Le groupe Alibaba mise à fond sur l'IA en annonçant son intention d'investir au moins 53 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour stimuler son infrastructure de cloud computing et d'IA

Alibaba s'attend à ce que l'IA joue un rôle majeur dans un certain nombre de services



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 165 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Cette annonce intervient après que le PDG Eddie Wu a communiqué les derniers résultats du groupe pour le trimestre écoulé, décrivant l'IA comme une opportunité « unique » lors d'un appel téléphonique. Dans le rapport, l'intérêt pour l'intelligence artificielle générale (AGI) a été clairement défini comme un objectif à long terme.L'ambitieux investissement d'Alibaba dans l'IA fait également suite à une période de transformation interne importante. En avril 2024, le fondateur Jack Ma a publiquement soutenu les efforts de restructuration de l'entreprise, faisant une rare apparition depuis son retrait de la vie publique en 2020. La restructuration, qui visait à relancer la croissance, a stimulé la confiance des investisseurs. Les actions d'Alibaba ont ainsi augmenté de près de 2 % après que le fondateur Jack Ma ait fait l'éloge des « transformations » du géant chinois.Dans un billet de blog partageant la nouvelle de l'investissement, il est expliqué que « le cloud computing reste le moteur de revenus le plus clair d'Alibaba en matière d'IA, avec une demande de services d'hébergement d'IA en forte hausse ».Le chiffre d'affaires du Cloud Intelligence Group a augmenté de 11 % en glissement annuel, tandis que le chiffre d'affaires des produits liés à l'IA a récemment affiché une croissance à trois chiffres pour le sixième trimestre consécutif.« L'entreprise s'attend à ce que l'IA joue un rôle de plus en plus important dans le commerce électronique, les services d'entreprise et les applications grand public, en améliorant l'efficacité, l'engagement des utilisateurs et l'innovation commerciale », a déclaré Alibaba dans un communiqué.Dans une décision stratégique déjà évoquée, Eddie Wu a expliqué comment une approche « axée sur l'utilisateur et l'IA » serait adoptée. Il s'agit notamment d'intégrer l'IA dans l'ensemble de son écosystème afin d'améliorer l'expérience des clients et les opérations commerciales et d'alimenter la croissance à long terme.« Avec cet investissement, Alibaba augmente ses capacités d'IA et son infrastructure cloud pour soutenir la prochaine vague d'avancées technologiques, en veillant à ce que les entreprises et les développeurs disposent des outils nécessaires pour innover et se développer. »Si beaucoup associent le groupe Alibaba à sa société Aliexpress, connue pour proposer des produits à des prix extrêmement bas, le groupe intensifie également ses ambitions en matière d'IA.En janvier 2025, Alibaba a dévoilé une nouvelle version de son modèle d'IA Qwen 2.5-Max , affirmant que ce dernier surpasse des concurrents de premier plan tels que DeepSeek-V3, GPT-4o et Llama-3.1-405B. C'est cette gamme de modèles qui a fait de l'entreprise un précurseur en Chine dans l'industrie de l'IA.D'après le South China Morning Post, l'un des modèles Qwen 2.5 d'Alibaba a surpassé « ceux des rivaux nationaux pour se classer au troisième rang mondial derrière OpenAI et Anthropic ».Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'Alibaba crédible ou pertinente ?