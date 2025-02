Wall Street réagit au pari de Google sur l'IA

Je viens de terminer mes commentaires sur les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice. Il s'agit d'un nouveau trimestre solide, qui vient couronner une année exceptionnelle pour l'entreprise. Nous sommes dans un rythme effréné - nous construisons, testons et lançons des produits plus rapidement que jamais. Notre leadership en matière d'innovation en IA et notre approche full-stack unique se traduisent par l'utilisation des produits, la croissance du chiffre d'affaires et les résultats.



Nous avons constaté des progrès spectaculaires en matière d'IA, notamment avec notre dernier modèle Gemini 2.0. Plus de 4,4 millions de développeurs construisent maintenant avec Gemini, notre application Gemini est maintenant sur iOS et s'y porte très bien, et nous avons de très bons retours sur nos derniers modèles de raisonnement. Notre assistant de recherche agentique Deep Research, lancé en décembre, est désormais disponible sur tous les appareils Android, et nous vous recommandons vivement de l'essayer si vous ne l'avez pas encore fait.



Dans Search, les aperçus IA sont désormais disponibles dans plus de 100 pays, et continuent de susciter une plus grande satisfaction et une utilisation accrue de Search. Circle to Search se porte également très bien. 2025 sera une grande année pour l'innovation dans le domaine de la recherche.



Nos activités Cloud et YouTube ont terminé l'année en force, atteignant un taux d'exécution annuel combiné de 110 milliards de dollars. Waymo a assuré en toute sécurité plus de 4 millions de trajets de passagers et s'étend à d'autres villes, dont Tokyo.



La course à l'IA des Big Tech

La société chinoise DeepSeek est-elle un perturbateur à l'horizon ?

Le cloud computing et les préoccupations en matière de monétisation de l'IA

Cet investissement audacieux fait suite au lancement de Gemini 2.0 , que Google décrit comme son nouveau modèle d'IA pour l'ère agentique. Gemini 2.0 promet des performances plus rapides et plus intelligentes, en s'appuyant sur des capacités multimodales avancées. La première variante, Gemini 2.0 Flash, présente des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur, surpassant Gemini 1.5 Pro sur des benchmarks clés à une vitesse deux fois plus élevée.Ces récents développements soulignent la détermination de Google à consolider son leadership dans le domaine de l'intelligence artificielle, alors que l'entreprise s'engage dans la course à la technologie contre des rivaux tels que Microsoft, Meta et Amazon pour dominer la prochaine vague d'infrastructures et de services alimentés par l'IA.Bien qu'Alphabet ait annoncé une augmentation de 12 % de son chiffre d'affaires pour le trimestre, les investisseurs n'ont pas été très enthousiastes. Les actions ont chuté de près de 10 % dans les échanges après les heures de bourse, ébranlées par l'ampleur inattendue des dépenses de Google en matière d'IA.« Il s'avère que même une entreprise de 2 500 milliards de dollars a des jours sans », a écrit Phil Rosen, journaliste spécialisé dans les marchés, dans un message publié sur LinkedIn. « Son activité cloud en particulier est tombée à plat - tout comme celle de Microsoft il y a une semaine - s'élevant à 11,96 milliards de dollars pour le trimestre, en dessous des attentes de 12,19 milliards de dollars. »Le PDG d'Alphabet, Sundar Pichai, a défendu l'investissement, arguant que l'infrastructure de l'IA est le fondement de la croissance à long terme.Dans un message publié sur LinkedIn, Sundar Pichai a déclaré :Le dernier modèle d'IA de Google, Gemini 2.0, a également été rendu public aujourd'hui 6 février, marquant une nouvelle étape dans sa poussée agressive vers les services alimentés par l'IA.Mais il n'est pas le seul ; Microsoft a récemment annoncé son intention de dépenser 80 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA. Entre-temps, Meta et Amazon renforcent également leurs capacités en matière d'IA, chacun rivalisant pour développer les assistants virtuels et les solutions cloud les plus avancés axés sur l'IA.L'investissement de Microsoft est largement axé sur l'intégration de l'IA dans sa plateforme de cloud computing, Azure, et sur le renforcement de son partenariat avec OpenAI.L'entreprise s'est positionnée en tant que leader de l'IA générative, en intégrant des capacités alimentées par l'IA dans sa suite de produits d'entreprise et de consommation.Meta, pour sa part, oriente ses efforts en matière d'IA vers le développement d'assistants virtuels de nouvelle génération et d'outils de génération de contenu axés sur l'IA, en particulier dans ses écosystèmes de métavers et de médias sociaux.Avec son investissement considérable dans AWS, Amazon se concentre sur la mise à l'échelle des services axés sur l'IA pour les entreprises, en concurrence directe avec Google et Microsoft dans l'espace de l'IA dans le cloud.La société chinoise DeepSeek, qui a mis au point un modèle d'IA offrant des capacités de haute performance pour une fraction du coût, exerce une pression supplémentaire sur les géants américains de la technologie.Les investisseurs se demandent désormais si les sommes colossales déversées dans les infrastructures d'IA par Google et ses concurrents américains sont nécessaires pour rester compétitifs.L'économiste Martine de Bono a souligné ce dilemme : « L'entreprise [Google] signale clairement qu'elle conteste les affirmations du laboratoire d'IA chinois DeepSeek selon lesquelles son IA est beaucoup moins chère et aussi performante que les logiciels américains comparables. »La montée en puissance de DeepSeek illustre le fait que le développement de l'IA n'est plus l'apanage de la Silicon Valley. Avec la Chine qui fait des progrès rapides dans le domaine de l'IA, les entreprises technologiques américaines sont confrontées à une double concurrence, entre elles et avec les acteurs étrangers qui contestent leur domination.Alors que l'IA reste le point central de la stratégie de Google, son activité cloud, autrefois considérée comme une opportunité de forte croissance, a montré des signes de ralentissement.Google Cloud a généré 11,96 milliards de dollars au quatrième trimestre, manquant les attentes et suscitant des inquiétudes sur la capacité de l'IA à se traduire par une croissance immédiate des revenus.« La croissance des revenus du cloud décélère, suscitant des inquiétudes quant à savoir si les services cloud alimentés par l'IA se traduisent par des gains commerciaux réels », a noté Justin Gerrard sur LinkedIn.Le cœur de métier d'Alphabet reste la publicité, et les aperçus d'IA dans Google Search entraînent déjà un engagement plus élevé.Cependant, le potentiel de monétisation à long terme de l'IA reste incertain, laissant les investisseurs se demander si l'énorme pari de Google sur l'IA sera payant.Malgré la frilosité des marchés, Alphabet va de l'avant dans son expansion dans le domaine de l'IA. Gemini 2.0, la dernière suite de modèles d'IA de Google, promet des avancées en matière de capacités multimodales, d'IA agentique et de traitement à moindre coût.Des concurrents tels qu'Anthropic, OpenAI et Meta poursuivent le développement de systèmes d'IA similaires basés sur des agents, ce qui indique que la bataille pour la suprématie de l'IA est loin d'être terminée.Alors que les géants de la technologie se livrent à une course effrénée pour dépasser leurs concurrents, les mois à venir révéleront si le pari de 75 milliards de dollars d'Alphabet est une décision visionnaire ou une surextension.Comme le dit un commentateur sur LinkedIn : « Les investisseurs qui se plaignent des dépenses en capital d'Alphabet pensent à trop court terme - l'entreprise doit investir dans la technologie si elle veut éviter d'être le prochain Intel ou Yahoo. »Cependant, l'engagement de Google en faveur de l'IA ne se limite pas uniquement à des dépenses, il remodèle également le mode de fonctionnement de l'entreprise. En octobre dernier, le PDG Sundar Pichai a en effet révélé que plus de 25 % du nouveau code produit par Google est désormais généré par l'IA , mettant en lumière l'importance croissante de la technologie dans les processus de développement logiciel de l'entreprise. Si cette évolution est synonyme de gains d'efficacité, elle suscite également un débat sur le rôle futur des ingénieurs humains.Sundar Picha, PDG de GoogleQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Google pertinente ou cohérente ?Pensez-vous que Google réussira à s'imposer comme un acteur majeur du domaine de l'IA en 2025 ?