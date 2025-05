Le PDG d'IBM affirme que l'IA a remplacé des centaines de travailleurs des ressources humaines, mais il a embauché davantage de programmeurs et de vendeurs, car les agents d'IA exécutent les tâches courantes



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 326 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

ChatGPT a réussi à l’édition 2022 de l’examen d’informatique pour élèves du secondaire désireux d’obtenir des crédits universitaires US. Un internaute a proposé une compilation des réponses proposées par le chatbot après avoir souligné que l’intelligence artificielle a pris 32 points sur les 36 possibles. ChatGPT a en sus réussi l’examen de codage Google pour un ingénieur de niveau 3 avec un salaire de 183 000 $. Ce sont des raisons pour lesquelles certains observateurs sont d’avis que les travailleurs de la filière du développement informatique sont menacés par l’IA. Le PDG d’IBM est pour sa part d’avis que l’intelligence artificielle ne remplacera pas les programmeurs de sitôt. Ce dernier est d’avis que l’intelligence artificielle (IA) est un outil qui contribuera à rendre les travailleurs de la filière programmation informatique plus productifs. Récemment, Arvind Krishna, PDG d'IBM, a affirmé cette déclaration en expliquant les choix de la société. Il a notamment déclaré que l'investissement de son entreprise dans l'IA a finalement conduit à une augmentation de l'emploi au sein de l'entreprise.Selon un rapport publié le 6 mai par le Wall Street Journal (WSJ), IBM a remplacé quelques centaines d'employés des ressources humaines par des agents d'IA, des bots capables d'effectuer des tâches telles que l'analyse de feuilles de calcul, la recherche et la rédaction de courriels de manière autonome.En conséquence, IBM a embauché davantage de programmeurs et de vendeurs. "", a déclaré Krishna au WSJ.Krishna a qualifié ces domaines - tels que l'ingénierie logicielle, les ventes et le marketing - de domaines axés sur la "pensée critique", où les gens doivent faire des choses qui "", selon le rapport. Le WSJ note qu'IBM n'a pas précisé la période au cours de laquelle les suppressions d'emplois ont eu lieu.Le PDG a également noté que l'impact des droits de douane du président Donald Trump sur le résultat net d'IBM était "très limité", étant donné que la plupart de ses ordinateurs centraux et de ses systèmes quantiques sont construits dans le pays. Toutefois, il s'est montré prudent quant à une éventuelle réduction de la demande due aux droits de douane, qui pourrait affecter les dépenses discrétionnaires dans les activités de conseil de l'entreprise.", a déclaré Krishna. "" Krishna, ainsi que les PDG d'Intel, de Qualcomm et de HP, ont rencontré Trump le 10 mars pour discuter de l'impact des droits de douane sur l'industrie. "", a déclaré un porte-parole.En février, Krishna a affirmé que la baisse des coûts de l'IA stimulerait la demande pour cette technologie. "", a déclaré Krishna.Pour rappel, le PDG d’IBM, Arvind Krishna, avait déclaré en 2023 qu’il prévoyait de suspendre l’embauche pour les postes qui pourraient être remplacés par l’IA dans les prochaines années, notamment dans les fonctions administratives comme les ressources humaines. Il a estimé que 30 % de ces postes pourraient être remplacés par l’IA et l’automatisation sur une période de cinq ans.Une semaine après cette annonce, Rob Thomas, directeur commercial d'IBM , avait confirmé la nouvelle direction de l'entreprise. Il a notamment déclaré : ": Wall Street Journal (WSJ)Pensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?