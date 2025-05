Meta serait en train de développer des capacités de reconnaissance faciale pour ses lunettes IA intelligentes Ray-Ban, une technologie qu'elle évitait jusque-là pour des raisons de protection de la vie privée

De la reconnaissance d'objets à l'identification en temps réel

Réaction en matière de protection de la vie privée et attention portée à la réglementation



L'initiative fait suite aux efforts de Meta pour transformer ses lunettes connectées Ray-Ban en un outil de collecte de données pour l'entraînement de son IA , malgré les préoccupations en matière de protection de la vie privée. Des mises à jour récentes montrent en effet que l'entreprise stocke désormais par défaut les enregistrements vocaux afin d'entraîner ses systèmes d'IA. L'évolution de la politique de Meta en matière de protection de la vie privée est le signe d'un changement stratégique visant à faire de ses lunettes intelligentes Ray-Ban des machine de surveillance pour l'IA.S'appuyant sur ces préoccupations, une démonstration réalisée par deux étudiants de Harvard a montré avec quelle facilité la technologie actuelle peut permettre la reconnaissance faciale en temps réel à l'aide des lunettes connectées Ray-Ban de Meta . En combinant les lunettes avec des bases de données publiques et des moteurs de recherche de visages, ces étudiants ont réussi à identifier des inconnus et à récupérer des informations personnelles telles que des numéros de téléphone ou des adresses.Ce développement s'appuie sur les capacités existantes de « Live AI » de Meta, qui sont déjà présentes dans la génération actuelle de lunettes intelligentes Ray-Ban Meta. Ces lunettes peuvent identifier des objets et des lieux à l'aide de modèles de vision par ordinateur, mais elles ne prennent pas en charge la reconnaissance faciale. Des sources suggèrent que Meta fait référence en interne à la mise à jour prévue comme faisant partie d'une initiative plus large de « super sensing », qui pourrait faire ses débuts dans des produits dès 2026.Meta avait déjà envisagé d'ajouter la reconnaissance faciale à des modèles antérieurs de lunettes intelligentes, mais n'avait pas mis en œuvre cette fonctionnalité à l'époque. Ce regain d'intérêt reflète les ambitions plus larges de Meta en matière d'IA, qui s'étendent à la fois au matériel grand public et aux services basés sur des plateformes dans l'ensemble de son écosystème.La capacité de reconnaissance faciale proposée s'appuierait sur l'IA intégrée pour détecter et identifier les individus en temps réel. Les rapports indiquent que Meta est en train d'évaluer si une telle fonctionnalité pourrait fonctionner sans déclencher le témoin lumineux de la caméra des lunettes intelligentes, ce qui a suscité des critiques de la part des experts en matière de protection de la vie privée. Les critiques soutiennent que cela pourrait permettre aux individus d'être scannés et identifiés à leur insu, en particulier dans les espaces publics.Les préoccupations relatives à cette technologie se sont intensifiées à la lumière des démonstrations effectuées par les deux étudiants de Harvard. Bien qu'il s'agisse d'une preuve de concept indépendante et non affiliée à Meta, l'expérience a mis en évidence des scénarios d'utilisation abusive potentiels sur lesquels les régulateurs et les défenseurs de la vie privée se concentrent de plus en plus.L'utilisation plus large de la reconnaissance faciale par Meta pour la récupération des comptes et la prévention des fraudes - y compris les récentes approbations réglementaires dans des régions telles que le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis - a encore amplifié la surveillance. Toutefois, ces outils sont actuellement limités à l'utilisation de plateformes en ligne et nécessitent l'accord explicite de l'utilisateur. Ils ne sont pas reliés à du matériel portable ou à des dispositifs d'identification publique.À l'heure actuelle, Meta n'a pas annoncé de garanties spécifiques en matière de protection de la vie privée, de mécanismes d'exclusion ou de cadres de consentement pour les personnes susceptibles d'être enregistrées ou identifiées par les futures versions des lunettes intelligentes. Les observateurs du secteur notent que tout déploiement commercial de la reconnaissance faciale en temps réel dans des dispositifs portables se heurterait probablement à des obstacles réglementaires importants, en particulier dans les juridictions dotées de lois strictes en matière de protection des données.Alors que Meta nourrit des ambitions croissantes dans le domaine des technologies portables, l'entreprise a déjà confirmé qu'elle entraînait son IA sur les images et vidéos analysées par l'IA des lunettes Ray-Ban , ainsi que sur les données privées provenant d'Instagram et de Facebook. Cette pratique a suscité des inquiétudes parmi les défenseurs de la vie privée, qui notent que le seul moyen de s'en affranchir serait de renoncer à l'utilisation des fonctions d'IA des lunettes et d'éviter d'être capturé par le dispositif d'un tiers.The InformationQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Meta crédible ou pertinente ?