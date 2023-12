Selon l'étude réalisée, Newsguard a prouvé par des statistiques que le nombre de sites Web hébergeant de faux articles générés par des moyens d'IA est en hausse, augmentant de 1100 % (ou 1150,51 % pour être exact) depuis avril de cette année, ce qui représente une augmentation mensuelle moyenne de 143,81 %. Comme vous pouvez l'imaginer, ce chiffre est très inquiétant.Plus de 614 pages web différentes proposant des informations et des statistiques faussement produites par la technologie de l'IA continuent à fonctionner de manière très fonctionnelle et sans aucun obstacle. Ces pages ne font l'objet que d'une surveillance humaine minime, voire inexistante, et si l'on considère que ces chiffres ne concernaient que 49 sites web auparavant, il s'agit là d'un bond en avant considérable et inquiétant.Cette recherche et de nombreuses autres études similaires mettent en lumière quelque chose de très intéressant, à savoir que l'avènement des outils d'IA a réellement constitué un essor considérable pour ceux qui se livrent à la diffusion de fausses informations ainsi que pour ceux qui disposent de fermes de contenu pour cet acte illégal.Aujourd'hui, il est si simple de faire de la propagande en ligne ou de générer les récits les plus faux sur des sujets d'actualité tels que les conflits, la météo et même le monde politique.Dans le passé, des campagnes liées à la propagande qui mettaient l'accent sur les trolls pour diffuser leur message ont déjà été menées. Ces derniers étaient payés à bas prix pour effectuer le travail correctement. Mais aujourd'hui, pourquoi avoir besoin de trolls quand on dispose d'outils d'IA gratuits et faciles à utiliser qui peuvent faire la même chose à un rythme plus rapide et plus efficace ?Il n'est pas nécessaire d'être un gros bonnet pour participer à cet acte. Qu'il s'agisse d'un adolescent un peu geek ou d'une société de renseignement haut de gamme, n'importe qui peut créer ce type de services, selon les rapports de NewsGuard.Beaucoup de gens ne savent pas très bien distinguer le vrai du faux, et c'est là un autre problème majeur. On peut croire quelque chose de totalement faux sans même s'en rendre compte.De nombreux sites web jugés douteux sont généralement désignés par des termes génériques classiques tels que Top News, Daily Time Updates, iBusiness Day, etc. Ils peuvent sembler bien établis et bien réputés. Mais en réalité, cela ne fait qu'occulter le fait que ces pages fonctionnent sans aucune intervention humaine ou réglementation, tout en produisant des articles qui sont pour la plupart le fruit du travail de robots.En comparaison, les articles produits par des moyens classiques sont diffusés par les meilleurs rédacteurs et journalistes qui font appel à une supervision humaine pour assurer un contrôle permanent.La liste des histoires fictives est trop longue. Vous verrez des gens déclarés morts alors qu'ils sont encore en vie ou bien impliqués dans une affaire dont ils n'auraient jamais osé rêver. C'est le pouvoir de la désinformation aujourd'hui et il est alarmant de voir à quel point elle passe inaperçue.De nombreuses grandes marques continuent de commercialiser de telles pages et elles font certainement partie du problème car elles permettent à ces pages de prospérer à l'heure où nous parlons. Après tout, elles génèrent des revenus et, pour elles, rien ne compte plus que l'argent facilement gagné dans un monde où nous sommes tous en proie à des difficultés économiques.Tant que les grandes marques ne prendront pas les mesures qui s'imposent pour éliminer ces faux sites, les publicités continueront de s'afficher sur ces pages et d'inciter financièrement à produire davantage de matériel de ce type et de cette ampleur.Quelle est donc la solution au problème ? Si vous souhaitez faire la différence entre le vrai et le faux, vous devez être conscient de certaines constatations qui en disent long. Par exemple, de nombreux articles contiennent des erreurs ou une terminologie spécifique caractéristique d'un chatbot. Un tel comportement met en évidence la façon dont le contenu est généré par des moyens d'IA sans qu'une forme d'édition appropriée ne soit mise en place.Nous sommes tous d'accord sur le fait que de nombreux sites web d'information utiliseront des outils d'IA à l'avenir. Cependant, ils déploieront également le bon type de contrôles et ne produiront pas une pléthore d'articles d'actualité par jour, a ajouté NewsGuard. C'est tout le contraire de ce qui se passe actuellement. Il n'y a pas de contrôle et d'équilibre.Le nombre de sites web diffusant de fausses informations est très préoccupant, sans compter que les prochaines élections américaines auront lieu en 2024. N'oublions pas qu'il est très facile pour la propagande d'influencer les électeurs et que cela peut ruiner les chances d'un candidat méritant, comme on l'a vu par le passé.Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le nombre d'applications de médias sociaux contenant de fausses données continue d'augmenter et les géants de la technologie comme Meta se battent vraiment pour contrôler leurs applications populaires. Ils ont parlé d'interdire à toutes les campagnes à thème politique de bénéficier des produits publicitaires de l'entreprise qui tirent le meilleur parti de l'IA, ce qui constitue une excellente initiative.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous les résultats de cette étude de Newsguard crédibles ou pertinents ?