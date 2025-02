Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 725 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Début février 2025, le régulateur coréen de la protection des données a recommandé la prudence lors de l'utilisation du service de la startup chinoise d'intelligence artificielle (IA) DeepSeek , citant des problèmes de sécurité persistants. La Corée du Sud imitait alors l'Australie, l'Italie, Taïwan et les États-Unis à exprimer des inquiétudes quant aux risques posés par l'IA chinoise.Récemment, DeepSeek a dû temporairement interrompre les téléchargements de ses applications de chatbot en Corée du Sud pendant qu'elle travaille avec les autorités locales pour répondre aux préoccupations en matière de protection de la vie privée. La Commission de protection des informations personnelles de Corée du Sud a déclaré que les applications de DeepSeek avaient été retirées des versions locales de l'App Store d'Apple et de Google Play et que l'entreprise avait accepté de travailler avec l'agence pour renforcer les protections de la vie privée avant de relancer les applications.Cette mesure n'affecte pas les utilisateurs qui ont déjà téléchargé DeepSeek sur leur téléphone ou qui l'utilisent sur leur ordinateur personnel. Cependant, Nam Seok, directeur de la division d'enquête de la commission sud-coréenne, a conseillé aux utilisateurs sud-coréens de DeepSeek de supprimer l'application de leurs appareils ou d'éviter d'entrer des informations personnelles dans l'outil jusqu'à ce que les problèmes soient résolus.De nombreuses agences gouvernementales et entreprises sud-coréennes ont bloqué DeepSeek sur leurs réseaux ou interdit à leurs employés d'utiliser l'application dans le cadre de leur travail, car elles craignaient que le modèle d'IA ne recueille trop d'informations sensibles. La commission sud-coréenne de protection de la vie privée, qui a commencé à examiner les services de DeepSeek en janvier, a constaté que l'entreprise manquait de transparence sur les transferts de données de tiers et qu'elle collectait potentiellement des informations personnelles excessives, a déclaré le Nam Seok.Une analyse récente de Wiseapp Retail a révélé que DeepSeek était utilisé par environ 1,2 million d'utilisateurs de smartphones en Corée du Sud au cours de la quatrième semaine de janvier, ce qui en fait le deuxième modèle d'IA le plus populaire derrière ChatGPT. Nam Seok a déclaré que la commission ne disposait pas d'une estimation du nombre d'utilisateurs de DeepSeek en Corée du Sud.Fait intéressant, des chercheurs ont déjà évalué le modèle d'IA et les résultats montrent un certain manque de sécurité. Les chercheurs Wiz Research ont par exemple identifié une base de données ClickHouse accessible au public et appartenant à DeepSeek, qui permet un contrôle total des opérations de la base de données, y compris la possibilité d'accéder à des données internes. L'exposition comprend plus d'un million de lignes de flux de données contenant l'historique des discussions, des clés secrètes, des détails de backend et d'autres informations très sensibles. Des chercheurs en sécurité de l'entreprise Cisco ont également découvert que le modèle d'IA DeepSeek est étonnamment vulnérable au jailbreaking.