1. Selon Gary Marcus, nous ne verrons pas d'intelligence artificielle générale (AGI) cette année 2025, malgré les affirmations contraires d'Elon Musk. (Les gens continueront également à jouer à des jeux pour affaiblir la définition ou même essayer de la définir en termes financiers plutôt que scientifiques).





2. Aucun système ne résoudra plus de 4 des tâches d'IA 2027 de Marcus-Brundage d'ici à la fin de 2025. Gary Marcus avout qu"'il ne serait pas choqué si aucune n'était résolue de manière fiable d'ici la fin de l'année 2025.





3. Les bénéfices tirés des modèles d'IA resteront modestes, voire inexistants (les fabricants de puces continueront cependant à bien se porter en fournissant du matériel aux entreprises qui construisent les modèles ; comme les pelles ont continué à bien se vendre tout au long de la ruée vers l'or).





4. Les États-Unis continueront à avoir très peu de réglementation protégeant leurs consommateurs des risques de l'IA générative. En matière de réglementation, une grande partie du monde se tournera de plus en plus vers l'Europe pour obtenir des conseils.





5. Les instituts de sécurité de l'IA offriront également des conseils, mais n'auront que peu d'autorité légale pour arrêter les modèles réellement dangereux s'ils se présentent.





6. Le manque de fiabilité continuera de hanter l'IA générative.





7. Les hallucinations (qui devraient en fait être appelées confabulations) continueront de hanter l'IA générative.





8. Les erreurs de raisonnement continueront à hanter l'IA générative.





9. Les " agents " d'IA feront l'objet d'un battage médiatique incessant tout au long de l'année 2025, mais ils seront loin d'être fiables, sauf peut-être dans des cas d'utilisation très restreints.





10. La robotique humanoïde fera l'objet d'un grand battage médiatique, mais personne ne sortira quelque chose d'aussi capable que le robot Rosie. Gary Marcus affirme que même si le contrôle des moteurs peut être impressionnant, la conscience de la situation et la flexibilité cognitive resteront médiocres. (Rodney Brooks continue de faire la même prédiction).





11. OpenAI continuera à présenter des produits en avant-première des mois, voire des années, avant qu'ils ne soient solides et largement disponibles à un prix abordable. (Par exemple, Sora a été présenté en février et n'a été lancé qu'en décembre, avec des restrictions d'utilisation ; le tuteur d'IA présenté par Sal Khan en mai 2024 n'est toujours pas disponible ; o3 a été présenté en avant-première mais n'a pas encore été lancé, et sera probablement assez cher).





12. Peu ou pas de radiologues seront remplacés par l'IA (contrairement à la fameuse prédiction de Hinton en 2016).





13. Les voitures véritablement sans conducteur (autonome), dans lesquelles aucun humain n'est tenu de s'occuper de la circulation, continueront à être utilisées dans un nombre restreint de villes, principalement dans l'Ouest des États-Unis, surtout par beau temps. Les conducteurs humains continueront à représenter une part importante de l'économie.





14. Les procès sur les droits d'auteur concernant l'IA générative se poursuivront tout au long de l'année 2025.





15. La consommation d'énergie augmentera et restera un problème majeur, mais peu d'entreprises d'IA générative seront transparentes quant à leur utilisation.





16. Moins de 10 % de la main-d'œuvre sera remplacée par l'IA. Probablement moins de 5 %. Les artistes commerciaux et les comédiens de doublage ont peut-être été les plus durement touchés jusqu'à présent (bien sûr, de nombreux emplois seront modifiés, à mesure que les gens commenceront à utiliser de nouveaux outils).





17. Il maintient également ces trois prédictions lors de l'annonce du modèle o3 d'OpenAI.

Trois prédictions o3 :



Les gens seront d'abord étonnés

Une fois qu'ils s'y seront plongés, ils verront que ce n'est pas fiable

Elle fonctionnera mieux dans les domaines fermés (comme les problèmes mathématiques) mais moins bien dans les domaines ouverts (comme le raisonnement quotidien sur le monde réel).

18. Le fossé technique restera insaisissable. Au lieu de cela, il y aura une plus grande convergence sur des modèles largement similaires, à la fois aux États-Unis et en Chine ; certains systèmes en Europe rattraperont à peu près le même retard.





19. Peu d'entreprises (et encore moins de consommateurs) adopteront o3 à grande échelle en raison de préoccupations concernant le prix et la robustesse par rapport à ce prix.





20. Les entreprises continueront à expérimenter l'IA, mais l'adoption de systèmes de production à grande échelle dans le monde réel restera timide.





21. 2025 pourrait bien être l'année où les valorisations des grandes entreprises d'IA commenceront à chuter. (Même si, comme on le sait, " le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable ").





22. Sora continuera à avoir des problèmes avec la physique. (Selon Gary Marcus, Veo 2 de Google semble être meilleur, mais il n'a pu l'expérimenter et il soupçonne que les changements d'état et la persistance des objets continueront à poser des problèmes. Gary Marcus estime que Genesis, un système hybride distinct, qui n'a pas encore été entièrement publié et qui fonctionne sur des principes différents, semble potentiellement intéressant).





23. L'IA neurosymbolique deviendra beaucoup plus importante.

24. Selon Gary Marcus, nous pourrions bien assister à une cyberattaque à grande échelle dans laquelle l'IA générative jouerait un rôle causal important.





25. Il se pourrait qu'il n'y ait toujours pas de modèle de "niveau GPT-5" (c'est-à-dire un énorme bond en avant généralisé, selon le consensus de la communauté) tout au long de l'année 2025. Au lieu de cela, nous pourrions voir des modèles comme o1 qui sont très bons dans de nombreuses tâches pour lesquelles des données synthétiques de haute qualité peuvent être créées, mais qui, dans d'autres domaines, ne sont que progressivement meilleurs que le GPT-4.

Les différents acteurs de l'industrie de l'intelligence artificielle (IA) sont actuellement dans une course effrénée pour être les meilleurs. En effet, des experts du domaine s'accordent à dire que les principales promesses de l'IA, comme l'intelligence générale artificielle (AGI), sont imminentes, voire déjà présentes. Daniel Kokotajlo, ancien employé d'OpenAI, a par exemple partagé ces prédictions pour l'avenir de l'IA. Il a prédi le lancement de GPT-Next pour la fin 2024, qui devait constituer une amélioration significative par rapport aux versions précédentes. Il a également prédit l'arrivée de l'AGI, qui surpasse les performances humaines dans la plupart des tâches, pour 2026, et la transition vers l'ASI, une superintelligence artificielle, entre 2027 et 2030. Selon Daniel Kokotajlo, cette superintelligence devrait permettre de résoudre des problèmes mondiaux complexes et de réaliser des progrès technologiques sans précédent.Cependant, cet enthousiasme pour l'avenir de l'IA n'est pas partagé par tous les observateurs de l'écosystème de l'IA. Gary Marcus, psychologue et professeur émérite à l'université de New York, est plus critique face à une évolution exponentielle de l'IA. Gary Marcus est notamment connu pour ses recherches dans la psychologie cognitive, les neurosciences et en IA. Il a également fondé Geometric Intelligence, une société d'apprentissage automatique rachetée par la suite par Uber en 2016.Il a exprimé ces prédictions sur l'avenir de l'IA qu'il qualifie de "". Voici ces 25 prédictions pour 2025 selon sa confiance dans la réalisation de celle-ci :C'est n'est pas la première fois que Gary Marcus s'est montré ouvertement critique face à ceux qui soutiennent une évolution exponentielle de l'IA. Par exemple, lorsqu'Elon Musk a prédit que l'IA va surpasser l'humain le plus intelligent en 2025 ou dès 2026, il s'est lancé dans un pari à 1 million de dollars (la mise est montée à 10 millions par la suite) contre les estimations d'Elon Musk.Il a également critiqué la "", qui consiste à améliorer l'IA en ajoutant plus de données et plus de calcul, sans apporter de changements architecturaux fondamentaux. En 2022, il a déclaré que "", mais de nombreux acteurs de l'IA se sont moqués de lui, notamment Sam Altman ou Elon Musk. Mais depuis, des études ont confirmé que l'échelle est en train de s'épuiser, les grands modèles de langage (LLM) ont atteint un point de rendement décroissant. En d'autres termes, la mise à l'échelle n'est pas forcément synonyme d'améliorations de l'IA.Si pour l'instant, les affirmations précédentes de Gary Marcus ne sont pas trop loin de la réalité, reste à voir la véracité de ces nouvelles prédictions pour 2025.Pensez-vous que ces prédictions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?