Donald Trump signe un décret visant à soutenir l'enseignement de l'IA dans les écoles primaires et secondaires

malgré une étude selon laquelle l'IA encourage la tricherie et rend paresseux et incompétent

Les objectifs spécifiques du nouveau décret du président Donald Trump

Les préoccupations relatives à l'intégration profonde l'IA dans les écoles

Conclusion



Le 23 avril, Donald Trump a signé un décret visant à promouvoir l'enseignement et l'intégration de l'IA dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement supérieur et les lieux de travail. Le décret est intitulé « Advancing Artificial Intelligence Education For American Youth ». « C'est une très grande affaire, parce que l'IA semble être au cœur de l'actualité », a déclaré Donald Trump avant de signer le décret dans le bureau ovale.Il prévoit la mise en place de partenariats publics-privés pour fournir des ressources permettant d'enseigner la maîtrise de l'IA dans l'enseignement primaire et secondaire, ainsi qu'une initiative du ministère américain du Travail (DOL) visant à mettre en place des apprentissages agréés dans le domaine de l'IA.Ce décret intervient après que Donald Trump a signé un décret distinct, « Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence », qui vise à « renforcer la domination mondiale des États-Unis dans le domaine de l'IA » et a annulé un décret de l'ère Biden qui avait cherché à trouver un équilibre entre la promotion du développement de l'IA et la protection des travailleurs et des consommateurs contre les effets négatifs potentiels de la technologie.Le dernier décret du Donald Trump établit le « groupe de travail sur l'enseignement de l'IA », qui rassemble les responsables d'une série d'agences et d'entités du gouvernement fédéral, dont le secrétaire au Travail, le secrétaire à l'Éducation et le conseiller spécial pour l'IA et le secteur des cryptomonnaies. Le groupe de travail est chargé de créer le « Presidential Artificial Intelligence Challenge », une compétition entre plusieurs catégories d'âge et régions.En outre, le décret cherche à établir des priorités et des ressources pour soutenir la formation des enseignants à l'utilisation de l'IA. Un élément clé du décret consiste à « établir des partenariats publics-privés avec les principales organisations de l'industrie de l'IA, les établissements universitaires, les entités à but non lucratif et d'autres organisations spécialisées dans l'enseignement de l'IA et de l'informatique » pour fournir les ressources nécessaires au projet.Ensuite, le décret de Donald Trump charge le groupe de travail de « développer les engagements de l'industrie technologique et d'identifier les mécanismes de financement fédéraux, y compris les subventions discrétionnaires », pour soutenir l'enseignement de l'IA de la maternelle en terminale.Le décret ordonne également au secrétaire à l'Éducation et au directeur de la National Science Foundation (NSF) de créer davantage d'opportunités pour les élèves du secondaire de suivre des cours sur l'IA et d'étendre ces cours ou programmes de certification. Dans le même temps, le décret ordonne au secrétaire au Travail d'accroître la participation aux apprentissages enregistrés liés à l'IA en engageant « les organisations industrielles et les employeurs ».Pour cela, le secrétaire au Travail est invité à soutenir « la création de normes de programme élaborées par l'industrie pour être enregistrées à l'échelle nationale ». Il est invité à encourager les États et les bénéficiaires de subventions fédérales à utiliser les fonds du Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) « pour développer les compétences en matière d'IA et soutenir les possibilités d'apprentissage en milieu de travail dans les professions utilisant l'IA ».Le décret met l'accent sur l'implication des développeurs de technologies d'IA et des leaders de l'industrie par le biais de partenariats publics-privés afin de fournir un soutien financier et des ressources pour développer l'enseignement de l'IA et offrir des opportunités de développement de la main-d'œuvre. Selon l'administration Trump, l'initiative vise à permettre aux apprenants d'acquérir les compétences nécessaires pour affronter le marché de la main-d’œuvre.« Nous avons littéralement investi des milliers de milliards de dollars dans l'IA. Aujourd'hui, quelqu'un, une personne très intelligente, a dit que l'IA était la voie de l'avenir. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais il est certain que des gens très intelligents investissent dans ce domaine », a déclaré Donald Trump.Mais ce décret, qui fait partie des sept directives relatives à l'éducation que Donald Trump a signées le 23 avril, met en évidence un sujet d'inquiétude bipartisan : la meilleure façon d'intégrer l'IA dans l'enseignement. Les démocrates comme les républicains ont exprimé leur crainte de voir les étudiants américains se laisser distancer par d'autres pays, en particulier la Chine, à mesure que la technologie devient plus avancée et s'intègre à la main-d'œuvre.Une proportion significative d'élèves utilise l’IA pour contourner les règles académiques. Selon plusieurs études et enquêtes, de nombreux jeunes se tournent vers les outils d'IA générative non pas pour apprendre, mais pour obtenir des réponses instantanées à leurs devoirs ou même pour rédiger des dissertations entières. Les enseignants craignent en effet une génération d'élèves assistés par l'IA pour tricher . Ce qui aurait des conséquences graves à long terme.Récemment, une étude a montré que les étudiants qui utilisent l'IA sont moins productifs et ont peu de chances de réussir à l'avenir. Les données montrent que les étudiants moins performants utilisent davantage l'IA pour combler leurs compétences. Mais l'IA générative encourage la tricherie et rend les étudiants paresseux et incompétents. Par conséquent, les enseignants estiment que l'intégration profonde de l'IA dans les écoles pourrait faire des ravages.L'utilisation des outils d'IA devient de plus en plus courante dans les écoles. Une étude allemande montre que deux tiers des étudiants universitaires utilisent des outils d'IA à diverses fins. En Suède, 75 % des adolescents utilisent des outils d'IA pour structurer leurs présentations, rédiger des analyses, et bien d'autres. Toutefois, il convient de distinguer ce qui relève de la tricherie de ce qui relève simplement de l'utilisation de l'IA à des fins d'apprentissage.De nombreux étudiants copient des devoirs entiers générés par des outils d'IA, ce qui est considéré comme de la tricherie. Si les apprenants utilisent les outils d'IA générative uniquement pour trouver de nouvelles idées ou encore pour établir des schémas, cela devrait être considéré comme acceptable. Selon certains experts, une politique agressive d'intégration profonde de l'IA dans les écoles pourrait avoir un impact négatif sur les apprenants. Le risque est de créer une génération d'apprenants fortement dépendants de la technologie pour réfléchir, écrire ou même apprendre. Une utilisation excessive de l'IA générative peut réduire la capacité des élèves à raisonner par eux-mêmes, à faire preuve de créativité ou à développer leur jugement personnel.Bien que les conservateurs et les libéraux s'accordent sur la nécessité d'intégrer certains aspects de l'IA dans les écoles, ils se sont opposés sur le rôle des réglementations fédérales dans ce processus. « L'IA va probablement révolutionner la façon dont les élèves apprennent, mais le gouvernement fédéral n'a pas besoin d'être impliqué », a conclu un républicain lors d'une audition sur l'utilisation de l'IA dans l'éducation dans le courant du mois d'avril.Source : décret du président Donald Trump Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la politique de Donald Trump visant à intégrer profondément l'IA dans les écoles ?