Récemment, le DSI de Goldman Sachs a déclaré que gérer les agents IA comme des employés est le défi de 2025. En d'autres termes, l'intelligence artificielle (IA) sera dominée par la maturation des codes d'IA en tant que "travailleurs" d'entreprise qui peuvent prendre en charge les processus d'entreprise et être gérés comme des employés. Il ajoute que cela créera les conditions pour que les entreprises finissent par "employer" et former les travailleurs IA pour qu'ils fassent partie d'équipes hybrides composées d'humains et d'IA travaillant ensemble.En outre, la demande d'IA générative (GenAI) est montée en flèche au cours des deux dernières années, mais la valeur de la GenAI en tant que technologie autonome pourrait avoir atteint un plateau, selon une enquête récente d'UiPath, une société de logiciels d'automatisation et d'IA d'entreprise. Des défis tels que l'intégration avec les systèmes d'entreprise, l'autonomie limitée et les problèmes de gouvernance ont ralenti son adoption à grande échelle.Un nouveau rapport d'UiPath montre que l'IA agentique a le potentiel de combler le fossé en combinant les agents d'IA, l'automatisation et les personnes. Contrairement à la GenAI traditionnelle, ces agents intelligents peuvent exécuter des flux de travail complexes et interagir de manière dynamique avec les applications d'entreprise. David Barkol de Microsoft a notamment illustré l'IA agentique et démontré les avantages de cette technologie. Pour rappel, l'IA agentique combine de nouvelles formes d'IA telles que les grands modèles de langage (LLM), l'IA traditionnelle telle que l'apprentissage automatique et l'automatisation des entreprises pour créer des agents d'IA autonomes capables d'analyser des données, de fixer des objectifs et de prendre des mesures avec une supervision humaine réduite. Ces agents sont capables de prendre des décisions et de résoudre des problèmes de manière dynamique, d'apprendre et de s'améliorer à chaque interaction.Le rapport d'UiPath révèle que 92 % des responsables informatiques américains sont extrêmement ou très intéressés par l'exploitation de l'IA agentique dans leur entreprise, et que 37 % d'entre eux déclarent l'utiliser déjà. Bien que certains observateurs du secteur affirment que les investissements dans la GenAI n'ont pas encore produit le retour sur investissement promis, les responsables informatiques restent optimistes. Selon le rapport, 77 % des responsables informatiques prévoient d'investir dans l'IA agentique cette année.", a déclaré Max Ioffe, directeur du centre d'excellence Global Intelligent Automation chez Wesco Distribution. "Les responsables informatiques soulignent que les problèmes de sécurité, la complexité du développement et les problèmes d'intégration sont les principaux défis qu'ils ont rencontrés lors de la mise en œuvre de l'IA dans leur organisation. En ce qui concerne les solutions GenAI et LLM en particulier, les répondants sont surtout préoccupés par la qualité des données (47 %), le risque de sécurité informatique (33 %) et le manque d'explicabilité des résultats (31 %).Comment l'IA agentique pourrait-elle aider et qu'est-ce que cela signifie pour les entreprises ? 90 % des dirigeants informatiques sont convaincus que leurs processus métier peuvent être améliorés par l'IA agentique. Les avantages les plus attrayants de l'IA agentique sont une automatisation accrue (55 %), une meilleure résolution des problèmes (53 %), une plus grande précision et une réduction des erreurs (53 %).Selon Andy Fanning, vétéran de l'industrie de l'automatisation et de l'IA et PDG d'Optura.ai, l'IA agentique est une progression naturelle de l'informatique et représente "", supprimant la nécessité d'une intervention humaine constante.Andy Fanning s'attend à ce que les agents d'IA "". Il prévoit que l'IA agentique se développera dans les soins de santé grâce à l'abondance de données structurées disponibles pour le traitement par l'IA, mais des garanties seront toujours nécessaires pour instaurer la confiance et assurer la conformité.Il ajoute : "L'IA agentique s'accompagne de son lot de défis. Le rapport d'UiPath révèle que la sécurité (56 %), le coût (37 %) et l'intégration avec les systèmes existants (35 %) sont les principaux sujets de préoccupation. Un autre défi est celui de la supervision humaine. Les personnes interrogées sont également préoccupées par l'élément humain, en particulier par la nécessité de superviser et de perfectionner les employés pour qu'ils puissent travailler efficacement avec l'IA agentique.", a déclaré Abhishek Mittal, responsable mondial de l'analyse des données et de l'excellence opérationnelle chez Wolters Kluwer. "Pour surmonter les difficultés liées à la mise en œuvre de l'IA agentique, UiPath recommande de commencer par de petits processus internes qui présentent des risques financiers ou de sécurité minimes. Elle recommande d'utiliser l'orchestration pour coordonner les agents afin d'assurer la gouvernance et de garder un humain dans la boucle pour améliorer le contrôle et la responsabilité.UiPath développe une technologie d'IA qui reflète l'intelligence humaine avec une sophistication toujours plus grande, transformant la façon dont les entreprises fonctionnent, innovent et sont compétitives. La UiPath Platform accélère le passage à une nouvelle ère d'automatisation agentique - une ère où les agents, les robots, les personnes et les modèles s'intègrent de manière transparente pour favoriser l'autonomie et une prise de décision plus intelligente. En mettant l'accent sur la sécurité, la précision et la résilience, UiPath s'engage à façonner un monde où l'IA renforce le potentiel humain et révolutionne les industries.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?