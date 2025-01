Ce que l'on peut attendre de l'IA en 2025 : travailleurs hybrides, robotique, modèles experts

Pour 2025, l'intelligence artificielle (IA) sera dominée par la maturation des codes d'IA en tant que "" d'entreprise qui peuvent prendre en charge les processus d'entreprise et être gérés comme des employés, selon les perspectives de l'année diffusé par la banque d'investissement Goldman Sachs, dans lequel figure son directeur de l'information, Marco Argenti." selon Marco Argenti. Cela créera les conditions pour que les entreprises finissent par "" et former les travailleurs IA pour qu'ils fassent partie d'équipes hybrides composées d'humains et d'IA travaillant ensemble.", déclare Marco Argenti. "" Il prévoit que les services des ressources humaines des entreprises devront gérer "", et qu'il pourrait même y avoir des "" liés à l'IA, les programmes étant remplacés par des versions plus performantes.Parmi les autres prédictions d'Argenti, les modèles d'IA les plus performants ressembleront à des diplômés de doctorat - des systèmes d'IA dits experts qui possèdent des "" de la finance, de la médecine, etc. "", ajoute Argenti.Il estime notamment que l'"" gagnera en importance en tant que priorité du conseil d'administration en 2025 et, reprenant en quelque sorte les prédictions de 2024, il s'attend à ce que les plus grands modèles d'IA générative - les modèles "" d'OpenAI et d'autres - ne soient plus l'apanage que d'une poignée d'institutions disposant de budgets suffisamment importants pour supporter leurs énormes coûts de formation. "", prédit Argenti.Ces prédictions interviennent après qu' OpenAI ait livré son agent IA autonome qui devrait être lancé en janvier 2025. L'agent d'IA, dont le nom de code est "Operator", peut effectuer des tâches au nom d'une personne, y compris le codage et la réservation de voyages. La startup travaille également sur d'autres projets liés à l'agent IA, notamment un outil capable d'effectuer des tâches dans un navigateur web.En outre, les agents IA d'OpenAI seront dotés de profils des plus grands esprits de l'histoire. Selon David Barkol d'OpenAI, en donnant aux agents IA les profils de Socrate, Platon et Aristote, "Il conclut que ces agents IA"" montrent que la collaboration - que ce soit entre humains ou entre IA - est le moteur de l'innovation. Il ajoute que la collaboration multi-agents, "où diverses capacités telles que la mémoire, la planification et l'accès aux outils se combinent", permet de résoudre des problèmes complexes de manière réfléchie et pratique.Voici les prédictions de Marco Argenti :Plus de deux ans après les débuts de ChatGPT, Marco Argenti, directeur des systèmes d'information de Goldman Sachs, affirme que le potentiel de l'intelligence artificielle générative est en train de se concrétiser. Selon lui, le développement de modèles de langage de plus en plus puissants, dopés par les progrès de la robotique, commencera à entraîner des changements radicaux dans tous les domaines, de l'emploi à la réglementation de la technologie en 2025.Argenti, ancien vice-président de la technologie d'Amazon Web Services, fait cinq prédictions sur la façon dont l'IA pourrait évoluer et interagir avec les entreprises et la société dans un avenir proche :Les capacités des modèles d'IA à planifier et à exécuter des tâches complexes et de longue haleine pour le compte des humains commenceront à mûrir. Cela créera les conditions pour que les entreprises finissent par "" et former les travailleurs de l'IA pour qu'ils fassent partie d'équipes hybrides composées d'humains et d'IA travaillant ensemble. La question qui se pose alors est la suivante : Comment faire en sorte que les humains et l'IA travaillent ensemble ? Les entreprises vont redéfinir les compétences des cadres humains pour qu'ils puissent superviser une main-d'œuvre hybride. Le rôle des ressources humaines évoluera vers un département des ressources humaines et des machines. Les premiers "" d'IA pourraient voir le jour, les modèles d'IA étant remplacés par de meilleurs outils d'IA ou par des humains si leurs performances sont médiocres par rapport à celles de leurs pairs.Les entreprises intégreront l'IA à leurs données propriétaires, soit avec la génération augmentée par récupération (RAG) - une architecture qui peut connecter les LLM à des ensembles de données externes et spécialisées - soit via un processus connu sous le nom de réglage fin, qui implique une formation améliorée d'un LLM avec un ensemble de données plus petit et spécialisé. En conséquence, des systèmes experts d'IA, ou de grands modèles experts, émergeront progressivement avec des capacités avancées et des connaissances spécifiques à l'industrie - par exemple, des modèles spécialisés pour la médecine, la robotique, la finance ou les sciences des matériaux.Les enfants apprennent à marcher avant d'apprendre à lire. De la même manière, l'intersection des LLM et de la robotique amènera de plus en plus l'IA dans le monde physique et lui permettra d'en faire l'expérience, ce qui l'aidera à développer ses capacités de raisonnement. Dans le même temps, ces modèles transformeront le matériel de base en composants spécialisés capables de fonctionner bien au-delà de leurs capacités par défaut. Des caméras perfectionnées utilisant des capteurs bon marché, des microphones de qualité studio utilisant des transducteurs bon marché et des articulations mécaniques prêtes à l'emploi capables d'effectuer des tâches de manipulation complexes feront baisser les coûts de la combinaison de l'IA avancée et de la robotique et accéléreront l'innovation.En plus des réglementations nationales, étatiques ou sectorielles (et quelque peu à part), les entreprises de tous les secteurs continueront à voir les avantages de la mise en œuvre de contrôles appropriés, tels que les principes d'IA responsable (c'est-à-dire une forme d'autoréglementation). L'IA responsable deviendra une priorité encore plus importante pour les PDG et les conseils d'administration des grandes entreprises.Compte tenu du coût et de la complexité du développement des moteurs dans les compétitions de Formule 1, il y a beaucoup de voitures, mais peu de fabricants de moteurs. De même, l'investissement nécessaire pour former et entretenir les grands modèles frontière (ceux qui sont les plus grands et les plus avancés) pour l'IA finira par ne concerner qu'une poignée de fournisseurs. La consolidation sera à l'image de ce qui s'est produit dans les infrastructures cloud, les bases de données et les systèmes d'exploitation, où le nombre total d'entreprises développant de grands moteurs d'IA se comptera sur les doigts d'une main. Les startups qui sont aujourd'hui "" s'orienteront vers la construction de solutions qui sont agnostiques par rapport au modèle, en se concentrant plutôt sur d'autres aspects de l'IA tels que la conformité, la sécurité, l'intégration des données, l'orchestration, l'automatisation et l'expérience de l'utilisateur.Goldman Sachs Group, Inc est une banque d'investissement multinationale américaine et une société de services financiers. Fondée en 1869, Goldman Sachs a son siège dans le Lower Manhattan à New York et des sièges régionaux dans de nombreux centres financiers internationaux. Goldman Sachs est la deuxième banque d'investissement au monde en termes de revenus et est classée 55ème sur la liste Fortune 500 des plus grandes entreprises américaines en termes de revenus totaux. Dans le Forbes Global 2000 de 2024, Goldman Sachs est classée 23ème. Elle est considérée comme une institution financière d'importance systémique par le Conseil de Stabilité Financière.Pensez-vous que ces prédictions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?