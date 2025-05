OpenAI négocie avec Microsoft pour débloquer de nouveaux fonds et procéder à une future introduction en bourse



Ce changement fait suite à des rapports faisant état de relations de plus en plus tendues entre Microsoft et OpenAI . Un rapport de mars 2025 indique que Microsoft est en train de développer ses propres modèles d'IA et pourrait chercher à réduire sa dépendance à l'égard d'OpenAI, en citant les coûts élevés, les problèmes de latence et les risques juridiques possibles.Microsoft, le plus grand bailleur de fonds d'OpenAI avec un investissement de plus de 13 milliards de dollars, est l'un des principaux opposants aux efforts d'OpenAI visant à devenir une structure à but lucratif. Le contrat initial signé en 2019, qui doit expirer en 2030, comprend des conditions relatives à l'accès à la propriété intellectuelle, aux droits sur les produits et au partage des revenus. OpenAI cherche maintenant à réviser ces conditions pour permettre une structure à but lucratif et une introduction en bourse, tout en s'assurant que Microsoft continue d'avoir accès à la technologie d'IA de pointe d'OpenAI au-delà de 2030.L'un des points cruciaux des négociations est la part de capital que Microsoft détiendra dans la société OpenAI restructurée. Selon certains rapports, Microsoft pourrait renoncer à une partie de son capital en échange d'un accès continu à la technologie d'OpenAI au-delà de 2030. En outre, OpenAI aurait informé les investisseurs qu'elle prévoyait de réduire d'au moins la moitié les revenus qu'elle partage avec Microsoft d'ici à 2030, ramenant la part actuelle de Microsoft de 20 % à seulement 10 %. Cette évolution pourrait potentiellement mettre en péril leur partenariat.Malgré ces négociations, l'action de Microsoft reste en hausse, les analystes estimant qu'il y a de fortes chances qu'elle continue de surperformer. L'action Microsoft se négocie près du haut de sa fourchette de 52 semaines et au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 jours. Les analystes prévoient un prix médian de 500,00 $ au cours des 12 prochains mois, soit un retour sur investissement de 14,75 % par rapport aux prix actuels, avec un potentiel de hausse allant jusqu'à 650 $.Alors qu'OpenAI serait en train de négocier pour une éventuelle introduction en bourse, la surveillance réglementaire s'est également intensifiée. La FTC a exprimé son inquiétude quant à l'investissement de 13 milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI, qui pourrait renforcer la domination de Microsoft dans le domaine du cloud et l'étendre au marché de l'IA. Un rapport récent a mis en garde contre le fait que cet accord augmente le risque que des entreprises d'IA telles qu'OpenAI soient entièrement absorbées par Microsoft à l'avenir.The Financial TimesQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous l'initiative d'OpenAI crédible ou pertinente ?