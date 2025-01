🧟♂️ ZOMBIE INTERNET TO NETWORK STATE 🏙️



new @articledotapp article for anyone who thinks the internet is getting worse (it is)



TLDR:

💀 Dead internet theory is half right.

🧟 AI Zombie internet is upon us.

🧲 Political and cultural polarisation will intensify until it… https://t.co/vfJ908LDoj pic.twitter.com/SQnnL5KfoK — Martin Prince-Parrott RIBA FRSA (🇬🇧/acc) (@MPrinParr) January 3, 2025

Le nombre de sites web et de blogs hébergeant de faux articles générés par l’intelligence artificielle a augmenté de 1150 % depuis avril 2023

90 % du contenu en ligne pourra être généré par l’intelligence artificielle d’ici 2026

Les infox ne sont pas une nouveauté sur la toile et la montée en puissance de l’intelligence artificielle permet de disposer des outils de détection des fausses nouvelles

Did you know that you can use Grok to check articles and posts if they are truthful or not?

Just insert the link to the article or post and ask Grok to create a fact-checking list 👌 pic.twitter.com/1cNKQGui9m — NewAIWorld (@Newaiworld_) January 5, 2025

Microsoft Bing animé par une mise à jour de ChatGPT a affiché 2,5 millions de personnes en réponse à la question de savoir quelle est la population sur la planète Mars , dans le cadre de ses premiers tests. Le nombre de contenus deepfakes augmente à un rythme annuel de 900 %, d’après le Forum économique mondial . La liste de tel exemples peut être étendue à souhaits dans le contexte actuel.« Aujourd'hui, les acteurs malveillants utilisent des campagnes de désinformation et des contenus deepfakes pour désinformer le public sur des événements, pour influencer la politique et les élections, pour contribuer à la fraude et pour manipuler les actionnaires dans le contexte d'une entreprise. De nombreuses organisations ont commencé à considérer les deepfakes comme un risque potentiel encore plus important que le vol d'identité (pour lequel les deepfakes peuvent également être utilisés), en particulier maintenant que la plupart des interactions se sont déplacées en ligne depuis la pandémie de COVID-19. Cette inquiétude est relayée par un récent rapport de l'University College London (UCL) qui classe la technologie des deepfakes parmi les plus grandes menaces auxquelles la société est confrontée aujourd'hui. Cela représente un risque pour les citoyens de l'UE. Europol, en tant que centre d'information criminelle pour les organismes chargés de l'application de la loi, continuera à jouer son rôle en soutenant les autorités chargées de l'application de la loi dans l'UE », souligne Europol dans une étude.L’étude n’est d’ailleurs pas sans rappeler la publication d’un deepfake de l’ex-président des USA – Barack Obama. Le contenu avait été publié en ligne afin de tirer la sonnette d’alarme sur la désinformation due à la montée de l’intelligence artificielle.Donald Trump aussi avait fait les frais de cette technologie. Une chaîne de TV américaine (Seattle TV) avait publié une vidéo montrant le visage du président américain transformé pour paraitre plus orange que la normale lors d’un discours télévisé, et avec une fin de vidéo qui le faisait paraitre plutôt stupide.C’est ce qui ressort d’une étude de Newsguard : le nombre de sites Web hébergeant de faux articles générés par des intelligences artificielles est en hausse de 1150,51 % depuis avril 2023, ce qui représente une augmentation mensuelle moyenne de 143,81 %.Plus de 614 pages web différentes proposant des informations et des statistiques faussement produites par la technologie de l'IA continuent à fonctionner de manière très fonctionnelle et sans aucun obstacle. Ces pages ne font l'objet que d'une surveillance humaine minime, voire inexistante, et si l'on considère que ces chiffres ne concernaient que 49 sites web auparavant, il s'agit là d'un bond en avant considérable et inquiétant.Cette recherche et de nombreuses autres études similaires mettent en lumière le fait que l'avènement des outils d'intelligence artificielle constitue un essor considérable pour ceux qui se livrent à la diffusion de fausses informations ainsi que pour ceux qui disposent de fermes de contenu pour cet acte illégal.« Je pense que nous pourrions atteindre 90 % du contenu en ligne généré par l'IA d'ici 2025, donc cette technologie est exponentielle », déclare Nina Schick, conseillère et conférencière en intelligence artificielle.Si le point de vue sur la désinformation est valable, il faut souligner que les faux contenus ne sont pas des problèmes nouveaux. Nous vivons avec les escroqueries, les spams et autres fléaux en ligne bien avant le lancement d'outils comme ChatGPT. L'intelligence artificielle fournit des outils pour contrer la désinformation, comme de meilleurs algorithmes de détection de contenu et des systèmes de vérification des faits.Craignez-vous que l’information sur Internet ne soit plus du tout fiable à cause de l’intelligence artificielle ?Partagez-vous l'avis des internautes qui pensent que l'information sur Internet était déjà douteuse avant la montée en puissance de l'intelligence artificielle ? Pour quelles raisons ?