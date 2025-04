Meta commence à utiliser les données des utilisateurs de l'Union européenne pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle (IA)

Envoyé par Meta Envoyé par À partir de cette semaine, les personnes basées dans l'UE qui utilisent les plateformes de Meta commenceront à recevoir des notifications - dans l'application et par e-mail - pour expliquer le type de données que nous allons commencer à utiliser, comment cela améliorera l'IA chez Meta et l'expérience globale de l'utilisateur. Ces notifications incluront également un lien vers un formulaire permettant aux utilisateurs de s'opposer à tout moment à l'utilisation de leurs données de cette manière. Nous avons fait en sorte que ce formulaire d'objection soit facile à trouver, à lire et à utiliser, et nous honorerons tous les formulaires d'objection que nous avons déjà reçus, ainsi que ceux nouvellement soumis.



Envoyé par Meta Envoyé par Nous pensons qu'il est de notre responsabilité de construire une IA qui ne soit pas seulement disponible pour les Européens, mais qui soit réellement conçue pour eux. C'est pourquoi il est si important que nos modèles d'IA générative soient formés sur une variété de données afin qu'ils puissent comprendre les incroyables et diverses nuances et complexités qui composent les communautés européennes. Cela va des dialectes et des expressions familières aux connaissances hyperlocales, en passant par les différentes façons dont les pays utilisent l'humour et le sarcasme sur nos produits. C'est particulièrement important à mesure que les modèles d'IA deviennent plus avancés avec des fonctionnalités multimodales, qui couvrent le texte, la voix, la vidéo et l'image.



Ces derniers temps, la prise de décision réglementaire est devenue fragmentée et imprévisible, tandis que les interventions des autorités européennes de protection des données ont créé une énorme incertitude quant aux types de données qui peuvent être utilisées pour former des modèles d'IA. Cela signifie que la prochaine génération de modèles d'IA à source ouverte, ainsi que les produits et services que nous construisons à partir de ces modèles, ne comprendront pas ou ne refléteront pas les connaissances, la culture ou les langues européennes.



Envoyé par Meta Envoyé par Il est important de noter que le type de formation à l'IA que nous dispensons n'est pas propre à Meta et ne sera pas non plus propre à l'Europe. C'est ainsi que nous formons nos modèles d'IA générative pour d'autres régions depuis le lancement. Nous suivons l'exemple donné par d'autres, notamment Google et OpenAI, qui ont déjà utilisé les données d'utilisateurs européens pour entraîner leurs modèles d'IA. Nous sommes fiers que notre approche soit plus transparente que celle de beaucoup de nos homologues du secteur.



Dans la perspective de cette expansion, Meta a passé ces dernières années à mettre en place l' une des plus grandes infrastructures d'exploitation de l'IA au monde , permettant de collecter massivement les données. Lorsque l'IA générative a pris de l'ampleur en 2023, l'entreprise a rapidement augmenté ses capacités d'IA, enregistrant une croissance exponentielle. Son infrastructure comprend aujourd'hui des dizaines de clusters d'IA et exécute chaque jour des milliers de tâches d'entraînement provenant de centaines d'équipes Meta différentes.La récente initiative de Meta est d'autant plus importante que Meta a dû faire face à de nombreux retards et difficultés pour obtenir l'autorisation d'utiliser les données de l'UE, en vertu des règles plus strictes de la région en matière de protection de la vie privée.Mais il semble maintenant que Meta pourra aller de l'avant, bien qu'avec une certaine prudence, dans la perspective d'un déploiement plus large de l'IA.Comme l'explique Meta dans un récent communiqué de presse :Le défi auquel Meta a été confronté dans le cadre de son développement de l'IA en Europe tient au fait que les contrôles de données plus spécifiques de la région ont rendu plus difficile pour Meta la collecte de données à grande échelle à des fins d'entraînement à l'IA.L'année dernière, Meta a été contraint de suspendre ses plans de déploiement de l'IA en Europe après que le groupe de défense NOYB a demandé une évaluation plus approfondie des implications des outils d'IA de Meta en matière de protection de la vie privée et de la construction de ses grands modèles de langage.Meta continue également à faire face à des défis juridiques régionaux concernant l'utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur dans le cadre de son développement de LLM (y compris en France), et les autorités européennes ont été invitées à plusieurs reprises à s'assurer que les utilisateurs de l'UE maintiennent des contrôles de données, conformément à leurs réglementations, alors que Meta étend son développement de l'IA.Ce qui, selon Meta, entrave ses progrès.D'une part, Meta affirme avoir besoin des données des utilisateurs de l'UE pour localiser ses outils d'IA :Selon Meta, les restrictions sur les données de l'UE devraient freiner le développement de l'IA dans la région, ce qui a été l'un des principaux objectifs de ses efforts pour assouplir les réglementations de l'UE.En septembre dernier, Meta a été l'un des nombreux signataires d'une lettre ouverte qui critiquait les restrictions imposées par l'Europe, affirmant qu'elles étouffaient l'innovation et laissaient les utilisateurs de l'UE à la traîne du reste du monde développé.Selon cette lettre ouverte :Ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a cherché à faire appel au président américain Donald Trump, dans l'espoir que ce dernier soutienne Meta dans sa bataille actuelle contre les autorités de l'UE au sujet de leurs réglementations de plus en plus strictes.Bien qu'elle n'ait pas encore pris de mesures directes, l'administration Trump a fait savoir aux autorités de l'UE qu'elle riposterait à ce qu'elle considère comme des réglementations excessives par des sanctions commerciales, tandis que le vice-président JD Vance a déclaré lors d'un sommet parisien sur l'IA au début de l'année que la Maison-Blanche lutterait contre les réglementations excessives.Le soutien tacite du gouvernement américain semble avoir enhardi Meta à aller de l'avant avec ses projets d'IA et à étendre sa formation en Europe, avec des notifications d'exclusion supplémentaires pour s'aligner sur les règles de l'UE.Meta pointe également du doigt d'autres entreprises qui font de même :Un petit clin d'œil et une petite gifle aux régulateurs de l'UE, qui ont déjà autorisé d'autres projets d'IA à faire de même.Là encore, Meta pourrait chercher à s'en servir pour s'opposer à la réglementation de l'UE et recruter l'équipe de Donald Trump pour lutter contre cette réglementation, alors qu'elle cherche à accélérer ses projets d'IA.Mais c'est aussi un risque.Au cours des dernières années, Meta s'est vu infliger une amende de plus d'un milliard de dollars par an par les autorités de l'UE, pour des infractions liées à des violations de données, au lien entre Facebook Marketplace et Facebook, au fait de forcer illégalement les utilisateurs à accepter des publicités personnalisées, et bien plus encore.L'utilisation abusive des données des utilisateurs pour l'entraînement de l'IA pourrait entraîner d'autres amendes, mais là encore, c'est la raison pour laquelle Mark Zuckerberg s'allie à Donald Trump, dans l'espoir que le gouvernement américain le soutiendra dans toutes les batailles à venir.L'avenir nous dira si c'est le cas, car cela n'a pas empêché la FTC de poursuivre Meta en justice pour des allégations antitrust, une autre affaire que Meta avait cherché à faire rejeter.Peut-être qu'en Europe, l'équipe de Donald Trump apportera un plus grand soutien.Le contenu du communiqué de presse de Meta est disponible ci-dessous :[QUOTE=Meta]Aujourd'hui, nous annonçons notre intention d'entraîner l'IA de Meta à l'aide de contenus publics - comme les messages et les commentaires publics - partagés par des adultes sur nos produits dans l'UE. Les interactions des utilisateurs avec Meta AI - comme les questions et les requêtes - seront également utilisées pour former et améliorer nos modèles. Cette formation, qui fait suite au lancement réussi de Meta AI en Europe le mois dernier, permettra de mieux aider des millions de personnes et d'entreprises dans l'UE en apprenant à l'IA de Meta à mieux comprendre et refléter leurs cultures, leurs langues et leur histoire.À partir de cette semaine, les personnes basées dans l'UE qui utilisent les plateformes de Meta commenceront à recevoir des notifications dans l'application et par e-mail pour expliquer le type de données que nous allons commencer à utiliser, comment cela améliorera l'IA chez Meta et l'expérience globale de l'utilisateur. Ces notifications incluront également un lien vers un formulaire permettant aux utilisateurs de s'opposer à tout moment à l'utilisation de leurs données de cette manière. Nous avons fait en sorte que ce formulaire d'opposition soit facile à trouver, à lire et à utiliser, et nous honorerons tous les formulaires d'opposition que nous avons déjà reçus, ainsi que ceux qui seront nouvellement soumis.Comme nous l'avons déjà mentionné, nous n'utilisons pas les messages privés des personnes avec leurs amis et leur famille pour entraîner nos modèles d'IA générative. En outre, les données publiques des comptes des citoyens de l'UE âgés de moins de 18 ans ne sont pas utilisées à des fins de formation.Le mois dernier, nous avons lancé Meta AI dans l'UE, ce qui a été la première étape pour rendre la fonction de chat de Meta AI disponible gratuitement dans toute l'Europe au sein des applications de messagerie que les gens connaissent et aiment déjà - Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger.Nous...