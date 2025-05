Wikipédia a déclaré qu'elle utiliserait l'IA pour améliorer le travail de ses rédacteurs et de ses bénévoles, tout en affirmant qu'elle n'a pas l'intention de remplacer ces rôles humains

Soutenir les modérateurs et les patrouilleurs de Wikipédia avec des flux de travail assistés par l'IA qui automatisent les tâches fastidieuses en faveur de l'intégrité des connaissances ;

Redonner du temps aux rédacteurs de Wikipédia en améliorant la découvrabilité de l'information sur Wikipédia pour laisser plus de temps à la délibération humaine, au jugement et à la construction du consensus ;

Aider les rédacteurs à partager des perspectives ou des contextes locaux en automatisant la traduction et l'adaptation de sujets communs ;

Augmenter l'intégration des nouveaux volontaires de Wikipédia grâce à un mentorat guidé.



L'intelligence artificielle (IA) désigne la capacité des systèmes informatiques à effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine, telles que l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception et la prise de décision. Il s'agit d'un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis. Ces machines peuvent être appelées « IA ».Il n'y a pas si longtemps, la Fondation Wikimedia a été interrogée sur la date à laquelle elle remplacerait les connaissances de Wikipédia créées par des humains par l'IA. La réponse ? Elle ne prévoit pas de le faire.Dans un récent article, la Fondation Wikimedia a souligné le rôle essentiel de la communauté de bénévoles dans le succès de Wikipédia. Selon la Fondation, cette communauté « est l'élément le plus important et le plus unique du succès de Wikipédia ». Pendant près de 25 ans, ces rédacteurs dévoués ont contribué, par leurs recherches, leurs délibérations, leurs discussions, la recherche de consensus et la rédaction collaborative, à la création de la plus grande encyclopédie de l'histoire de l'humanité. « L'attention et l'engagement qu'ils portent à la fiabilité des connaissances encyclopédiques est quelque chose que l'IA ne peut pas remplacer », a déclaré Wikimedia.Pour souligner son engagement, la Fondation Wikimedia a indiqué que sa nouvelle stratégie en matière d'IA mettra l'accent sur les bénévoles qui sont à l'origine de Wikipédia.La Fondation Wikimedia envisage d'utiliser l'IA pour rationaliser les opérations et améliorer l'expérience de l'utilisateur sur Wikipédia. « Nous utiliserons l'IA pour créer des fonctionnalités qui éliminent les obstacles techniques afin de permettre aux personnes qui sont au cœur de Wikipédia de consacrer leur temps précieux à ce qu'ils veulent accomplir, et non à la manière d'y parvenir techniquement. » Ces investissements se concentreront sur des domaines spécifiques où l'IA générative excelle, le tout au service de la création d'opportunités uniques qui stimuleront les bénévoles de Wikipédia :La Fondation Wikimedia estime que ses travaux futurs sur l'IA seront couronnés de succès, non seulement en raison de ce qu'elle fait, mais aussi de la manière dont elle le fait. Selon l'organisation, ses efforts s'appuieront sur des valeurs, des principes et des politiques de longue date (comme la protection de la vie privée et les droits de l'homme) : « [la Fondation] adoptera une approche centrée sur l'humain et donnera la priorité à l'action humaine ; elle privilégiera l'utilisation d'IA à code source ouvert ou à poids ouvert ; elle privilégiera la transparence ; et elle adoptera une approche nuancée du multilinguisme, qui est un élément fondamental de Wikipédia. »La Fondation souligne que la mission fondamentale de Wikipédia est de fournir des connaissances librement accessibles à tous les habitants de la planète, un engagement qui a pris de l'importance avec l'essor de l'IA générative. Son succès explique « pourquoi Wikipédia est au cœur de tous les modèles d'apprentissage de l'IA ». Avec cette nouvelle stratégie en matière d'IA, la Fondation Wikimedia fait « une promesse et prend un engagement envers le monde qu'elle sert et les bénévoles qui ont fait - et continuent de faire - de Wikipédia la plus grande encyclopédie que l'humanité ait jamais connue ».Cette nouvelle initiative de Wikipédia en matière d'IA intervient alors que le contenu numérique s'avère de plus en plus éphémère. Une analyse du Pew Research Center a révélé que 38 % des pages web qui existaient en 2013 ne sont plus accessibles dix ans plus tard , que 23 % des sites d'information comportent au moins un lien brisé et que près de 20 % des tweets ne sont plus visibles publiquement dans les mois qui suivent leur publication.Dans ce contexte, l' avenir de Wikipédia avec l'IA reste un sujet de débat actif. Lors d'une interview accordée au Evening Standard en 2023, le fondateur de Wikipédia Jimmy Wales a reconnu à la fois la prudence et la curiosité de la communauté, notant que si les modèles génératifs ne sont pas encore prêts à rédiger des entrées sans aide, les progrès sont plus rapides que ce qui était prévu.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Wikipédia crédible ou pertinente ?