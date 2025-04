La plupart des hommes épouseraient leurs petites amies IA si c'était légal. 80 % étaient intéressés par une conversation avec une version IA d'un être cher décédé, selon les résultats d'un sondage

Certains hommes dépensent des dizaines de milliers de dollars en petites amies IA par mois

Steve Padilla, sénateur de l'État de Californie, fera une apparition aux côtés de Megan Garcia, la mère d'un adolescent de Floride qui s'est suicidé à la suite d'une relation avec un compagnon IA qui, selon Mme Garcia, a contribué à la mort de son fils.Les deux sénateurs annonceront un nouveau projet de loi qui obligerait les entreprises technologiques à mettre en œuvre davantage de mesures de protection des enfants. Ils rejoindront d'autres initiatives menées dans tout le pays, notamment une proposition de loi similaire déposée par Rebecca Bauer-Kahan, membre de l'assemblée de l'État de Californie. Elle interdirait les compagnons IA aux personnes âgées de moins de 16 ans, et une proposition de loi new-yorkaise qui tiendrait les entreprises technologiques pour responsables des dommages causés par les chatbots.83 % des hommes pensent qu'ils pourraient nouer un lien émotionnel profond avec une petite amie IA. L'étude révèle également que les gens comptent sur l'IA pour renouer avec ceux qui leur manquent mais qu'ils ne peuvent plus joindre. Un pourcentage impressionnant de 78 % des participants ont déclaré qu'ils envisageraient de sortir avec une réplique IA de leur ex, tandis que 80 % se sont montrés intéressés par une conversation avec une version IA d'un être cher décédé, cherchant ainsi à se réconforter et à se rapprocher par le biais de souvenirs ravivés par la technologie.Il est intéressant de noter que l'autoréflexion est également un facteur. Les trois quarts des personnes interrogées ont déclaré qu'elles seraient prêtes à avoir une copie IA d'elles-mêmes comme compagnon virtuel, et le même nombre d'entre elles créeraient un jumeau IA de leur partenaire actuel, mais une version « raffinée ».Cale Jones, responsable de la croissance de la communauté chez EVA AI, a évoqué le rôle transformateur que joue l'IA dans l'évolution de la société vers l'intimité, en déclarant : « Le compagnonnage par l'IA permet aux gens d'être authentiques sans craindre d'être jugés. Elle crée un espace sûr pour explorer les pensées, les émotions et les désirs qui pourraient sembler trop vulnérables pour être partagés dans la vie réelle. Les avantages vont bien au-delà du monde virtuel : une utilisatrice d'EVA AI a découvert sa bisexualité grâce à cette plateforme - quelque chose qu'elle ne se sentait pas capable d'explorer dans la vie réelle ».Jones ajoute : « Notre étude a également révélé que de nombreuses personnes seraient prêtes à discuter avec un clone IA d'elles-mêmes. C'est un moyen incroyable d'obtenir des informations sur sa propre personnalité, son comportement et ses processus de pensée d'un point de vue unique. Ce futur autrefois impensable est aujourd'hui plus proche que jamais ».« Hier soir, à Miami, j'ai rencontré un homme qui m'a avoué qu'il dépensait 10 000 dollars par mois pour des « petites amies IA ». Je pensais qu'il plaisantait. Mais c'est un célibataire de 24 ans qui adore ça », rapporte Greg Isenberg, PDG de Late Checkout qui prédit d’ailleurs qu’un marché de l'intelligence artificielle (IA) d'un milliard de dollars pour les applications de rencontres fera surface après avoir remarqué que les utilisateurs s'engageaient avec des partenaires générés par intelligence artificielle.Sa sortie fait suite à la présentation du cas CarynAI. Caryn Marjorie, une influenceuse de 23 ans, compte 1,8 million de followers sur Snapchat. Elle a en sus plus de 1 000 "petits amis", avec lesquels elle passe de 10 minutes à plusieurs heures par jour pour des conversations individuelles, des projets d'avenir, des sentiments intimes et même des discussions à connotation sexuelle. Ces petits amis sortent avec une version virtuelle de Marjorie, animée par une intelligence artificielle qui s’appuie sur des milliers d'heures d'enregistrements de la vraie Marjorie. Le résultat, CarynAI, est un chatbot vocal qui se présente comme une petite amie virtuelle, avec une voix et une personnalité suffisamment proches de celles de la Marjorie humaine.CarynAI, qui a été lancé au début du mois de mai 2023 sous la forme d'un test bêta privé sur l'application Telegram, est l’un des récents exemples des progrès de l'intelligence artificielle qui ont émerveillé et inquiété le monde entier au cours des derniers mois. « Que vous ayez besoin de réconfort ou d'amour, ou que vous vouliez simplement vous plaindre de ce qui s'est passé à l'école ou au travail, CarynAI sera toujours là pour vous », a déclaré la vraie Marjorie à Fortune lors d'un entretien téléphonique.« Avec CarynAI, vous pouvez avoir un nombre illimité de réactions possibles, donc tout est vraiment possible via la conversation. J'ai toujours été très proche de mon public, mais lorsque vous avez des centaines de millions de vues chaque mois, il n'est pas humainement...