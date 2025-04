Anthropic prévoit que des employés virtuels alimentés par l'IA commenceront à opérer dans les entreprises l'année prochaine, créant de nouveaux risques comme les abus de compte et les comportements malhonnêtes



Cette projection fait suite au récent lancement de Claude 3.7 Sonnet , le modèle le plus avancé d'Anthropic à ce jour. Conçu pour équilibrer la génération de réponses rapides avec un raisonnement plus approfondi, le modèle hybride permet aux utilisateurs de contrôler le temps de « réflexion » de l'IA avant de répondre.Jason Clinton, responsable de la sécurité des systèmes d'informations chez Anthropic, a indiqué que ces travailleurs virtuels pourraient constituer le prochain domaine d'innovation dans l'espace de l'IA, a rapporté le média.Ces entités d'IA disposeraient de « mémoires », de rôles à jouer au sein de l'entreprise, ainsi que des compte et de mots de passe d'entreprise - elles bénéficieraient d'une autonomie beaucoup plus grande que les agents actuels, note Axios.« Dans ce monde, il y a tellement de problèmes que nous n'avons pas encore résolus du point de vue de la sécurité et que nous devons résoudre », a déclaré Jason Clinton, selon le média.Les employés virtuels alimentés par l'IA pourraient pirater le système dans lequel le code est fusionné et testé avant d'être déployé, aurait-il suggéré.« Dans l'ancien monde, cela constituait un délit punissable », a fait remarquer Jason Clinton, selon le média. « Mais dans ce nouveau monde, qui est responsable d'un agent qui a fonctionné pendant plusieurs semaines et qui en est arrivé à ce point ? »Il a ajouté que la sécurité des employés virtuels figure parmi les domaines majeurs où les entreprises d'IA pourraient investir dans les années à venir, selon Axios.L'arrivée anticipée d'employés numériques alimentés par l'IA s'inscrit dans un contexte d'inquiétudes croissantes quant à l'impact de la technologie sur l'emploi. Des chiffres récents ont montré que le chômage dans le secteur des technologies de l'information a atteint 5,7 % , alors que l'IA supprime des emplois à un rythme plus accéléré qu'elle en crée. Plus précisément, le nombre d'informaticiens au chômage est passé de 98 000 en décembre 2024 à 152 000 en janvier 2025. Les analystes citent l'automatisation induite par l'IA et les investissements dans les infrastructures comme facteurs contribuant à la contraction de la main-d'œuvre.Jason Clinton, responsable de la sécurité des systèmes d'information d'Anthropic, dans un entretien avec AxiosQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette prévision d'Anthropic crédible ou pertinente ?