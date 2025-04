Le PDG de Shopify a déclaré aux employés qu'aucune nouvelle embauche ne serait effectuée à moins qu'ils ne prouvent que l'IA ne peut pas faire le travail.

Shopify, la plateforme de commerce en ligne qui permet aux entrepreneurs de créer et de gérer leurs propres boutiques en ligne, a fait face à une controverse en 2023 suite à la révélation d’un employé qui a brisé son accord de non-divulgation (NDA) pour dénoncer les actions et la direction stratégique de l’entreprise. Dans une série de tweets, un employé de Shopify a exposé une série d’événements qui ont commencé au premier trimestre de 2022, lorsque Shopify a promis la sécurité de l’emploi à son personnel, pour ensuite procéder à des licenciements massifs en juillet de la même année.Ces coupes, selon l’employé, étaient motivées non pas par un simple "pari" malavisé du PDG, mais plutôt par un virage vers le remplacement des employés à temps plein par une main-d’œuvre contractuelle moins coûteuse et une dépendance accrue à l’intelligence artificielle (IA) pour le support. La série de tweets a également détaillé comment Shopify a adopté agressivement la technologie IA, l’utilisant pour diverses fins, allant de la génération de descriptions de produits à la création de sidekicks virtuels et au développement d’un nouvel agent IA pour le centre d’aide.Récemment, le PDG de Shopify, Tobi Lütke, a déclaré à son personnel que l'entreprise n'embaucherait que si les employés pouvaient prouver que l'IA ne pouvait pas faire le travail requis. Dans un mémo partagé avec le personnel de Shopify à la fin du mois de mars 2025, Tobi Lütke a déclaré qu'avant de demander plus d'effectifs et de ressources, "". Il a ajouté que cette question pourrait "".[TWITTER]

I heard this internal memo of mine is being leaked right now, so here it is: pic.twitter.com/Qn12DY7TFF — tobi lutke (@tobi) April 7, 2025