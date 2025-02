86 % des personnes interrogées déclarent vouloir utiliser l'IA générative et ses capacités au travail, selon une nouvelle enquête de Coveo.



L'étude, menée par Arlington Research pour Coveo auprès de plus de 2 000 adultes américains, révèle que 56 % des personnes interrogées pensent que les outils de la GenAI leur permettraient d'économiser au moins une heure par jour au travail. Cependant, plus de 50 % des entreprises interrogées n'ont pas mis en place de politique en matière de GenAI pour permettre à leurs employés d'exploiter ces capacités en toute sécurité et en toute confidentialité.Il n'y a pas que le lieu de travail, plus de la moitié des personnes interrogées souhaitent que la GenAI fasse également partie de leur expérience d'achat. Environ 40 % recommanderaient les GenAI/chatbots malgré leurs limites dans les contextes d'achat et de service à la clientèle. 69 % attendent des réponses rapides et précises de la part des chatbots pilotés par l'IA, 63 % souhaitent une aide à la résolution des problèmes, 50 % aimeraient que la GenAI les aide à trouver des produits et 79 % se sentent à l'aise pour utiliser la GenAI dans le cadre d'une assistance à la clientèle ou d'une demande de renseignements liée au service.Les gens veulent cependant savoir à qui, ou à quoi, ils ont affaire. 63 % des personnes interrogées déclarent qu'il est important de savoir si elles interagissent avec un humain ou un chatbot. Cela s'explique peut-être par le fait que près de 66 % des personnes interrogées connaissent les "", ou la possibilité pour la GenAI de créer un texte sémantiquement correct mais factuellement erroné.", déclare Patrick Martin, directeur général des solutions de service chez Coveo. "Source : Coveo Pensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la place de l'IA au travail ?