OpenAI et le programme de puce d'IA à petite échelle de TSMC

Cette initiative fait suite aux échanges entre Sam Altman, PDG d'OpenAI, et TSMC ainsi que des bailleurs de fonds des Emirats arabes unis dans le cadre d'un projet visant à créer ses propres puces d'IA pour répondre aux besoins d'OpenAI et rivaliser avec Nvidia.Nvidia détient une part importante du marché des puces d'IA pour l'entraînement et le déploiement de modèles tels que le GPT d'OpenAI. Mais dépendre d'un seul fournisseur a ses inconvénients, ce qui pousse les entreprises technologiques à explorer d'autres options, que ce soit par le biais de partenariats ou en construisant leurs propres processeurs.De surcroît, le coût de l'entraînement et de l'exploitation des modèles d'IA ne cesse d'augmenter. Les entreprises qui travaillent sur de grands modèles de langage (LLM) ont besoin d'une puissance de calcul considérable, certains projets utilisant des milliers de processeurs. On estime que la formation de modèles tels que le GPT-4 coûte à elle seule des centaines de millions de dollars en matériel.La décision a été prise après que Sam Altman, PDG d'OpenAI, a rencontré Jay Y. Lee, président de Samsung Electronics, la semaine dernière, dans le but de mettre en place un partenariat ouvert dans lequel les deux entreprises se soutiendraient mutuellement.L'équipe interne d'OpenAI, dirigée par Richard Ho, est en train de concevoir la puce en collaboration avec Broadcom. L'équipe aurait doublé de taille au cours des derniers mois, passant à 40 personnes. Richard Ho, qui a rejoint OpenAI il y a plus d'un an, travaillait auparavant chez Google, la société d'Alphabet, où il a joué un rôle clé dans le programme de puces d'IA personnalisées de l'entreprise.Reuters rapporte que l'équipe de Richard Ho est plutôt petite comparée aux opérations massives des géants de la technologie comme Google et Amazon. La conception d'une nouvelle puce pour un projet important et ambitieux pourrait coûter à l'entreprise 500 millions de dollars pour une seule version.La puce d'IA interne d'OpenAI serait capable de gérer à la fois l'entraînement et l'exécution de modèles d'IA, mais dans un premier temps, elle sera déployée à une échelle limitée, principalement pour l'exécution de modèles, ont indiqué des sources au média. Elle ne jouera pas encore un rôle important dans l'infrastructure globale de l'entreprise.La puce serait fabriquée par TSMC en utilisant son processus de pointe de 3 nanomètres. Elle est dotée d'une architecture systolique, très répandue dans les puces d'intelligence artificielle, d'une mémoire à large bande passante (HBM) - la même technologie que celle utilisée par Nvidia - et de capacités de mise en réseau avancées.Malgré les progrès sur les matériels d'IA, des inquiétudes persistent quant à l'impact environnemental de la technologie. Les experts avertissent que ces systèmes consomment de grandes quantités d'énergie et d'eau, certains émettant plusieurs tonnes de CO2 par jour.Sasha Luccioni, chercheuse en IA, a notamment déclaré que l'IA générative accélère la crise climatique en raison de sa forte consommation d'énergie. Elle a également ajouté qu'il est particulièrement décevant que les gens utilisent l'IA pour faire des recherches sur Internet alors que ces recherches consomment à elles seules 30 fois plus d'énergie que les moteurs de recherche traditionnels.ReutersQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'OpenAI crédible ou pertinente ?