Et devient l'outil d'IA à la croissance la plus rapide

Le chatbot chinois DeepSeek dépasse ChatGPT d'OpenAI en termes de nouvelles visites mensuelles, avec 524 millions de nouvelles visites en février 2025, et devient l'outil d'IA à la croissance la plus rapide



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 243 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Pour rappel, en janvier dernier, DeepSeek avait déjà attiré l'attention sur sa croissance rapide en lançant sa famille de modèles DeepSeek-R1 sous licence MIT ouverte . L'entreprise a positionné R1 comme un modèle de raisonnement open-source qui rivalise avec o1 d'OpenAI en termes de performances sur certains critères d'évaluation de l'IA.Malgré son ascension rapide, DeepSeek reste cependant le troisième outil d'IA en importance, derrière ChatGPT et Canva. Toutefois, les données d'aitools.xyz montrent que la part de marché de DeepSeek est passée de 2,34 % à 6,58 % en février 2025, signe d'une acceptation croissante à l'échelle mondiale. Le chatbot de DeepSeek a enregistré 792,6 millions de visites au total, avec 136,5 millions d'utilisateurs uniques.Le rapport ajoute que l'Inde s'est classée au quatrième rang des principales sources de trafic de DeepSeek, avec 43,36 millions de visites par mois. Le secteur de l'IA dans son ensemble a enregistré 12,05 milliards de visites en février, dont 3,06 milliards de visiteurs uniques utilisant des outils d'IA.Selon aitools.xyz, qui recense plus de 10 500 outils d'IA dans 171 catégories, DeepSeek détenait une part de 12,12 % du marché des chatbots en février, juste derrière ChatGPT.L'ascension fulgurante de DeepSeek a incité les leaders de l'industrie à réévaluer leurs stratégies en matière d'IA. Microsoft, notamment, a retourné sa veste en faveur de DeepSeek , son PDG Satya Nadella déclarant que la startup chinoise est le nouveau « critère de réussite » de Microsoft en matière d'IA.Le succès de DeepSeek a également déstabilisé OpenAI, qui se sent menacé , à juste titre si l'on en juge par les statistiques. OpenAI a en effet qualifié la startup chinoise d'entité « contrôlée par l'État » et a exhorté la Maison-Blanche à interdire les modèles d'IA produits en Chine. Il s'agit là d'un nouveau point chaud dans la rivalité technologique qui s'intensifie entre les États-Unis et la Chine, et l'on peut se demander si la position d'OpenAI est motivée par des préoccupations de sécurité ou par une volonté de limiter la concurrence.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude d'aitools.xyz crédibles ou pertinentes ?