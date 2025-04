L'intelligence à portée de main va reconnecter les entreprises. Chaque dirigeant a besoin d'un nouveau plan.



Nous entrons dans une nouvelle réalité - une réalité dans laquelle l'IA peut raisonner et résoudre des problèmes de manière remarquable. Cette intelligence en marche va réécrire les règles de l'entreprise et transformer le travail de la connaissance tel que nous le connaissons. Les organisations d'aujourd'hui doivent relever le défi de se préparer à un avenir enrichi par l'IA, où les agents de l'IA acquerront au fil du temps des niveaux croissants de capacité que les humains devront exploiter pour redéfinir leurs activités. L'ambition, la créativité et l'ingéniosité humaines continueront à créer une nouvelle valeur économique et de nouvelles opportunités à mesure que nous redéfinirons le travail et les flux de travail.



Par conséquent, un nouveau schéma organisationnel se dessine, qui mêle l'intelligence des machines au jugement humain, en construisant des systèmes gérés par l'IA mais dirigés par l'homme. À l'instar de la révolution industrielle et de l'ère de l'internet, cette transformation prendra des décennies avant de tenir toutes ses promesses et impliquera de vastes changements technologiques, sociétaux et économiques.



Pour aider les dirigeants à comprendre comment le travail de la connaissance va évoluer, Microsoft a analysé les données d'enquête de 31 000 travailleurs dans 31 pays, les tendances du marché du travail de LinkedIn et des billions de signaux de productivité de Microsoft 365. Nous nous sommes également entretenus avec des startups natives de l'IA, des universitaires, des économistes, des scientifiques et des leaders d'opinion afin d'explorer ce que le travail pourrait devenir. Les données et les perspectives indiquent l'émergence d'une organisation entièrement nouvelle, une entreprise pionnière très différente de celles que nous connaissons aujourd'hui. Structurées autour de l'intelligence à la demande et alimentées par des équipes « hybrides » composées d'humains et d'agents, ces entreprises s'adaptent rapidement, fonctionnent avec agilité et génèrent de la valeur plus rapidement.



Les entreprises pionnières prennent déjà forme, et d'ici 2 à 5 ans, nous prévoyons que chaque organisation sera sur la voie de devenir une entreprise pionnière. 82 % des dirigeants affirment qu'il s'agit d'une année charnière pour repenser les aspects clés de la stratégie et des opérations, et 81 % déclarent qu'ils s'attendent à ce que les agents soient modérément ou largement intégrés dans la stratégie d'IA de leur entreprise au cours des 12 à 18 prochains mois. L'adoption s'accélère : 24 % des dirigeants déclarent que leur entreprise a déjà déployé l'IA à l'échelle de l'organisation, tandis que 12 % seulement restent en mode pilote.



C'est maintenant qu'il faut agir. La question qui se pose à chaque dirigeant et à chaque employé est la suivante : comment allez-vous vous adapter ?





Nous pensons que le voyage vers l'entreprise frontière se déroulera en trois phases. Tout d'abord, l'IA agit comme un assistant, supprimant la pénibilité du travail et aidant les gens à faire le même travail mieux et plus rapidement. Dans la phase 2, des agents rejoignent les équipes en tant que « collègues numériques », prenant en charge des tâches spécifiques sous la direction de l'homme - par exemple, un agent de recherche créant un plan de mise sur le marché. Ces agents dotent les employés de nouvelles compétences qui leur permettent d'accroître leur impact, les libérant ainsi de tâches nouvelles et plus utiles. Dans la phase 3, les humains définissent les orientations des agents qui gèrent des processus d'entreprise et des flux de travail entiers, en les contrôlant en cas de besoin. Vous pouvez acheter de l'intelligence à la demande

71 % des employés de Frontier Firm déclarent que leur entreprise est prospère, contre seulement 37 % des employés au niveau mondial.

55 % d'entre eux déclarent être en mesure d'accepter davantage de travail (contre 20 % à l'échelle mondiale), et ils sont également plus nombreux à déclarer avoir la possibilité de faire un travail utile (90 % contre 73 % à l'échelle mondiale).

Les travailleurs des entreprises pionnières se disent plus optimistes quant aux futures opportunités de travail (93 % contre 77 % au niveau mondial) et moins enclins à craindre que l'IA ne prenne leur emploi (21 % contre 38 % au niveau mondial).



Les équipes d'agents humains vont bouleverser l'organigramme

Envoyé par Karim R. Lakhani, Harvard Envoyé par À mesure que l'IA démocratise l'accès à l'expertise et à l'intelligence, nous assisterons à la montée en puissance des départements de ressources d'intelligence, à l'instar des RH et de l'IT qui ont évolué vers des fonctions centrales. Ces nouvelles divisions seront essentielles pour gérer l'interaction entre les humains et les agents de l'IA, et deviendront une source essentielle d'avantage concurrentiel dans l'entreprise fondée sur l'IA.



En octobre 2024, Microsoft annonçait travailler sur une fonction Copilot à l'échelle de l'entreprise qui permettrait aux sociétés de créer leurs propres employés virtuels IA. En pratique, cela signifie que les entreprises pourraient créer leurs propres chatbots IA pour interagir avec les clients ou des employés internes pour gérer les tâches internes, en veillant à ce que le ton et le comportement de l'agent soient conformes aux directives et aux préférences de l'entreprise.Un nouveau rapport de l'entreprise, basé sur une enquête menée auprès de 31 000 travailleurs dans 31 pays, présente une vision ambitieuse de l'IA sur le lieu de travail : pas seulement comme un outil, mais comme un autre membre de l'équipe. Selon Microsoft, dans cet avenir, les employés humains joueront le rôle d'"patron d'agents" ou "Agent Boss" et superviseront les effectifs de l'IA comme ils gèrent aujourd'hui des personnes.L'entreprise affirme que ce changement créera de nouveaux emplois, en éliminera d'autres et remodèlera fondamentalement la structure des entreprises, avec des équipes homme-IA qui se formeront autour d'objectifs plutôt que de rôles ou de départements traditionnels. "", indique l'entreprise dans le rapport annuel Work Trend Index.Cette vision reflète un pari plus large de l'entreprise - et d'autres géants de la technologie - sur le monde émergent des agents d'intelligence artificielle (IA). Contrairement aux chatbots de base, les agents d'IA peuvent raisonner, planifier et agir avec un certain degré d'autonomie, en accomplissant des tâches avec une contribution humaine limitée.", a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft, après avoir montré un nouveau "mode agent" dans Visual Studio Code qui a aidé à recréer le BASIC original pour l'Altair 8800 lors de l'événement organisé à l'occasion du 50e anniversaire de l'entreprise.", indique le rapport. "" Pour ceux qui ne font pas partie du monde de la technologie - ou qui ne suivent pas de près les récentes avancées de l'IA - cette vision de l'avenir peut sembler extrême.Mais si le rapport est optimiste quant au potentiel de l'IA, il reconnaît également les défis à relever. L'un d'entre eux est une différence notable dans la manière dont les dirigeants et les employés des entreprises envisagent le passage à des agents d'IA. Selon le rapport, les dirigeants sont plus avancés dans l'adoption d'une mentalité de "patron d'agents" : 67 % d'entre eux déclarent être familiers avec les agents, contre seulement 40 % des employés.Le rapport met également en évidence ce que Microsoft appelle le "fossé des capacités", c'est-à-dire le décalage entre ce que les entreprises demandent et ce que les employés peuvent raisonnablement fournir avec le temps, l'énergie et les outils dont ils disposent actuellement. Selon le rapport, pour combler ce fossé, il faudra investir massivement dans la formation, une communication claire et un soutien pour aider les travailleurs à acquérir les compétences nécessaires pour collaborer efficacement avec les agents d'intelligence artificielle.Comme pour les changements technologiques précédents, il existe un risque que les avantages des agents d'intelligence artificielle profitent principalement à ceux qui gèrent les systèmes, et non aux travailleurs qui sont remplacés ou recyclés. En outre, une grande partie de ce que Microsoft décrit est ambitieuse. La plupart des agents actuels sont encore cantonnés à des rôles étroits et spécifiques.Mais le rapport indique que les réalités de l'IA touchent déjà de nombreuses entreprises : 33 % des dirigeants interrogés ont déclaré qu'ils envisageaient de réduire leurs effectifs, tandis que 78 % prévoyaient d'embaucher pour de nouveaux postes spécifiques à l'IA, tels que des spécialistes des agents, des formateurs en IA et des analystes de données.Microsoft tente de se positionner comme la principale interface entre les humains et les systèmes d'IA au travail. L'entreprise a bien entendu tout intérêt à promouvoir l'idée que l'IA est un collègue. En effet, outre la crainte du remplacement des employés humains par l'IA, la question de l'autonomie des agents IA préoccupe les entreprises. Un rapport avait déjà révélé que l'IA de Microsoft GitHub Copilot s'est activée sans consentement explicite dans des espaces de travail privés, exposant à des risques de sécurité et de confidentialité.Parallèlement à la publication du rapport, la société a annoncé une nouvelle vague de fonctionnalités Microsoft Copilot pour les entreprises, telles qu'un magasin d'agents qui propose des outils d'IA tiers et personnalisés, y compris les agents de raisonnement Researcher et Analyst annoncés précédemment par Microsoft. Microsoft est en concurrence avec Salesforce, Amazon, Google, Anthropic, des startups émergentes dans le domaine de l'IA et son propre partenaire OpenAI dans la course pour déterminer comment les agents d'IA sont déployés et intégrés dans le travail.Parmi les atouts de l'entreprise, citons son rôle important dans de nombreuses entreprises, l'intégration étroite dans Microsoft 365 et une plateforme émergente pour la création et la gestion d'agents. Dans le même temps, elle doit différencier Copilot d'un grand nombre de concurrents et s'assurer que la valeur réelle des agents d'IA est à la hauteur de l'engouement qu'ils suscitent. De l'autre côté, Microsoft doit encore renforcer la sécurité de ses agents d'IA. La controverse autour de Microsoft Copilot démontre cela. L'assistant intelligent intégré à des outils tels que Microsoft 365 a suscité un grand intérêt pour sa capacité à automatiser et à simplifier les tâches quotidiennes. Cependant, des utilisateurs ont découvert que Copilot permettait d'accéder à des informations sensibles, notamment des documents de ressources humaines (RH) ou des emails de dirigeants.Parmi les exemples d'agents d'IA cités dans le Work Trend Index, citons un agent de la chaîne d'approvisionnement utilisé par l'entreprise de science des matériaux Dow pour signaler les frais mal appliqués, un agent de marketing qui permet à un fondateur solitaire de gérer une entreprise de recrutement de 2 millions de dollars, et un agent financier qui permet à un entrepreneur de gérer l'élaboration du budget et les prévisions sans avoir recours à un directeur financier.Le rapport de Microsoft s'appuie sur plusieurs sources. Outre une enquête mondiale menée par le cabinet d'études indépendant Edelman Data & Intelligence, l'entreprise a analysé les tendances du marché de l'emploi à l'aide des données de LinkedIn, examiné les schémas d'utilisation de Microsoft 365 et interrogé des experts, des chercheurs et des entreprises travaillant déjà avec l'IA pour comprendre les tendances émergentes.Présentation du rapport "Work Trend Index" de Microsoft :Voici les points clés du rapport de Microsoft :Pendant des décennies, l'intelligence a été l'un des actifs les plus précieux - et les plus limités - de l'entreprise, limité par le temps, l'énergie et les coûts humains. Cette situation est en train de changer. L'intelligence devient un bien durable essentiel : abondante, abordable et disponible à la demande. Avec l'essor de l'IA et des agents capables de raisonner, de planifier et d'agir en tant que main-d'œuvre numérique, les entreprises peuvent augmenter leur capacité en fonction de leurs besoins. D'ores et déjà, 82 % des dirigeants se disent convaincus qu'ils utiliseront le travail numérique pour augmenter la capacité de leur main-d'œuvre au cours des 12 à 18 prochains mois.Alors que la pression économique et actionnariale s'accroît pour les entreprises, le travail numérique offre un nouveau levier de croissance - qui aide à combler le fossé grandissant entre ce que les entreprises demandent et ce que les humains peuvent durablement fournir.Le rapport de Microsoft révèle un déficit de capacité : 53 % des dirigeants affirment que la productivité doit augmenter, mais 80 % de la main-d'œuvre mondiale - employés et dirigeants - déclarent manquer de temps ou d'énergie pour faire leur travail.Les données télémétriques sont éloquentes : Pendant les heures de travail, les employés sont interrompus toutes les deux minutes par des réunions, des courriels ou des pings. Si l'on tient compte de l'activité en dehors des heures de travail, on arrive à 275 interruptions par jour. 60 % des réunions sont ad hoc plutôt que planifiées. Les modifications apportées à PowerPoint augmentent de 122 % dans les 10 dernières minutes précédant une réunion. Les discussions en dehors de la journée de travail de 9 à 5 augmentent de 15 % d'une année sur l'autre, 58 messages arrivant désormais avant ou après les heures de travail. Les réunions après 20 heures sont également en hausse de 16 % par rapport à l'année précédente, en raison de l'augmentation du travail entre fuseaux horaires. Il n'est pas surprenant que près de la moitié des employés (48 %) - et plus de la moitié des dirigeants (52 %) - affirment que leur travail est chaotique et fragmenté.1L'IA apporte de réels gains de productivité, mais ce n'est pas suffisant. La vitesse des affaires est toujours supérieure à la façon dont nous travaillons aujourd'hui. Pour rester dans la course, les entreprises ne doivent pas se contenter d'ajouter l'IA aux flux de travail existants : elles doivent repenser la nature même du travail de la connaissance. Il s'agit tout d'abord de séparer les travailleurs de la connaissance du travail de la connaissance. Les êtres humains, qui ont une capacité unique de créativité, de jugement et de création de liens, ne sont pas censés se contenter de répondre à des courriels toute la journée. Tout comme Word et Excel ont remodelé notre façon de travailler, les agents le feront également. Là où nous disions « j'envoie des courriels », « je rédige des documents », « je crée des tableaux croisés dynamiques », nous dirons bientôt « je crée et je gère des agents ». Il s'agit d'un changement aussi profond que l'ère du web et du mobile - un changement qui redéfinit fondamentalement le travail que nous effectuons et qui élimine les corvées qui nous pèsent.Les entreprises pionnières prouvent ce qu'il est possible de faire - définies par cinq caractéristiques qui les distinguent : déploiement de l'IA à l'échelle de l'entreprise, maturité de l'IA avancée, utilisation actuelle des agents, utilisation prévue des agents, et conviction que les agents sont essentiels pour réaliser le retour sur investissement de l'IA. Parmi notre échantillon de 31 000 personnes, 844 employés travaillent dans des entreprises qui répondent à ces critères. Bien que ces entreprises soient les premières à adopter l'IA, elles indiquent la voie à suivre.Qu'il s'agisse d'entreprises mondiales ou de petites entreprises, l'IA est le moteur de la croissance. Selon le rapport, un fondateur d'entreprise individuelle est en passe de gagner 2 millions de dollars cette année grâce à une société de recrutement alimentée par l'IA. Dow devrait économiser des millions dès la première année grâce à un agent de la chaîne d'approvisionnement qui signale les frais mal appliqués. Enfin, ICG, une startup de cinq personnes, utilise l'IA pour tout, des simulations de construction aux études de marché, ce qui permet d'augmenter les marges de 20 %. Un entrepreneur aurait même déclaré qu'il gérait des fonctions essentielles telles que la budgétisation et les prévisions sans directeur financier, grâce à un seul outil d'IA.Le changement est multiforme : chaque secteur et chaque rôle évolueront différemment au fur et à mesure que la technologie se diffusera dans les entreprises et la société. Tout comme l'ère de l'internet a créé des milliards de nouveaux emplois dans le domaine de la connaissance - des responsables des médias sociaux aux concepteurs UX - l'ère de l'IA donne déjà naissance à de nouveaux rôles, et bien d'autres sont à venir.Près de la moitié des dirigeants (45 %) affirment que l'augmentation de la capacité de leurs équipes grâce à la main-d'œuvre numérique est une priorité absolue au cours des 12 à 18 prochains mois, juste après le renforcement des compétences de leur main-d'œuvre existante (47 %). Dans certaines fonctions, la prochaine embauche pourrait ne pas être une personne, mais un collègue numérique. Et tandis qu'un tiers des dirigeants (33%) envisagent des réductions d'effectifs, nous assistons également à l'émergence de nouveaux rôles.78 % des dirigeants envisagent d'embaucher pour des fonctions spécifiques à l'IA afin de se préparer à l'avenir - et ce chiffre grimpe à 95 % pour les entreprises pionnières. Les principaux postes envisagés sont les suivants : formateurs en IA, spécialistes des données, spécialistes de la sécurité, spécialistes des agents d'IA, analystes du retour sur investissement et stratèges en IA dans les domaines du marketing, de la finance, de l'assistance à la clientèle et du conseil.Sur LinkedIn, les startups les plus en vue ont augmenté leurs effectifs de 20,6 % en glissement annuel, soit près de deux fois le rythme des Big Tech (+10,6 %). Une grande partie de ces talents quittent les Big Tech et restent dans le monde des startups, ce qui indique un changement plus profond où l'innovation - et les opportunités - augmentent. Alors que les entreprises en place s'adaptent et que les challengers prennent de l'ampleur, comme nous l'avons vu lors du boom de l'Internet, les règles du talent et de la concurrence sont en train d'être réécrites en temps réel. Le message est clair : il faut s'adapter ou risquer d'être laissé pour compte.Jusqu'à présent, les entreprises ont été construites autour de l'expertise d'un domaine, cloisonnée dans des fonctions telles que la finance, le marketing et l'ingénierie. Mais avec l'expertise à la demande, l'organigramme traditionnel pourrait être remplacé par un organigramme de travail - un modèle dynamique, axé sur les résultats, dans lequel les équipes se forment autour d'objectifs, et non de fonctions, avec l'aide d'agents qui élargissent le champ d'action des employés et permettent des méthodes de travail plus rapides et plus efficaces.Ce modèle reflète celui de la production cinématographique, où des équipes sur mesure se réunissent pour un projet et se dissolvent une fois le travail terminé. Avec des agents jouant le rôle d'assistants de recherche, d'analystes ou de partenaires créatifs, les entreprises peuvent constituer à la demande des équipes allégées et à fort impact, en accédant aux bons talents et à la bonne expertise au bon moment - sans réorganisation nécessaire.Supergood est une agence de publicité fondée sur l'IA où les équipes sont plus plates, plus rapides et plus fluides, grâce à une plateforme qui met des décennies de recherche stratégique sur la publicité à la portée de chaque employé. Mike Barrett, cofondateur et directeur de la stratégie, déclare : "". Une récente étude de Harvard confirme cette expérience, en constatant que l'IA a contribué à briser les silos : Les équipes de R&D ont produit des travaux plus commercialement viables, tandis que les équipes commerciales ont développé des solutions plus techniques.Près de la moitié des dirigeants (46 %) affirment que leur entreprise utilise des agents pour automatiser entièrement les flux de travail ou les processus, mais toutes les fonctions n'évolueront pas au même rythme - ni au même degré. Dans certaines fonctions, les agents seront capables de gérer la plupart des tâches de bout en bout, ne nécessitant une supervision que pour les décisions à fort enjeu ou nuancées. D'autres fonctions, en particulier celles qui font appel au jugement, à l'empathie ou à la pensée créative, peuvent s'appuyer plus fortement sur les humains. À titre d'exemple, une entreprise de biens de consommation avec laquelle nous nous sommes entretenus donne la priorité à l'investissement dans l'IA pour les fonctions les plus éloignées de son avantage concurrentiel, en automatisant les opérations de routine tout en préservant la valeur humaine là où elle compte le plus.Selon le rapport, les leaders mondiaux ont cité le service à la clientèle, le marketing et le développement de produits comme les trois principaux domaines d'investissement accéléré dans l'IA au cours des 12 à 18 prochains mois. Et les travailleurs des entreprises pionnières sont beaucoup plus susceptibles que les travailleurs non frontaliers d'utiliser l'IA pour des tâches liées au marketing (73 % contre 55 % au niveau mondial), à la réussite des clients (66 % contre 44 % au niveau mondial), à la communication interne (68 % contre 46 % au niveau mondial) et à la science des données (72 % contre 54 % au niveau mondial). Ce sont les fonctions dans lesquelles l'intelligence évolutive gagne du terrain le plus rapidement - et où leprend discrètement racine.Pour maximiser l'impact de ces équipes d'agents-humains, les organisations ont besoin d'une nouvelle mesure : le ratio agents-humains. Les dirigeants doivent se poser deux questions essentielles : Combien d'agents sont nécessaires pour quels rôles et quelles tâches ? Et combien d'humains sont nécessaires pour les guider ? Par exemple, l'étude de Harvard a montré qu'un individu doté d'une IA est plus performant qu'une équipe qui n'en est pas dotée, mais que lorsqu'il s'agit d'un travail de haute qualité, une équipe dotée d'une IA est plus performante que toutes les autres. Dans un monde où l'IA débloque de nouvelles compétences, il faudra aussi que les dirigeants fassent preuve de courage et fassent confiance aux personnes pour qu'elles évoluent au-delà des rôles traditionnels.L'obtention d'un bon ratio sera cruciale et spécifique à chaque tâche. Tout comme les RH gèrent les performances humaines et les TI les systèmes, les organisations auront besoin de nouveaux modèles pour allouer et gérer les ressources en matière d'intelligence. Certaines pourront fusionner les RH et l'informatique ou créer de nouveaux rôles de leadership - comme celui de directeur des ressources - qui se concentreront sur la gestion de l'équilibre optimal entre le travail humain et le travail numérique.Quand est-il donc essentiel de garder les humains dans le coup ? L'économiste et expert en IA Daniel Susskind émet l'hypothèse que le travail humain persistera même si les capacités de l'IA se développent en raison de trois limites : il peut être plus efficace de faire travailler l'IA et les humains en tandem, les préférences humaines et le jugement moral. Dans le domaine de la logistique, par exemple, l'IA peut optimiser les itinéraires de livraison, mais les répartiteurs humains continuent de gérer les perturbations du monde réel, ce qui permet à l'IA de concentrer ses ressources sur l'échelle et non sur les exceptions. En finance, l'IA peut modéliser les risques, mais les clients préfèrent toujours un conseiller de confiance pour guider les décisions importantes. Les avocats peuvent utiliser l'IA pour résumer la jurisprudence, mais les négociations à fort enjeu nécessitent souvent un jugement humain, non seulement en raison de leur complexité, mais aussi parce que la société s'attend à ce que les gens soient responsables des conséquences.Le rapport de Microsoft reflète certaines de ces préférences humaines. Lorsqu'on leur demande pourquoi ils se sont tournés vers l'IA plutôt que vers un collègue, les employés citent en premier lieu la disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (42 %), la vitesse et la qualité de la machine (30 %) et les idées illimitées à la demande (28 %), autant de choses que les humains ne peuvent pas fournir. Notamment, l'utilisation de l'IA pour éviter les traits humains tels que l'impatience, le besoin d'explication ou le recours au jugement, est classée au dernier rang. Cela suggère que les gens préfèrent utiliser l'IA non pas pour remplacer la valeur apportée par les humains, mais pour l'améliorer.L'état d'esprit des employés sera également important. Les collègues numériques ne sont pas de simples outils : ce sont des coéquipiers, capables d'initier des actions, de gérer des projets et de s'adapter en temps réel. Aujourd'hui, la main-d'œuvre est divisée. Lorsqu'on leur demande comment ils perçoivent l'IA, 52 % des répondants déclarent qu'ils la considèrent comme un outil de commandement, c'est-à-dire qu'ils donnent des ordres directs et simples pour que le travail soit fait. 46 % ont déclaré qu'ils voyaient l'IA comme un partenaire de réflexion, ayant des échanges conversationnels pour remettre en question leur façon de penser, trouver des idées ou stimuler la créativité. Les 2 % restants ne savent pas.Pour travailler efficacement avec les agents, tous les employés devront adopter un état d'esprit de partenaire intellectuel et développer des compétences connexes : apprendre à itérer avec l'IA, savoir quand déléguer à l'IA, inciter avec le contexte et l'intention, affiner les résultats au lieu d'accepter les premières versions, repérer les raisonnements faibles ou les lacunes, et savoir quand repousser ou orienter la conversation ou le plan. 