargate ? Pensez-vous que la participation de partenaires comme SoftBank et Oracle inspire confiance ou suscite des inquiétudes ? Pourquoi ?Quelle est la légitimité d’un projet aussi ambitieux piloté en partie par une administration politique (Trump) ?Peut-on craindre une instrumentalisation politique de l’intelligence artificielle, ou au contraire, est-ce une opportunité stratégique pour les États-Unis ?Comment Stargate pourrait-il contribuer concrètement à renforcer la position des États-Unis dans le domaine de l’IA face à des puissances comme la Chine ?Cette centralisation des infrastructures d’IA est-elle un avantage ou un risque en matière de cybersécurité et de résilience énergétique ?