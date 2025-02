L’IA mobile en pleine expansion

L’essor fulgurant des applications d’IA générative

Tendances annuelles des applications d'IA générative en France

Tendances des téléchargements d'IA générative par sous-type en France

L’IA se généralise sur mobile, de la productivité à la finance

ChatGPT parmi les applications à la croissance la plus rapide

Ne vous laissez pas distraire par le battage médiatique autour de l'IA générative

Applications d’IA : une croissance artificielle dopée par le marketing ?

L'IA générative fait référence à des modèles d'apprentissage automatique - tels que ChatGPT, Bing AI, DALL-E et Midjourney - qui sont entraînés sur de vastes bases de données de textes et d'images afin de générer de nouveaux textes et images en réponse à une demande. Des titres comme « Dix astuces ChatGPT incontournables » et « Vous utilisez mal ChatGPT ! Voici comment devancer 99 % des utilisateurs de ChatGPT » ont commencé à proliférer. Entre-temps, Axios a rapporté que les financements affluent vers l'IA générative, passant de 613 millions de dollars en 2022 à 2,3 milliards de dollars en 2023 - des fonds qui ne feront qu'alimenter le cycle de l'engouement.Enfin, malgré ces revenus en hausse, la rentabilité du marché de l’IA reste incertaine. Le coût élevé de développement et d’exploitation de ces technologies, combiné à une adoption parfois passive de la part des utilisateurs, soulève des doutes quant à la viabilité à long terme du modèle économique des applications d’IA. Si le temps passé sur les appareils mobiles marque un ralentissement, les revenus, en revanche, poursuivent leur ascension, notamment hors du secteur du jeu. Les applications captent toujours l’attention des utilisateurs, mais elles monétisent désormais cette attention de manière plus efficace.Chez Scopely, l’innovation et l’itération sont au cœur de notre approche, incarnée par notre « machine à apprendre ». Cette méthodologie nous permet d’analyser continuellement les données, d’exploiter les enseignements sur l’ensemble de notre portefeuille et d’adapter rapidement nos stratégies. Sensor Tower joue un rôle clé dans cette dynamique en nous fournissant des insights approfondis sur le marché, nous permettant ainsi de garder une longueur d’avance dans un secteur en perpétuelle évolution », Jessica Zestar-Postrk, SVP Stratégie et opérations commerciales, ScopelyEn 2024, l’intelligence artificielle a consolidé sa place sur mobile, avec l’IA générative comme moteur d’innovation. Les leaders du marché, tous secteurs confondus, ont multiplié les initiatives pour intégrer cette technologie dans leurs solutions mobiles.Parmi eux, Fetch s’impose comme une référence en matière de récompenses consommateurs grâce à une approche axée sur l’innovation et la valeur ajoutée pour les marques et les utilisateurs. Alors que le commerce mobile continue de croître, Fetch enrichit son écosystème en explorant de nouveaux segments et en lançant des fonctionnalités inédites comme Fetch Play et Fetch Shop. Grâce à l’intégration avancée de l’IA et du machine learning, notre plateforme transforme les achats et les interactions quotidiennes en expériences personnalisées et engageantes.« Notre ambition ? Réinventer la manière dont les consommateurs découvrent et interagissent avec leurs marques favorites, tout en créant un modèle publicitaire unique basé sur les récompenses, offrant une valeur à la fois tangible et émotionnelle »,Ayo Jimoh, Chef de produit Fintech, Fetch.Les applications d’IA générative ont connu une ascension spectaculaire depuis fin 2022, alimentée par l’engouement autour de ChatGPT. Cette vague d’intérêt a rapidement attiré de nouveaux acteurs cherchant à capter une part du marché.Les revenus issus des achats in-app (IAP) pour les chatbots IA et les générateurs d’images IA ont bondi, passant de 30 millions de dollars en 2022 à 455 millions en 2023, pour atteindre près de 1,3 milliard de dollars en 2024. Les téléchargements ont suivi la même tendance, frôlant 1,5 milliard en 2024.En 2024, les États-Unis dominent largement le marché des applications d’IA générative, représentant 45 % des revenus mondiaux. Le Royaume-Uni suit avec 4 %, à égalité avec l’Allemagne, tandis que le Japon et le Canada se partagent 3 % chacun.Le Brésil se démarque également, se positionnant au 7ᵉ rang des marchés de l’IA générative, bien qu’il n’apparaisse pas dans le top 10 des marchés mobiles en termes de dépenses globales des consommateurs. En revanche, la Chine affiche une adoption plus modérée, générant moins de 2 % des revenus IAP du secteur en 2024.D’ici fin 2024, les géants de la tech auront tous lancé leurs propres chatbots d’IA, avec des solutions comme Google Gemini, Doubao de ByteDance et Microsoft Copilot. L’arrivée de ces acteurs majeurs a entraîné une hausse de 119 % des téléchargements de chatbots IA au quatrième trimestre 2024 par rapport à l’année précédente. Les générateurs d’art IA suivent avec 85 millions de téléchargements, soit une augmentation de 21 % en un an.Si ChatGPT reste le leader incontesté du secteur, représentant 40 % des dépenses des applications d’IA générative et 23 % des téléchargements en 2024, l’écosystème s’élargit rapidement. Pas moins de 16 applications d’IA générative ont dépassé les 10 millions de dollars de revenus IAP, et 25 ont franchi la barre des 10 millions de téléchargements.En cette fin d’année 2024, les chatbots IA restent la catégorie la plus populaire de l’IA générative. Toutefois, l’intégration de l’IA s’étend bien au-delà, touchant des secteurs variés comme le voyage, l’éducation et les réseaux sociaux. Le potentiel reste immense pour les applications cherchant à exploiter cette technologie de manière innovante.Face à l’essor de l’IA en 2023, les développeurs ont rapidement réagi : le nombre d’applications intégrant des termes liés à l’IA dans leur nom ou description a plus que doublé par rapport à 2022. Cette tendance concerne à la fois les nouvelles applications et celles qui ont mis à jour leur positionnement pour inclure des références à l’IA. Toutefois, de nombreuses applications exploitent cette technologie sans explicitement mentionner « AI » ou « GPT » dans leur présentation.En 2024, si le rythme d’ajout de ces termes a ralenti, l’intérêt pour l’IA reste fort, avec plus de 3 000 applications l’ayant mentionnée pour la première fois cette année.L’adoption de l’IA s’étend à de multiples catégories d’applications. Au cours des deux dernières années, au moins 15 catégories ont vu 100 applications ou plus intégrer des références à l’IA. Parmi elles, on retrouve la productivité, la photo et la vidéo, l’éducation, mais aussi des segments plus variés comme le style de vie, la finance, la musique et le shopping.ChatGPT a franchi la barre des 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels plus rapidement que Temu, Disney+ et YouTube Music. Son adoption sur mobile a explosé depuis son lancement, avec une croissance de 500 % en un an, atteignant plus de 160 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) au troisième trimestre 2024 – la plus forte progression absolue parmi les applications étudiées.Dans la cohorte des apps populaires lancées ces trois dernières années, ChatGPT est la troisième application la plus rapide à atteindre 50 millions de MAU, atteignant ce seuil cinq mois seulement après son lancement en mai 2023. Une performance d’autant plus impressionnante que l’application n’a été disponible sur Google Play qu’en juillet 2023, plusieurs mois après son arrivée sur iOS.Seules Threads et CapCut ont atteint ce seuil plus rapidement. CapCut a bénéficié d’un lancement en Chine avant sa diffusion mondiale, tandis que Threads a profité de la promotion croisée d’Instagram et des autres plateformes de Meta. En termes de croissance purement organique, peu d’applications ont connu une ascension aussi fulgurante que ChatGPT.Les bulles technologiques peuvent poser des problèmes difficiles aux chefs d'entreprise : Ils peuvent se sentir obligés d'investir rapidement dans une technologie émergente pour prendre l'avantage sur leurs concurrents, mais ils ne veulent pas tomber dans le piège d'un battage publicitaire vide de sens. Alors que nous entrons dans une période de plus grande incertitude économique et de licenciements dans de nombreux secteurs, les dirigeants se demandent où réduire les coûts et où investir davantage.Le domaine de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, qui se développe rapidement, pose un défi particulier aux décideurs. Les investissements dans des modèles prédictifs éprouvés sont de plus en plus considérés comme judicieux et devraient entraîner une augmentation des dépenses en IA de 33 milliards de dollars en 2021 à 64 milliards de dollars en 2025. Mais plus loin, à la pointe de la technologie, l'IA générative suscite beaucoup de bruit et de spéculation.Les chefs d'entreprise qui ne veulent pas manquer une grande opportunité, mais qui ne veulent pas non plus perdre du temps et de l'argent à mettre en œuvre des technologies survendues, feraient bien de garder à l'esprit certaines réalités fondamentales concernant les bulles technologiques. Tout d'abord, ces phénomènes reposent sur des récits - des histoires que les gens racontent sur la façon dont la nouvelle technologie se développera et affectera les sociétés et les économies, comme l'ont écrit les professeurs d'école de commerce Brent Goldfarb et David Kirsch dans leur livre de 2019, Bubbles and Crashes : The Boom and Bust of Technological Innovation. Malheureusement, les premiers récits qui émergent autour des nouvelles technologies sont presque toujours erronés. En effet, la surestimation des promesses et du potentiel des nouveaux systèmes est au cœur même des bulles.Les prospectivistes et les analystes commerciaux ont des antécédents terribles lorsqu'il s'agit de prédire avec précision l'avenir du développement technologique, car personne ne peut prévoir les façons créatives dont les humains adopteront et mettront en œuvre les outils au fil du temps, ni la myriade de façons opportunistes dont les humains utiliseront les nouveaux outils pour exploiter les autres ou gagner du pouvoir sur eux.L’analyse des chiffres avancés par Sensor Tower montre que l’essor des dépenses en applications d’IA est largement gonflé par des stratégies marketing opportunistes plutôt qu’une adoption massive et intentionnelle de ces technologies. Beaucoup d’applications dites « IA » sont en réalité des logiciels préexistants auxquels des fonctionnalités d’intelligence artificielle ont été ajoutées, souvent sans réelle valeur ajoutée pour l’utilisateur.De plus, la manière dont ces dépenses sont comptabilisées peut être trompeuse : en intégrant l’IA dans des abonnements existants ou en imposant ces fonctionnalités sans choix alternatif, les entreprises présentent ces revenus comme une preuve de l’essor de l’IA, alors qu’il s’agit souvent de dépenses contraintes plutôt que d’un réel engouement.Par ailleurs, la rentabilité du secteur reste incertaine. Si certaines entreprises parviennent à monétiser efficacement des services basés sur l’IA, la majorité des modèles économiques peinent encore à justifier des coûts d’infrastructure très élevés. De nombreux services d’IA, malgré des abonnements premium, restent déficitaires, soulevant des doutes quant à la viabilité du marché à long terme.Enfin, il est important de replacer ces tendances dans un contexte plus large : comme pour d’autres innovations technologiques par le passé, l’IA est intégrée de force dans de nombreux produits, parfois plus pour des raisons de communication et d’attractivité auprès des investisseurs que pour répondre à une véritable demande des consommateurs.Source : Sensor Tower Les conclusions tirées dans ses rapports sont-elles crédibles ou pertinentes ?L’essor des dépenses reflète-t-il un véritable intérêt des consommateurs ou une stratégie marketing opportuniste des entreprises ?Dans quelle mesure les utilisateurs perçoivent-ils une réelle valeur ajoutée des fonctionnalités d’IA intégrées aux applications existantes ?Comment différencier les applications véritablement innovantes de celles qui ajoutent l’étiquette "IA" pour justifier des hausses de prix ?