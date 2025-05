La Chine défie la domination technologique américaine avec DeepSeek

DeepSeek, entre admiration technologique et soupçons de cyber-surveillance

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Le 20 janvier, DeepSeek a dévoilé R1, un modèle d’IA aussi performant que la dernière version de ChatGPT, mais développé pour une fraction du coût. Mis gratuitement à disposition, avec ses plans publiés en ligne, R1 est immédiatement devenu un objet de fascination. Marc Andreessen l’a décrit comme le « moment Spoutnik de l’IA », et TechCrunch a titré sur « la première crise de panique de la Silicon Valley en 2025 ». Sam Altman, PDG d’OpenAI, n’a pas hésité à saluer les performances de DeepSeek , qu’il a qualifié de « modèle impressionnant » dans une publication sur X le 28 janvier. Il s’est particulièrement attardé sur l’efficacité du modèle au regard de son coût de développement : moins de 6 millions de dollars, un chiffre dérisoire comparé aux milliards investis par les leaders du secteur comme OpenAI. Ce commentaire, venant de l’un des pionniers de l’intelligence artificielle moderne, souligne à quel point la startup chinoise a bousculé l’ordre établi. Satya Nadella, PDG de Microsoft, a lui aussi exprimé son admiration pour DeepSeek , affirmant qu’il représente désormais le nouveau « critère de réussite » en matière d’IA pour la firme de Redmond. Ce qui l’a particulièrement frappé, c’est la capacité d’une équipe de seulement 200 personnes à développer une solution IA qui s’est hissée au sommet de l’App Store. Cette réussite spectaculaire remet en question les méthodes traditionnelles de l’industrie, souvent dépendantes d’effectifs massifs et de budgets faramineux.Nadella a souligné que ce qui rend DeepSeek remarquable n’est pas seulement sa dimension technique, mais surtout sa capacité à transformer un projet open source en un produit concret, massivement adopté par le grand public. Pour lui, cela fixe une nouvelle barre à atteindre dans le domaine de l’IA. Selon les données de la plateforme [aitools.xyz], DeepSeek est actuellement l’outil d’IA connaissant la plus forte croissance au monde, dépassant même ChatGPT en nombre de visites mensuelles sur son site.Alors que les entreprises américaines ont investi des milliards pour concevoir des modèles d’IA, l’efficacité de DeepSeek a jeté un doute profond sur la pertinence de ces dépenses. Selon certaines sources, le coût total de R1 équivaudrait au salaire annuel d’un cadre supérieur de Google. En une semaine, l’application s’est hissée en tête des classements sur iPhone et Android.Ce bouleversement est survenu peu après la sortie du livre de Parmy Olson, en septembre 2024. À cette époque, le domaine de l’IA semblait dominé par Sam Altman (OpenAI) et Demis Hassabis (Google DeepMind), qui visaient à créer une intelligence générale artificielle (AGI) capable de résoudre des problèmes globaux. Pourtant, deux ans après ChatGPT, les bénéfices réels de l’IA pour l’humanité restaient incertains, alors même que la valeur boursière cumulée des six plus grandes entreprises technologiques avait bondi de 8 000 milliards de dollars.La semaine dernière, DeepSeek, alors âgée d’à peine un an, a confirmé son potentiel révolutionnaire en annonçant que R1 avait été développé pour seulement 5,6 millions de dollars en puissance de calcul. À titre de comparaison, les géants américains déboursent des centaines de millions, voire des milliards, pour des modèles similaires.La réaction des marchés ne s’est pas fait attendre. Le lundi suivant, le Nasdaq a reculé de 3,1 %, le S&P 500 de 1,5 %, tandis que le Dow Jones, soutenu par les valeurs de la santé et de la consommation, a progressé de 0,7 %. Les pertes auraient été plus lourdes encore sans ce léger rebond. Dans ce climat de nervosité, Meta annonçait un budget de plus de 65 milliards de dollars pour son développement IA en 2025. Sam Altman évoquait des besoins en investissements de plusieurs milliers de milliards pour produire les puces indispensables aux centres de données.Marc Andreessen, fervent soutien de Donald Trump et investisseur technologique influent, n’a pas mâché ses mots. Il a qualifié l’innovation de DeepSeek de « percée parmi les plus impressionnantes » qu’il ait jamais observées. Cette prouesse prend une dimension encore plus spectaculaire dans le contexte des restrictions américaines imposées à la Chine sur les puces avancées pour des raisons de sécurité nationale. Malgré l’absence d’accès aux meilleures puces, DeepSeek a réussi à bâtir un modèle performant à faible coût avec du matériel considéré comme obsolète par les standards occidentaux.Le choc s’est propagé sur les marchés technologiques. Lundi, Nvidia a perdu près de 17 %, soit 588,8 milliards de dollars en capitalisation boursière, la plus forte perte journalière jamais enregistrée, éclipsant le précédent record de Meta. Pour remettre les choses en perspective, cette chute dépasse la valeur totale de presque toutes les entreprises, à l’exception de treize dans le monde.Avant la baisse, Nvidia était l’entreprise cotée la plus valorisée au monde. En une journée, elle est descendue à la troisième place, derrière Apple et Microsoft. D'autres géants, comme Meta et Alphabet, ont également enregistré des pertes marquées, tout comme les fournisseurs de puces concurrents (Marvell, Broadcom, Micron, TSMC) et les entreprises d’infrastructure comme Oracle et Vertiv.Les valeurs technologiques, qui composent environ 45 % du S&P 500, ont entraîné l’ensemble du marché dans leur sillage. Selon Keith Lerner, analyste chez Truist, l’avance américaine dans l’IA avait soutenu cette surperformance. DeepSeek a ravivé des interrogations majeures : les investissements massifs consentis étaient-ils judicieux ou excessifs ?Alors que s’ouvre la saison des résultats trimestriels des grandes entreprises technologiques, les analystes redoutent des réactions boursières erratiques. En attendant, l’intérêt des investisseurs se tourne vers la Chine, où certaines entreprises d’IA apparaissent sous-évaluées. Charu Chanana, stratégiste chez Saxo, y voit une opportunité : « L’essor de DeepSeek pourrait raviver l’intérêt pour les entreprises chinoises d’IA, dont les valorisations pâtissent de la géopolitique et de la faible demande mondiale. »Les effets ne se sont pas limités à la tech. Les entreprises énergétiques, portées par les besoins des centres de données en électricité, ont aussi été ébranlées. Constellation Energy, promoteur de la relance de la centrale de Three Mile Island, a chuté de 21 %, Vistra de 28 %, et GE Vernova de 21 %. Le gaz naturel et le pétrole ont également reculé, tout comme les cryptomonnaies, dont le bitcoin.Reste une question cruciale : tout cela est-il bien réel ? Une seule prouesse technique peut-elle menacer la domination technologique américaine ? Les analystes restent prudents. Le modèle R1, bien que bluffant, reste un outil grand public, comparable à ChatGPT. Il ne s’est pas encore imposé dans des domaines industriels à forte valeur ajoutée, qui nécessitent des investissements massifs en infrastructures.Michael Block, stratège chez Third Seven Capital, appelle à la patience : « Le temps dira si DeepSeek est une menace sérieuse. Les marchés ont peut-être été trop complaisants dans cette phase Trump 2.0, et certains attendaient une excuse pour se retirer. Ils l’ont trouvée. » Malgré la pression, les États-Unis conservent un atout majeur : leur capacité à attirer talents et capitaux. « L’Amérique reste le terrain le plus fertile pour la première IA capable de s’auto-améliorer », conclut Giuseppe Sette, président de Reflexivity.DeepSeek est perçu par ses partisans comme bien plus qu’un simple modèle : c’est un véritable mouvement. Dans un paysage dominé par des entités fermées comme Google, OpenAI ou Anthropic, l’approche radicalement ouverte de DeepSeek, basée sur la transparence, la collaboration et l’accessibilité, évoque les débuts de Linux. À la différence près qu’ici, la révolution ne prend pas des décennies, mais seulement quelques mois.Le succès fulgurant de DeepSeek n’a pas seulement capté l’attention des géants technologiques ; il a...