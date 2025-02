Cette décision a été prise quelques jours seulement après que DeepSeek a été retirée des magasins d'applications italiens en raison de craintes liées à la confidentialité des données. Cette mesure fait suite à la demande des autorités de régulation de Rome concernant le traitement des données des citoyens italiens par DeepSeek.Ce mardi 4 février 2025, le secrétaire du ministère de l'Intérieur a émis une directive obligatoire pour toutes les entités gouvernementales afin « d'empêcher l'utilisation ou l'installation des produits, applications et services web de DeepSeek et, le cas échéant, de supprimer toutes les instances existantes des produits, applications et services web de DeepSeek de tous les systèmes et appareils du gouvernement australien », selon le communiqué.Le ministre de l'Intérieur, Tony Burke, a déclaré que DeepSeek représentait un « risque inacceptable » pour la technologie gouvernementale et que l'interdiction immédiate visait à « protéger la sécurité nationale et l'intérêt national de l'Australie », ont rapporté plusieurs médias australiens mardi soir.L'interdiction ne s'étend toutefois pas aux appareils des particuliers.Les valeurs technologiques ont plongé dans le monde entier après que le lancement de DeepSeek le mois de janvier dernier - qui a coûté apparemment une fraction du prix des modèles d'IA rivaux et nécessité des puces moins sophistiquées - a soulevé des questions sur les énormes investissements de l'Occident dans les fabricants de puces et les centres de données.La décision de l'Australie d'interdire Deepseek fait suite à une mesure similaire prise par l'Italie, tandis que d'autres pays d'Europe et d'ailleurs s'intéressent également à la société chinoise d'IA. En début de semaine, Taïwan a notamment interdit aux services gouvernementaux d'utiliser DeepSeek.En outre, il y a deux ans, le gouvernement du Premier ministre australien Anthony Albanese a déjà interdit l'utilisation de l'application chinoise de médias sociaux TikTok pour des raisons de sécurité.Ces récents développements surviennent alors que les inquiétudes concernant la sécurité de DeepSeek dépassent les frontières de l'Australie. Des chercheurs de Cisco ont en effet récemment découvert que le modèle d'IA DeepSeek R1 est étonnamment vulnérable au jailbreaking . Selon les chercheurs, DeepSeek n'a pas réussi à bloquer une seule invite nuisible sur les 50 instructions génératives aléatoires du framework HarmBench liés à la cybercriminalité, à la désinformation et aux activités illégales. Un résultat qui contraste fortement avec ceux des autres modèles d'IA rivaux tels que ChatGPT.Par ailleurs, vers fin janvier 2025, Wiz Research a dévoilé qu'une base de données de DeepSeek a laissé fuiter plus d'un million de lignes de données sensibles , y compris des journaux de conversation et des clés secrètes. Bien que DeepSeek ait rapidement sécurisé la brèche, l'incident souligne les risques permanents liés à la sécurité de l'IA.Tony Burke, ministre des Affaires intérieuresQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la mesure prise par le gouvernement australien est pertinente et cohérente ?