Google lance Gemma 3 : "le modèle d'IA le plus puissant que vous pouvez faire tourner sur un GPU", une IA open source avec un contexte de 128K optimisée pour fonctionner sur presque tout, du GPU au smartphone

Les nouvelles fonctionnalités que les développeurs peuvent utiliser avec Gemma 3

Construire avec le meilleur modèle d'accélérateur unique au monde : Gemma 3 offre des performances de pointe pour sa taille, surpassant Llama-405B, DeepSeek-V3 et o3-mini dans les évaluations préliminaires des préférences humaines sur le leaderboard de LMArena. Cela vous aide à créer des expériences utilisateur attrayantes qui peuvent tenir sur un seul hôte GPU ou TPU.

Gemma 3 offre des performances de pointe pour sa taille, surpassant Llama-405B, DeepSeek-V3 et o3-mini dans les évaluations préliminaires des préférences humaines sur le leaderboard de LMArena. Cela vous aide à créer des expériences utilisateur attrayantes qui peuvent tenir sur un seul hôte GPU ou TPU. Une dimension internationale en 140 langues : Créez des applications qui parlent la langue de vos clients. Gemma 3 offre une prise en charge prête à l'emploi de plus de 35 langues et une prise en charge pré-entraînée de plus de 140 langues.

Créez des applications qui parlent la langue de vos clients. Gemma 3 offre une prise en charge prête à l'emploi de plus de 35 langues et une prise en charge pré-entraînée de plus de 140 langues. Créer une IA avec des capacités avancées de raisonnement textuel et visuel : Créez facilement des applications qui analysent des images, du texte et de courtes vidéos, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour des applications interactives et intelligentes.

Créez facilement des applications qui analysent des images, du texte et de courtes vidéos, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour des applications interactives et intelligentes. Traiter des tâches complexes avec une fenêtre contextuelle élargie : Gemma 3 offre une fenêtre contextuelle de 128 000 jetons pour permettre à vos applications de traiter et de comprendre de grandes quantités d'informations.

Gemma 3 offre une fenêtre contextuelle de 128 000 jetons pour permettre à vos applications de traiter et de comprendre de grandes quantités d'informations. Créer des flux de travail pilotés par l'IA à l'aide de l'appel de fonction : Gemma 3 prend en charge l'appel de fonction et la sortie structurée pour vous aider à automatiser les tâches et à créer des expériences agentiques.

Gemma 3 prend en charge l'appel de fonction et la sortie structurée pour vous aider à automatiser les tâches et à créer des expériences agentiques. Des performances élevées et plus rapides grâce aux modèles quantifiés : Gemma 3 introduit des versions quantifiées officielles, réduisant la taille des modèles et les besoins de calcul tout en conservant une grande précision.

Des protocoles de sécurité rigoureux pour construire Gemma 3 de manière responsable

Sécurité intégrée pour les applications d'imagerie avec ShieldGemma 2

Prêt pour une intégration avec les outils que vous utilisez déjà

Développez avec vos outils préférés : Avec la prise en charge de Hugging Face Transformers, Ollama, JAX, Keras, PyTorch, Google AI Edge, UnSloth, vLLM et Gemma.cpp, vous avez la possibilité de choisir les meilleurs outils pour votre projet.

Avec la prise en charge de Hugging Face Transformers, Ollama, JAX, Keras, PyTorch, Google AI Edge, UnSloth, vLLM et Gemma.cpp, vous avez la possibilité de choisir les meilleurs outils pour votre projet. Commencez à expérimenter en quelques secondes : Accédez instantanément à Gemma 3 et commencez à construire immédiatement. Explorez tout son potentiel dans Google AI Studio, ou téléchargez les modèles via Kaggle ou Hugging Face.

Accédez instantanément à Gemma 3 et commencez à construire immédiatement. Explorez tout son potentiel dans Google AI Studio, ou téléchargez les modèles via Kaggle ou Hugging Face. Personnalisez Gemma 3 en fonction de vos besoins spécifiques : Gemma 3 est livré avec une base de code remaniée qui comprend des recettes pour un réglage fin et une inférence efficaces. Entraînez et adaptez le modèle en utilisant votre plateforme préférée, comme Google Colab, Vertex AI ou même votre GPU de jeu.

Gemma 3 est livré avec une base de code remaniée qui comprend des recettes pour un réglage fin et une inférence efficaces. Entraînez et adaptez le modèle en utilisant votre plateforme préférée, comme Google Colab, Vertex AI ou même votre GPU de jeu. Déployez à votre guise : Gemma 3 offre de multiples options de déploiement, notamment Vertex AI, Cloud Run, l'API Google GenAI, les environnements Iocal et d'autres plateformes, ce qui vous donne la flexibilité de choisir ce qui convient le mieux à votre application et à votre infrastructure.

Gemma 3 offre de multiples options de déploiement, notamment Vertex AI, Cloud Run, l'API Google GenAI, les environnements Iocal et d'autres plateformes, ce qui vous donne la flexibilité de choisir ce qui convient le mieux à votre application et à votre infrastructure. Bénéficiez de performances optimisées sur les GPU NVIDIA : NVIDIA a directement optimisé les modèles Gemma 3 pour garantir des performances maximales sur les GPU de toutes tailles, des Jetson Nano aux dernières puces Blackwell. Gemma 3 figure désormais dans le catalogue d'API de NVIDIA, ce qui permet un prototypage rapide par un simple appel d'API.

NVIDIA a directement optimisé les modèles Gemma 3 pour garantir des performances maximales sur les GPU de toutes tailles, des Jetson Nano aux dernières puces Blackwell. Gemma 3 figure désormais dans le catalogue d'API de NVIDIA, ce qui permet un prototypage rapide par un simple appel d'API. Accélérez votre développement IA sur de nombreuses plateformes matérielles : Gemma 3 est également optimisé pour les TPU de Google Cloud et s'intègre aux GPU AMD via la pile open-source ROCm. Pour l'exécution sur processeur, Gemma.cpp offre une solution directe.

Un « Gemmaverse » de modèles et d'outils



La famille de modèles ouverts Gemma est fondatrice de l'engagement de Google à rendre accessible la technologie utile de l'IA. Le mois de février dernier, Google a célébré le premier anniversaire de Gemma, une étape importante marquée par une adoption incroyable - plus de 100 millions de téléchargements - et une communauté dynamique qui a créé plus de 60 000 variantes de Gemma.La famille Gemma 3 est disponible en plusieurs tailles (1B, 4B, 12B et 27B), ce qui permet aux utilisateurs de choisir le modèle le mieux adapté à leurs besoins spécifiques en termes de matériel et de performances.Google estime que les modèles ouverts doivent faire l'objet d'une évaluation minutieuse des risques, et son approche concilie innovation et sécurité, en adaptant l'intensité des tests aux capacités des modèles. Le développement de Gemma 3 s'est accompagné d'une gouvernance étendue des données, d'un alignement sur les politiques de sécurité de l'entreprise par le biais d'une mise au point et d'évaluations de référence solides.Alors que les tests approfondis des modèles les plus performants éclairent souvent l'évaluation des modèles moins performants, l'amélioration des performances STEM de Gemma 3 a donné lieu à des évaluations spécifiques par Google axées sur le potentiel d'utilisation abusive du modèle dans la création de substances nocives ; les résultats indiquent un faible niveau de risque.À mesure que l'industrie développe des modèles plus puissants, il sera essentiel de développer collectivement des approches de la sécurité proportionnelles aux risques. Ainsi, Google a indique qu'elle continuera d'apprendre et d'affiner ses pratiques de sécurité pour les modèles ouverts au fil du temps.Parallèlement à Gemma 3, Google a également lancé ShieldGemma 2, un puissant vérificateur de sécurité des images 4B construit sur la base de Gemma 3. ShieldGemma 2 fournit une solution prête à l'emploi pour la sécurité des images, en produisant des étiquettes de sécurité dans trois catégories de sécurité : contenu dangereux, sexuellement explicite et violence.Les développeurs peuvent personnaliser ShieldGemma en fonction de leurs besoins en matière de sécurité et de leurs utilisateurs. ShieldGemma 2 est ouvert et construit pour donner de la flexibilité et du contrôle, en tirant parti de la performance et de l'efficacité de l'architecture Gemma 3 pour promouvoir un développement responsable de l'IA.Gemma 3 et ShieldGemma 2 s'intègrent parfaitement à vos flux de travail existants :Le Gemmaverse est un vaste écosystème de modèles et d'outils Gemma créés par la communauté, prêts à alimenter et à inspirer l'innovation. Par exemple, SEA-LION v3 d'IA Singapour fait tomber les barrières linguistiques et favorise la communication dans toute l'Asie du Sud-Est ; BgGPT d'INSIAT est un grand modèle de langage pionnier en langue bulgare qui démontre la puissance de Gemma pour prendre en charge diverses langues ; et OmniAudio de Nexa IA présente le potentiel de l'IA sur appareil, en apportant des capacités de traitement audio avancées aux appareils de tous les jours.Afin de promouvoir davantage les avancées de la recherche universitaire, Google lance également le programme académique Gemma 3. Les chercheurs universitaires peuvent demander des crédits Google Cloud (d'une valeur de 10 000 dollars par prix) pour accélérer leurs recherches basées sur Gemma 3.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Google crédible ou pertinente ?