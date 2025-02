0 0

Cette innovation a été réalisée par des spécialistes de l'université MSU-BIT de Shenzhen, cofondée par l'université d'État de Moscou Lomonossov et l'Institut de technologie de Pékin.Cela permet à la Russie et à la Chine de réduire leur dépendance vis-à-vis des GPU NVIDIA et d'atténuer l'impact des sanctions américaines.Cela signifie également que la Russie et la Chine doivent acheter moins de GPU NVIDIA, ce qui a probablement conduit à l'effondrement du prix de l'action NVIDIA, a déclaré à Sputnik Valentin Makarov, président de l'association Russoft.Selon lui, les recherches en cours comprennent de nouveaux algorithmes d'apprentissage automatique et un GPU de nouvelle génération en cours de développement en Russie.Ces avancées mettent en évidence l'expertise technologique de la Russie, ce qui permet une collaboration avec la Chine et de futurs partenariats potentiels avec l'Inde.PS : Les sanctions c’est pour les cons