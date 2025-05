Le PDG de Cloudflare avertit que l'IA brise le modèle économique du web en découplant la création de contenu de la valeur et en fournissant des réponses sans générer de trafic vers les sources originales



Cloudflare, Inc. est une société américaine qui fournit des services de réseau de diffusion de contenu, de cybersécurité, d'atténuation des attaques DDoS, de réseaux étendus, de proxys inversés, de services de noms de domaine, d'enregistrement de domaines accrédités par l'ICANN, et d'autres services. Le siège de Cloudflare se trouve à San Francisco, en Californie. Selon W3Techs, Cloudflare est utilisé par environ 19,3 % de tous les sites web sur Internet pour ses services de sécurité web, en janvier 2025.Les propos du PDG de Cloudflare ont été tenus lors d'une récente conférence abordant l'impact fondamental de l'IA sur les modèles d'entreprise en ligne. « Au cours des quinze dernières années, le modèle économique du web a été la recherche. D'une manière ou d'une autre, la recherche est le moteur de tout ce qui se passe en ligne », a déclaré Matthew Prince.Toutefois, l'échange de valeur entre Google et les créateurs de contenu ne cesse de se détériorer, indique-t-il. Il y a près de dix ans, lorsque Google scrapait toutes les deux pages, il envoyait un visiteur aux sites web. Ce système pouvait être considéré comme un échange, mais aujourd'hui, il faudrait six pages pour qu'un site web reçoive un seul visiteur, a déclaré Matthew Prince.Cette situation témoigne de la croissance et de la puissance des recherches zéro-clic, qui apparaissent lorsque les gens vont en ligne pour poser une question et, en quelques secondes, obtiennent la réponse directement sur la page de Google.Aujourd'hui, 75 % des questions trouvent une réponse sans que l'utilisateur ne quitte le moteur de recherche. Il s'agit d'une tendance majeure, critiquée depuis longtemps par de nombreux référenceurs ainsi que par les éditeurs, qui représentent une grande partie des préoccupations, précise Matthew Prince.Selon le PDG de Cloudflare, l'IA ne fait qu'empirer les choses et les grands modèles de langage viennent s'ajouter à ce problème majeur. Il faut savoir que les entreprises spécialisées dans l'IA continuent de récupérer plus de contenu pour chaque interaction avec l'utilisateur que ce que Google a fait jusqu'à présent. Le rendement pour les créateurs ne cesse donc de se détériorer.Selon Matthew Prince, il s'agit d'une menace directe et majeure pour le Web, et les créateurs de contenu ne peuvent pas continuer à en pâtir car cela se traduirait par une diminution du nombre de contributions originales de leur part et par une augmentation du contenu copié ou reproduit. Le PDG de Cloudflare note toutefois les entreprises sont conscientes de la situation. « Elles se rendent compte que le modèle commercial en ligne actuel ne peut pas survivre tant qu'il n'y aura pas de changement majeur. »Cloudflare se trouve au cœur de ce problème majeur, car il alimente 80 % des géants de l'IA et entre 20 à 30 % d'Internet, indique Matthew Prince. Ainsi, l'entreprise souhaite réparer tout ce qui est cassé. Toutefois, le problème réside dans le coût de l'IA, qui représente une dépense importante pour les autres, selon Prince.S'ils investissent dans l'IA, 99 % des fonds seront gaspillés, mais seulement 1 % de ces investissements auront une réelle valeur, précise-t-il. « Pour que le modèle économique du Web puisse perdurer, il faut donc que des changements aient lieu. »Les préoccupations soulevées par le PDG de Cloudflare s'inscrivent dans le prolongement d'avertissements antérieurs selon lesquels l'IA serait sur le point de transformer l'internet en un véritable cauchemar . Des experts tels que Toby Walsh, professeur d'IA à l'université de Nouvelle-Galles du Sud, ont notamment mis en garde contre le fait que l'IA pourrait détruire le web tel que nous le connaissons et affaiblir de plus en plus les plateformes collaboratives telles que Wikipédia et Reddit, déplaçant la dynamique du web vers un contenu généré par des machines.Ces inquiétudes sont relayées par les internautes qui considèrent que l'IA va détruire Internet plus tôt qu'on le croit et accélérer le déclin des contenus générés par l'homme. Ils mettent en garde contre un internet « zombie », toujours actif mais dépourvu de toute vitalité, alors que l'IA domine de plus en plus la création de contenu en ligne. Avec des projections suggérant que 90 % du contenu web pourrait bientôt être généré par l'IA, les craintes d'une désinformation croissante persistent également, même si certains observateurs continuent à souligner les avantages potentiels de l'adoption de l'IA.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la position du PDG de Cloudflare à l'égard de l'IA crédible ou pertinente ?