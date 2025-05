Apple veut remplacer le moteur de recherche Google de Safari par des moteurs de recherche IA, contestant ainsi la domination de longue date de Google et annulant l'accord entre Apple et Google.



Dans le cadre de l'affaire antitrust qui oppose le ministère américain de la Justice à Google, des rapports ont indiqué qu'il existe un accord sur les services d'information (ISA) entre Apple et Google. Google aurait payé à Apple entre 18 et 20 milliards de dollars pour rester le "moteur de recherche dominant" sur les iPhones. Mais à la suite de la défaite judiciaire de Google, le ministère américain de la Justice propose la vente du navigateur Google Chrome et la suppression des accords d'exclusivité permettant à Google d'être le moteur de recherche par défaut dans les navigateurs et sur les appareils de tiers. Cette contestation juridique pourrait potentiellement contraindre les deux géants de la technologie à démanteler l'accord.Face à cette possibilité, Apple avait récemment annoncé qu' elle commencera à analyser les données des appareils de ses clients afin d'améliorer sa plateforme d'intelligence artificielle (IA). Pour Apple, cette mesure est destinée à protéger les informations des utilisateurs tout en l'aidant à rattraper ses rivaux en matière d'IA. Toutefois, le système utilisé par Apple implique un examen plus approfondi de vos données, si vous y consentez.Un nouveau rapport a révélé qu'Apple "envisage activement" de réorganiser son navigateur web Safari pour se concentrer sur les moteurs de recherche alimentés par l'IA et s'éloigner de la recherche Google, ce qui pourrait créer un changement colossal dans le paysage des navigateurs mobiles. Cette révélation a été faite par Eddy Cue, premier vice-président des services d'Apple, lors de son témoignage dans le cadre du procès intenté par le ministère américain de la justice contre Alphabet, la société mère de Google.La prise en compte de l'intégration de l'IA dans les recherches intervient alors que la technologie de l'IA gagne en popularité auprès des consommateurs. Eddy Cue a noté une baisse récente des recherches dans Safari, qu'il a attribuée à l'utilisation accrue de l'IA. Il s'est dit convaincu que les fournisseurs de services de recherche en IA, tels que OpenAI, Perplexity AI et Anthropic, finiront par supplanter les moteurs de recherche standard tels que Google. Eddy Cue a déclaré qu'Apple prévoyait d'ajouter ces options à Safari à l'avenir. Apple a eu des discussions avec Perplexity pour mettre en œuvre cette capacité.Selon le témoignage d'Eddy Cue, il estimait auparavant que les options de recherche alternatives n'étaient pas des "choix valables". Aujourd'hui, cependant, il a déclaré qu'il voyait "". Cette décision représente un changement majeur pour Apple, dont les utilisateurs s'appuient sur la recherche Google dans Safari depuis le lancement de l'iPhone en 2007. L'entreprise possède actuellement plus de 2 milliards d'appareils actifs dans le monde.Le témoignage aurait entraîné une baisse des actions d'Alphabet et d'Apple. Tout en reconnaissant les avantages financiers de l'accord actuel avec Google et la perte potentielle de revenus, Eddy Cue s'est dit convaincu que les changements technologiques, tels que l'IA, créent des opportunités pour les nouveaux entrants et une véritable concurrence.Apple propose actuellement ChatGPT d'OpenAI via l'assistant numérique Siri et devrait ajouter Gemini de Google plus tard dans l'année. La société a également examiné Anthropic, DeepSeek et Grok de xAI à cette fin. Eddy Cue a mentionné un "bake-off" entre ChatGPT et l'offre de Google avant que ChatGPT ne soit sélectionné pour être intégré dans Apple Intelligence dans iOS 18 l'année dernière.Pourtant, une étude récente dresse un constat accablant sur la fiabilité des moteurs de recherche basés sur l’IA , avec un taux d’inexactitude global de 60 %, atteignant 96 % pour certains modèles comme Grok-3. Ce chiffre, particulièrement alarmant, confirme les craintes persistantes liées aux hallucinations des modèles de langage. Dès lors, leur utilisation comme alternative aux moteurs de recherche traditionnels pose un problème fondamental : au lieu de guider les utilisateurs vers des sources fiables, ils reformulent des contenus parfois erronés, amplifiant ainsi la diffusion d’informations inexactes.: Eddy Cue, premier vice-président des services d'Apple, lors de son témoignage dans le cadre du procès intenté par le ministère américain de la justice contre GooglePensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?