Le clone IA de la victime d'une fusillade en Arizona s'adresse à son meurtrier devant le tribunal

un nouveau cas d'utilisation de l'IA générative dans les salles d'audience qui suscite des réactions mitigées

Envoyé par



À Gabriel Horcasitas, l'homme qui m'a tiré dessus, je dis qu'il est dommage que nous nous soyons rencontrés ce jour-là dans ces circonstances. Dans une autre vie, nous aurions probablement pu être amis. Je crois au pardon et à un Dieu qui pardonne. J'y ai toujours cru et j'y crois encore.





Les limites du rôle de l'IA générative dans les salles d'audience

Le métavers, les nanorobots... nous permettront-ils d'accéder à l'immortalité ?



Chris Pelkey, un vétéran de l'armée américaine âgé de 37 ans, a été tué en 2021 lors d'un incident de rage au volant à Chandler, en Arizona. Un homme appelé Gabriel Horcasitas a tiré sur Chris Pelkey à un feu rouge, après que Chris Pelkey soit sorti de son véhicule et se soit dirigé vers la voiture de Gabriel Horcasitas. Grâce à l'IA générative, Chris Pelkey a pu s'adresser à son meurtrier lors de l'audience de détermination de la peine début mai.Lors de l'audience, la sœur de Chris Pelkey, Stacey Wales, a présenté une vidéo générée par l'IA dans laquelle une version numérique de son frère s'adressait directement à son meurtrier. Stacey Wales a transmis à un modèle d'IA des vidéos et des enregistrements audio de son frère pour tenter d'obtenir un rendu qui correspondrait aux sentiments et aux pensées d'un Chris Pelkey encore vivant, ce qu'elle a comparé à un « Frankenstein de l'amour ».La vidéo donne un aperçu de l'humour de Chris Pelkey, de son caractère et de son service militaire. « Je crois au pardon et à Dieu qui pardonne. Je l'ai toujours fait et je le fais encore », affirme l'avatar de Chris Pelkey à Gabriel Horcasitas dans la vidéo présentée lors de l'audience.Alors que l'IA se popularise et fait son entrée dans les salles d'audience, le comité consultatif de la conférence judiciaire américaine a annoncé qu'il commencerait à solliciter les commentaires du public afin de déterminer comment réglementer l'utilisation des preuves générées par l'IA lors des procès.Le juge de l'affaire, Todd Lang, a réagi positivement à l'utilisation de l'IA. Il a finalement condamné Horcasitas à 10 ans et demi de prison pour homicide involontaire. « J'ai adoré cette IA, merci pour cela. Même si vous êtes en colère, même si la famille l'est à juste titre, j'ai entendu le pardon. J'ai le sentiment que c'était sincère », a déclaré le juge Todd Lang. Le frère de la victime, John Pelkey, s'est également prononcé en faveur de la procédure.Cette expérience a amené Stacey Wales à réfléchir à sa propre mortalité. Un soir, elle a donc enregistré une vidéo de neuf minutes d'elle-même en train de parler et de rire, au cas où sa famille aurait un jour besoin d'un son clair de sa voix. Il s'agit d'un phénomène grandissant à l'ère de l'IA.Au fil des ans, un nombre croissant d'exemples ont permis de tester les limites du rôle de l'IA dans les salles d'audience . En 2023, l'ancien conseiller du président Donald Trump, Michael Cohen, a involontairement envoyé à son avocat de fausses citations juridiques générées par l'IA. Plus récemment, en avril 2025, un homme a tenté d'utiliser un avatar d'avocat généré par l'IA au tribunal, une tentative qui a été rapidement interrompue par le juge.Mais l'utilisation de l'IA pour une déclaration de la victime semble nouvelle, selon Maura Grossman, professeur à l'université de Waterloo, qui a étudié les applications de l'IA dans les affaires pénales et civiles. Elle a ajouté qu'elle ne voit pas de problèmes juridiques ou éthiques majeurs dans ce cas. « Comme il s'agit d'un juge, et non d'un jury, et que la vidéo n'a pas été présentée comme une preuve en soi, son impact est plus limité », a-t-elle déclaré.Dans le cas de Chris Pelkey, sa sœur a déclaré que la vidéo créée par l'IA a aidé à la guérison. Certains experts, dont Maura Grossman, prévoient que l'IA générative deviendra plus courante dans le système juridique, mais elle soulève diverses questions juridiques et éthiques. En ce qui concerne les déclarations des victimes, les principales préoccupations portent sur le consentement, l'équité et la question de savoir si le contenu a été rédigé de bonne foi.« Les déclarations de victimes comme celle-ci, qui tentent vraiment de représenter la voix de la victime décédée, sont probablement l'utilisation la moins répréhensible de l'IA pour créer de fausses vidéos ou déclarations », a écrit Gary Marchant, professeur de droit, d'éthique et de technologies émergentes au Sandra Day O'Connor College of Law de l'Arizona State University. Selon lui, d'autres cas d'utilisation similaires pourraient être très malveillants.Stacey Wales elle-même met en garde les personnes susceptibles de suivre ses traces en les invitant à agir avec intégrité et à ne pas se laisser guider par des motifs égoïstes. « J'aurais pu être très égoïste. Mais il était important de ne pas donner à une personne ou à un groupe une fin qui aurait pu exclure quelqu'un d'autre », a-t-elle déclaré. 