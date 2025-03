ChatGPT est le produit d'IA générative le plus en vogue, les entreprises s'efforçant de tirer parti de la nouvelle technologie d'IA à la mode. Microsoft a un accès direct au produit OpenAI grâce à un investissement majeur, et l'entreprise a inclus la technologie dans divers services qui lui sont propres. Google développe Bard, une alternative à ChatGPT qui sera disponible dans son outil de recherche. Pendant ce temps, OpenAI n'a cessé d'améliorer le chatbot ChatGPT et a récemment publié la puissante mise à jour GPT-4.D’après Siqi Chen, PDG de la startup Runway financée par a16z et investisseur dans l'IA, GPT-4 devrait être remplacé par une nouvelle version GPT-5 dès la fin de l’année 2023 : « Il m'a été rapporté que GPT-5 devrait terminer sa formation en décembre et qu'Openai s'attend à ce qu'il atteigne l'IAG. Ce qui signifie que nous débattrons tous vivement pour savoir s'il atteint réellement atteint l'IAG. Ce qui signifie que ce sera le cas ».[TWITTER]

i have been told that gpt5 is scheduled to complete training this december and that openai expects it to achieve agi.



which means we will all hotly debate as to whether it actually achieves agi.



which means it will.