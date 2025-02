Les objectifs du partenariat

malgré les progrès réalisés dans le domaine des simulateurs parallèles rapides et des techniques sophistiquées d'optimisation des politiques, le transfert des résultats de simulation vers le matériel robotique réel reste l'un des aspects les plus difficiles de l'application de l'apprentissage par renforcement à la robotique. Pour combler le fossé entre la simulation et le monde réel, les équipes collaboreront pour former des politiques qui génèrent une variété de comportements agiles sur du matériel physique afin d'obtenir un comportement de locomotion nouveau, robuste et pratique. Améliorer la locomotion du corps entier : la capacité d'un robot à manipuler des objets et des dispositifs, tels que des portes et des leviers, en conjonction avec la locomotion, améliorerait considérablement son utilité. L'équipe étudiera la possibilité d'élaborer de nouvelles politiques pour améliorer la robustesse dans ces scénarios.

la capacité d'un robot à manipuler des objets et des dispositifs, tels que des portes et des leviers, en conjonction avec la locomotion, améliorerait considérablement son utilité. L'équipe étudiera la possibilité d'élaborer de nouvelles politiques pour améliorer la robustesse dans ces scénarios. Explorer les stratégies de contact avec l'ensemble du corps : ces travaux porteront sur la locomotion haute performance de l'ensemble du corps et sur les tâches nécessitant des stratégies de contact avec l'ensemble du corps, telles que la course dynamique et la manipulation d'objets lourds par l'ensemble du corps, ce qui nécessite une coordination étroite entre les bras et les jambes. L'objectif est d'utiliser l'apprentissage par renforcement pour générer un tel comportement lors d'événements de contact complexes sans imposer d'exigences strictes.

Une collaboration pour développer les futures générations de machines intelligentes

Nous vivons une période extrêmement passionnante pour le développement des robots humanoïdes. Mais pour que les humanoïdes soient utiles, ils doivent être suffisamment flexibles pour travailler dans différents types d'environnements et effectuer des tâches dans une grande variété d'applications. Notre collaboration avec le RAI Institute réunit deux des plus grandes organisations de robotique au monde pour aider à accélérer les capacités de base nécessaires pour faire des robots comme Atlas un outil précieux dans la vie des gens.

Notre objectif au RAI est de développer des technologies qui permettront aux futures générations de machines intelligentes de voir le jour. Travailler sur Atlas avec Boston Dynamics nous permet de faire des progrès en matière d'apprentissage par renforcement sur le robot humanoïde sans doute le plus sophistiqué qui soit. Ce travail jouera un rôle crucial dans l'avancement des capacités des humanoïdes, non seulement en élargissant leur ensemble de compétences, mais aussi en rationalisant le processus d'acquisition de nouvelles compétences.

Ce récent partenariat s'appuie sur l'engagement continu des deux organisations dans le domaine de l'IA et de la robotique. Pour rappel, en 2023, Boston Dynamics a doté son chien robot du logiciel ChatGPT d'OpenAI , ce qui lui a permis de communiquer avec différentes voix, en plus de courir, de sauter et même de combattre le crime. Cette intégration de l'IA dans les robots signale une évolution continue vers des machines plus interactives, capables de comportements avancés.Boston Dynamics et le Robotics & AI Institute (RAI Institute) ont tous deux été fondées par Marc Raibert, un ancien professeur du MIT qui a été le PDG de Boston Dynamics pendant 30 ans. Le RAI Institute, fondé en 2022, permet à Marc Raibert de poursuivre les recherches qui ont servi de base à Boston Dynamics.Les deux organisations ont des liens avec Hyundai, le constructeur automobile coréen, qui a racheté Boston Dynamics en 2021 et qui finance également le RAI Institute, ce qui permet à Marc Raibert d'explorer des technologies plus expérimentales et plus pointues que ce qui est possible dans une entreprise commerciale.Le RAI Institute fait écho à la création par Toyota du Toyota Research Institute (TRI), qui a annoncé en octobre 2024 son propre partenariat avec Boston Dynamics, axé sur l'utilisation de grands modèles de comportement (LBM). Le double partenariat a été conçu pour améliorer la façon dont l'humanoïde électrique Atlas de Boston Dynamics apprend de nouvelles tâches.L'accord conclu avec le RAI Institute est spécifiquement axé sur l'apprentissage par renforcement, une méthode qui fonctionne par essais et erreurs, de manière similaire à la façon dont les humains et les animaux apprennent. L'apprentissage par renforcement a toujours demandé beaucoup de temps, mais la création de simulations efficaces a permis d'effectuer de nombreux processus en même temps dans un environnement virtuel.L'union entre Boston Dynamics et le RAI Institute a démarré au début du mois de février 2025 dans le Massachusetts. Le partenariat s'étend sur les collaborations précédentes entre Boston Dynamics et le RAI Institute, y compris le travail de développement conjoint d'un kit de recherche sur l'apprentissage par renforcement pour le robot quadrupède Spot, le fameux « chien » robot de Boston Dynamics.Lancé l'année dernière, ce kit permet au quadrupède d'acquérir un comportement et des modes de locomotion uniques, et a été utilisé pour atteindre une vitesse de course record de 5,2 m/s. La récente collaboration s'appuie sur ce travail, en mettant l'accent sur les robots humanoïdes.Le nouveau travail se concentrera sur les objectifs suivants :Boston Dynamics a depuis longtemps la réputation de créer des avancées révolutionnaires dans le domaine des robots dynamiques, qu'il s'agisse de mobilité extrême ou de manipulation bimanuelle. La dernière génération d'Atlas est le résultat d'années de co-conception matérielle et logicielle visant à construire la plateforme humanoïde la plus performante, à la fois en termes de capacités physiques et d'interfaces logicielles pour la création de comportements. Cela en fait une plateforme idéale pour faire progresser la science des compétences de manipulation basées sur l'IA.Robert Playter, PDG de Boston Dynamics, a déclaré concernant le nouveau partenariat :Le RAI Institute est quant à lui un organisme de recherche qui se consacre à la résolution des problèmes les plus importants de l'IA liés à la robotique, dans le but de réaliser des avancées fondamentales dans ce que la robotique et d'autres machines intelligentes peuvent faire. Les travaux de l'organisation se concentrent sur le développement de la perception, de la compréhension des situations, du raisonnement et d'autres fonctions cognitives qui sous-tendent les capacités des robots, ainsi que sur la combinaison de ces fonctions avec les progrès de leurs capacités physiques.Le partenariat avec Boston Dynamics dans le cadre de cette collaboration permettra à la fois de s'appuyer sur les recherches existantes du RAI Institute en matière d'IA et d'apprentissage, et d'aider l'organisation à faire progresser la technologie lorsqu'elle s'applique à d'autres plateformes robotiques.Le directeur exécutif du RAI Institute, Marc Raibert, a déclaré :Les deux organisations ont indiqué qu'elles communiqueront régulièrement des mises à jour sur ce travail de collaboration, y compris des publications et des démonstrations avec Atlas.Cependant, malgré cette initiative prometteuse, le fabricant du robot Atlas est actuellement confronté à des difficultés financières. En effet, Boston Dynamics a récemment été contrainte de licencier environ 5 % de ses effectifs , après avoir épuisé ses liquidités. Alors que ses effectifs ont presque quadruplé depuis 2021, les progrès commerciaux se font attendre et menacent la survie à long terme de l'entreprise.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative cohérente et pertinente ?