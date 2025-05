Google développe un agent d'IA en prévision de sa conférence annuelle, destiné à aider les ingénieurs logiciels à naviguer dans toutes les étapes du processus logiciel



En avril 2025, Google a lancé Gemini 2.5 Flash , une mise à jour majeure de sa famille d'intelligence artificielle (IA), qui donnerait aux entreprises et aux développeurs un contrôle sur le degré de "raisonnement" de leur IA. Le nouveau modèle représente un effort stratégique de Google pour offrir des capacités de raisonnement améliorées tout en maintenant des prix compétitifs sur le marché de l'IA, de plus en plus encombré.Prochainement, Google tiendra sa conférence annuelle des développeurs. Un récent rapport a révélé que Google a présenté à ses employés et aux développeurs externes une série de produits différents, dont un agent d'intelligence artificielle pour le développement de logiciels en marge de cette conférence. L'agent d'IA est destiné à aider les ingénieurs en logiciel à naviguer à chaque étape du processus logiciel, de la réponse aux tâches à la documentation du code, selon trois personnes qui ont assisté à des démonstrations du produit ou qui en ont été informées par des employés de Google. Google pourrait également faire la démonstration de l'intégration de son chatbot Gemini AI, en mode vocal, avec ses lunettes et son casque Android XR.Pour rappel, un agent d'intelligence artificielle (IA) est un logiciel qui peut interagir avec son environnement, collecter des données et les utiliser pour effectuer des tâches auto-déterminées afin d'atteindre des objectifs prédéterminés. Les humains fixent des objectifs, mais un agent d'IA choisit indépendamment les meilleures actions à effectuer pour atteindre ces objectifs.Prenons l'exemple d'un agent d’IA d'un centre d'appels qui souhaite résoudre les requêtes des clients. L'agent posera automatiquement différentes questions au client, recherchera des informations dans des documents internes et répondra en proposant une solution. Sur la base des réponses des clients, il détermine s'il peut résoudre lui-même la requête ou la transmettre à un humain.Les investisseurs font pression sur Google pour qu'il rentabilise les milliards investis dans l'intelligence artificielle, alors que la concurrence s'intensifie dans le secteur. Les activités de recherche et de technologie publicitaire de l'entreprise sont également menacées par les autorités de régulation antitrust. La conférence I/O de Google se tiendra le 20 mai à Mountain View, en Californie.Ce rapport montre que Google suit également la tendance des agents d'IA de codage. Fait intéressant, lors de l'annonce des résultats financiers du troisième trimestre 2024, Sundar Pichai, PDG de Google, avait notamment dévoilé que plus de 25 % du nouveau code produit par Google est généré par l'intelligence artificielle (IA) . Cette révélation confirmait l'importance croissante de l'IA dans les processus de développement logiciel actuels. Reste maintenant à voir ces performances.: GooglePensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?