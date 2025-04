L'assistant IA de codage anciennement connu sous le nom de Codeium a été officiellement rebaptisé Windsurf Plugins, en accord avec la transformation de l'entreprise vers son nouveau nom, Windsurf.

Le prochain chapitre : Renommer Windsurf



Nous avons commencé sous le nom d'Exafunction en 2021, en nous concentrant sur l'optimisation des charges de travail GPU pour libérer le potentiel de l'apprentissage profond. En 2022, notre vision était plus claire et nous avons changé de nom pour devenir Codeium, en nous intégrant verticalement dans la couche d'application pour apporter des extensions de codage alimentées par l'IA à tous les EDI possibles. Plus tard, en novembre 2024, nous avons lancé Windsurf Editor, le premier EDI agentique.



Nous savons que vous avez déjà vu cette chronologie, mais voici l'essentiel. Nous avons toujours été sur la voie de l'évolution, innovant constamment pour répondre aux exigences de la technologie. Mais avec le Windsurf Editor, c'était différent. Il ne s'agissait pas d'un simple lancement de produit. C'était un tournant, qui a redéfini de façon unique ce que nous sommes en tant qu'entreprise et ce que nous pouvons réellement apporter aux développeurs du monde entier.



Alors, qu'est-ce qui change maintenant ? Aujourd'hui, nous sommes fiers de rebaptiser officiellement notre entreprise Windsurf. Des développeurs individuels aux entreprises clientes, nous avons déjà atteint plus de centaines de milliers d'utilisateurs qui ont adopté la magie de l'Editor. Avec le lancement initial de l'Editor, nous avons non seulement vu le pouvoir de l'« agentique », mais aussi un aperçu de ce que nous, en tant qu'entreprise, pouvons offrir au-delà de la simple aide à l'écriture de code.



Quelle est la prochaine étape ?



À bien des égards, cette transition était inévitable. Après tout, la majorité d'entre vous nous reconnaît déjà plus souvent sous le nom de Windsurf que sous celui de Codeium. Et, alors que Codeium semblait être le bon nom au début de ce voyage, Windsurf reflète vraiment la totalité de ce vers quoi nous nous dirigeons : combiner l'humain et la machine pour aboutir à des expériences qui se sentent et semblent puissantes sans effort. Au fur et à mesure que la communauté grandit et que notre mission se renouvelle, nous sommes enthousiastes à l'idée de.. :



Continuer à développer notre produit phare, le Windsurf Editor, vague après vague.

Renommer les extensions Codeium originales en « Windsurf Plugins ».

Introduire de nouveaux produits dans l'écosystème Windsurf

L'assistant IA de codage anciennement connu sous le nom de Codeium a été officiellement rebaptisé Windsurf Plugins, en accord avec la transformation de l'entreprise vers son nouveau nom, Windsurf. Lancé initialement en 2022, Codeium est un assistant de type GitHub Copilot qui propose la complétion de code et des suggestions d'IA par le biais d'extensions pour des éditeurs tiers populaires tels que Visual Studio Code, les EDI JetBrains, Vim, Neovim, et d'autres.En novembre 2024, l'entreprise a présenté Windsurf Editor, un EDI autonome doté d'une IA, marquant ainsi un changement stratégique dans sa gamme de produits. Décrit comme le premier « EDI agentique », ce nouvel éditeur est devenu l'une des alternatives les plus populaires à d'autres outils de « Vibe Coding » tels que Cursor, intégrant l'IA plus profondément dans le flux de travail de développement et servant désormais de produit phare de l'entreprise. Le succès de Windsurf Editor a modifié la perception du public et a motivé le changement de marque, les utilisateurs associant de plus en plus l'entreprise à la marque Windsurf.Il convient de mentionner que Windsurf Plugins et Windsurf Editor sont des produits distincts, le premier étant une extension pour les EDI existants et le second un EDI à part entière, bien que le développement futur se concentrera principalement sur l'amélioration de Windsurf Editor, tout en continuant à étendre les capacités des plugins et à développer l'écosystème plus large de Windsurf basé sur l'IA.Ce changement interroge également sur la tendance actuelle du développement logiciel . Le "Vibe Coding", ou le fait de programmer en acceptant un code écrit par l'IA sans en comprendre le fonctionnement, devient de plus en plus populaire. Cette évolution suggère-t-elle un avenir où le développement logiciel reposera davantage sur des intuitions et du « vibe coding » que sur une connaissance technique rigoureuse ? Ce qu'on peut dire, c'est que Windsurf "surfe" réellement sur cette tendance.Voici l'annonce de Windsurf :Pensez-vous que ce changement est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?