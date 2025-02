Ce récent développement survient peu après que des chercheurs de NowSecure, une société de cybersécurité mobile, ont révélé que l'application iOS DeepSeek transmettait des données non chiffrées vers des serveurs contrôlés par ByteDance , la maison-mère de TikTok. Ces données étaient ainsi accessibles à quiconque pouvant surveiller le trafic.La Commission de protection des informations personnelles (PIPC) a émis l'avis après que de multiples ministères coréens ont bloqué l'accès interne au service d'IA en raison de préoccupations concernant les pratiques de gestion des données de la startup.« Compte tenu des problèmes de sécurité persistants liés à l'utilisation du service de DeepSeek, nous conseillons de l'utiliser avec prudence », a déclaré la PIPC dans une note d'information.L'organisme de protection des données a déclaré qu'il procédait à une analyse des données envoyées lors de l'utilisation du service et qu'il prévoyait de prendre des mesures pour garantir l'utilisation du service sans risque pour les données personnelles.L'avis a été émis après que le PIPC a demandé à la startup chinoise, à la fin du mois de janvier dernier, des informations détaillées sur sa politique en matière de collecte de données personnelles.Le PIPC a indiqué qu'il avait fait cette demande par différents canaux, ajoutant qu'il coopérait avec d'autres organismes de protection des données dans le monde, y compris le bureau du commissaire à l'information de Grande-Bretagne, sur cette question.Le PIPC a ajouté qu'il prévoyait également de demander la coopération de la partie chinoise sur cette question par les voies diplomatiques officielles.Rappelons par ailleurs qu'en janvier dernier, une base de données de DeepSeek a laissé fuiter plus d'un million de flux de données sensibles . Selon Wiz Research, qui a découvert l'exposition, cette dernière comprenait l'historique des conversations, des clés API secrètes, des détails du backend et d'autres informations hautement sensibles.La Commission de protection des données personnelles (PIPC) de la Corée du SudQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative sud-coréenne justifiée et pertinente ?