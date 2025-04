OpenAI publie Codex CLI, un agent de codage local open-source dans les environnements de terminal qui transforme le langage naturel en code de travail

--approval-mode

Codex CLI : raisonnement frontalier dans le terminal



Nous partageons également une nouvelle expérience : Codex CLI, un agent de codage léger que vous pouvez exécuter depuis votre terminal. Il fonctionne directement sur votre ordinateur et est conçu pour maximiser les capacités de raisonnement de modèles tels que o3 et o4-mini, avec une prise en charge prochaine de modèles d'API supplémentaires tels que GPT-4.1.



Vous pouvez bénéficier des avantages du raisonnement multimodal à partir de la ligne de commande en passant des captures d'écran ou des croquis de faible fidélité au modèle, combinés à l'accès à votre code localement. Nous pensons qu'il s'agit d'une interface minimale pour connecter nos modèles aux utilisateurs et à leurs ordinateurs. Codex CLI est entièrement open-source sur Github dès aujourd'hui.



Parallèlement, nous lançons une initiative d'un million de dollars pour soutenir les projets utilisant Codex CLI et les modèles OpenAI. Nous évaluerons et accepterons les demandes de subventions par tranches de 25 000 USD sous la forme de crédits API. Les propositions peuvent être soumises.

Les interfaces de ligne de commande (CLI) sont des outils indispensables pour les développeurs, offrant de puissantes capacités pour la gestion et l'automatisation des systèmes. Cependant, elles requièrent une syntaxe précise et une compréhension approfondie des commandes, ce qui peut constituer un obstacle pour les nouveaux venus et une source d'inefficacité pour les utilisateurs expérimentés. La nécessité de se souvenir des structures de commande exactes et le risque d'erreurs peuvent entraver la productivité et augmenter la courbe d'apprentissage associée à l'utilisation des CLI.Pour atténuer ces défis, OpenAI a introduit Codex CLI, un outil open-source conçu pour fonctionner dans les environnements de terminaux. Cette annonce intervient avec la présentation des nouveaux modèles d'IA d'OpenAI : o3 et o4-mini . Selon OpenAI, ces modèles de raisonnement peuvent utiliser indépendamment tous les outils de ChatGPT - navigation web, Python, compréhension d'images et génération d'images. "Concernant Codex CLI, l'outil permet aux utilisateurs de saisir des commandes en langage naturel, qui sont ensuite traduites en code exécutable par les modèles de langage d'OpenAI. Cette fonctionnalité permet aux développeurs d'effectuer des tâches telles que la création de fonctionnalités, le débogage de code ou la compréhension de bases de code complexes par le biais d'interactions intuitives et conversationnelles. En intégrant le traitement du langage naturel dans le CLI, Codex CLI vise à rationaliser les flux de travail de développement et à réduire la charge cognitive associée aux opérations de ligne de commande traditionnelles.Codex CLI s'appuie sur les modèles de langage avancés d'OpenAI, notamment o3 et o4-mini, pour interpréter les entrées de l'utilisateur et exécuter les actions correspondantes au sein de l'environnement local. L'outil prend en charge les entrées multimodales, permettant aux utilisateurs de fournir des captures d'écran ou des croquis en même temps que des invites textuelles, ce qui renforce sa polyvalence dans la gestion de diverses tâches de développement.Le fait d'opérer localement garantit que l'exécution du code et la manipulation des fichiers ont lieu au sein du système de l'utilisateur, ce qui permet de préserver la confidentialité des données et de réduire les temps de latence. En outre, Codex CLI offre des niveaux d'autonomie configurables grâce à l'indicateur, permettant aux utilisateurs de contrôler l'étendue des actions automatisées, allant de la simple suggestion à l'auto-approbation complète. Cette flexibilité permet aux développeurs d'adapter le comportement de l'outil à leurs besoins spécifiques et à leur niveau de confort.Si Codex CLI représente une étape importante vers le développement assisté par l'IA, OpenAI envisage une évolution ultérieure vers un "" - un système complet capable de gérer de manière autonome des cycles de développement entiers, de la conception au déploiement. Cette orientation future suggère une concentration continue sur l'amélioration des capacités des outils d'IA pour soutenir des tâches de développement plus complexes et intégrées.Voici notamment l'annonce d'OpenAI de Codex CLI :L'interface Codex CLI d'OpenAI offre une nouvelle approche du développement logiciel en intégrant le traitement du langage naturel dans les flux de travail basés sur les terminaux. En traduisant les entrées conversationnelles en code exécutable, il simplifie les interactions avec les systèmes complexes et réduit les obstacles associés à l'utilisation traditionnelle de l'interface CLI.La nature open-source de l'outil et les initiatives axées sur la communauté renforcent son potentiel d'adoption à grande échelle et d'amélioration continue. Au fur et à mesure de l'évolution de Codex CLI et de son écosystème, il pourrait devenir un composant essentiel de la boîte à outils des développeurs modernes à la recherche d'expériences de développement plus intuitives et plus efficaces.Pensez-vous que cet outil est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?