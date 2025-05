Google a dépassé IBM pour devenir le leader des brevets liés à l'IA générative et prend désormais la tête dans le domaine de l'IA agentique, alors que les demandes de brevets d'IA augmentent de plus de 50 %

Classement des leaders en matière de brevets

L'influence croissante de la Chine

Au-delà du nombre de brevets



Ce développement intervient dans le prolongement d'innovations récentes, notamment la présentation par Google DeepMind de l'agent de codage IA AlphaEvolve . Alimenté par Gemini, AlphaEvolve est conçu pour le développement d'algorithmes avancés et intègre les capacités de résolution de problèmes de Gemini avec un cadre évolutif permettant d'affiner et d'optimiser des solutions algorithmiques complexes.L'essor des demandes de brevets liés à l'IA aux États-Unis a été remarquable, augmentant de plus de 50 % au cours des derniers mois. Cette tendance indique que les entreprises cherchent activement à protéger leurs innovations en matière d'IA, comme l'a noté la porte-parole d'IFI Claims, Lily Iacurci, dans une déclaration à Axios.« La montée en flèche des demandes de brevets liés à l'IA est un signe que les entreprises cherchent activement à protéger leurs technologies d'IA, ce qui entraîne également une augmentation des subventions », a expliqué Lily Iacurci.Dans le classement américain des brevets liés aux agents d'IA, Google et Nvidia occupent les premières places, suivis par IBM, Intel et Microsoft, selon une analyse publiée le jeudi 15 mai 2025. Ce positionnement met en évidence la course concurrentielle entre les géants de la technologie pour obtenir la propriété intellectuelle dans ce que beaucoup considèrent comme la prochaine frontière de la technologie de l'intelligence artificielle.Au niveau mondial, Google et Nvidia occupent une position similaire en matière de brevets agentiques, mais avec une différence notable : trois universités chinoises se sont hissées parmi les 10 premières. Cela souligne le rôle croissant de la Chine en tant que principal concurrent des États-Unis dans ce domaine technologique de pointe.Pour les brevets d'IA générative au niveau mondial, Google conserve sa position de leader, mais les entités chinoises ont établi une présence significative, avec six des 10 premières places mondiales détenues par des entreprises ou des universités chinoises. Microsoft s'est assuré la troisième place, tandis que Nvidia et IBM ont également conservé leur place dans ce groupe d'élite.La présence substantielle de la Chine dans les classements mondiaux des brevets d'IA signale l'investissement stratégique du pays dans la recherche et le développement de l'intelligence artificielle. Malgré cette large représentation, IFI Claims n'a identifié qu'un seul brevet lié à la société chinoise DeepSeek, portant spécifiquement sur une méthode de construction de données d'entraînement.Cette activité en matière de brevets s'inscrit dans un contexte d'intensification de la concurrence internationale dans le développement de l'IA, les entreprises privées et les gouvernements nationaux reconnaissant l'importance stratégique d'un leadership dans ce domaine.Si les dépôts de brevets ne mesurent pas directement la qualité de l'innovation, ils constituent des indicateurs précieux des priorités de recherche et des investissements stratégiques. L'ascension de Google dans ces classements s'aligne sur ses initiatives plus larges en matière d'IA, y compris des investissements substantiels dans les technologies d'IA générative et agentique.L'entreprise a également exploré l'intersection de l'IA avec d'autres technologies émergentes. Selon les rapports de The Daily Upside, Google cherche à breveter un système pour « simuler plusieurs robots dans des environnements virtuels », soulignant ses ambitions dans la robotique alimentée par l'IA. En outre, l'entreprise cherche à obtenir des brevets pour la « correction d'erreurs quantiques à l'aide de réseaux neuronaux », démontrant comment elle envisage que l'IA soutienne les progrès de l'informatique quantique.Alors que le domaine de l'IA continue d'évoluer rapidement, les portefeuilles de brevets joueront probablement un rôle de plus en plus important dans la détermination de l'avantage concurrentiel. Les entreprises qui déposent des demandes de brevet aujourd'hui se positionnent pour influencer le développement et la commercialisation de ces technologies dans les années à venir.L'intensification de la course aux brevets soulève également des questions sur la manière dont les cadres de propriété intellectuelle façonneront l'accès et le développement des technologies d'IA à l'échelle mondiale, en particulier lorsque les entreprises et les pays se disputent l'avantage dans ce que beaucoup considèrent comme la technologie la plus transformatrice de notre époque.Alors que Google continue de souligner ses ambitions en matière d'IA, l'entreprise a récemment testé la recherche en mode IA directement sur sa page d'accueil. Remplaçant le widget « J'ai de la chance », ce test reflète un rare changement de l'interface utilisateur de Search, soulignant l'intention de Google d'intégrer plus profondément l'IA dans la recherche en ligne.AxiosQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ce classement crédible ou pertinent ?