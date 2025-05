Google teste la recherche par IA sur sa page d'accueil, directement sous la barre de recherche Google, à côté du bouton "Recherche Google", remplaçant le widget "J'ai de la chance"



L'expérience sur la page d'accueil fait suite aux tests internes du « mode IA » par Google, un mode conçu pour fournir des résultats plus intelligents, plus rapides et plus contextuels au requêtes des utilisateurs. Disponible dans un premier temps pour les employés de Google, le mode IA s'appuie sur un modèle Gemini 2.0 « personnalisé » et rappelle une session de chat normal avec le modèle d'IA Gemini.Selon un porte-parole de Google, la fonctionnalité « mode IA » a commencé son déploiement auprès d'un certain nombre d'utilisateurs au cours de la semaine du 5 mai. Le porte-parole a déclaré que l'entreprise testait de nombreuses expériences avec ses utilisateurs de « Labs », l'unité expérimentale de Google qui teste de nouvelles fonctionnalités pour ceux qui s'y inscrivent. Il a ajouté que les produits testés ne sont pas toujours lancés à grande échelle.Le dernier test de fonctionnalité montre que Google envisage d'utiliser son bien immobilier le plus précieux pour exposer les utilisateurs à sa technologie d'IA, alors que l'entreprise continue à subir la pression de la concurrence dans le domaine de la recherche basée sur l'IA générative.Depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, les investisseurs d'Alphabet craignent en effet qu'OpenAI ne prenne des parts de marché à Google dans le domaine de la recherche en offrant aux consommateurs de nouveaux moyens de rechercher des informations en ligne.En octobre 2024, OpenAI est allée plus loin en lançant « ChatGPT search », ce qui lui a permis de mieux concurrencer les moteurs de recherche tels que Google, Bing de Microsoft et Perplexity. Microsoft a investi près de 14 milliards de dollars dans OpenAI, mais les produits d'OpenAI entrent en concurrence directe avec les outils d'IA et de recherche de Microsoft, tels que Copilot et Bing.Bien que Gemini, le produit phare de Google en matière d'IA, ait affiché des performances égales ou supérieures à celles de ses principaux concurrents, l'entreprise s'efforce d'accroître sa base d'utilisateurs afin de concurrencer ChatGPT.Gemini compte désormais 35 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, selon une analyse récente de Google révélée lors d'une séance du tribunal antitrust en avril. Ce chiffre a été comparé aux 160 millions d'utilisateurs actifs quotidiens estimés de ChatGPT, selon l'analyse.Selon des rapports, la société détenue par Alphabet a commencé à tester des conceptions de pages d'accueil en interne en 2023. À l'époque, l'un des designs potentiels montrait que la page d'accueil de Google proposait cinq invites différentes pour des questions potentielles placées sous la barre de recherche principale, remplaçant l'actuelle barre « J'ai de la chance ». La conception testait également un petit logo de chat à l'extrémité droite de la barre de recherche.En mars 2025, Google a annoncé qu'il testerait le « mode IA » pour certains utilisateurs, mais la description indiquait que le widget serait testé sur la page de résultats de Google, et non sur sa page d'accueil. Dans son annonce de mars, l'entreprise a présenté la fonctionnalité comme une première expérience dans Labs pour faire « plus de raisonnement avancé, de réflexion et de capacités multimodales afin que vous puissiez obtenir de l'aide même pour vos questions les plus difficiles. »La semaine du 12 mai, l'entreprise a également lancé un fonds d'investissement appelé « AI Futures Fund », destiné à investir dans des startups spécialisées dans l'IA. L'entreprise a déclaré que les startups éligibles auraient un accès anticipé à ses modèles d'IA.La récente initiative de Google intervient alors que les spéculations vont bon train sur la question de savoir si l'IA va tuer Google . Selon certains experts, l'IA pourrait en effet détruire le secteur du référencement et avoir un impact sur les revenus de Google, mais pas dans l'immédiat. Les experts estiment que l'IA est susceptible de modifier fondamentalement la recherche en ligne telle que nous la connaissons, mais elle ne pourra pas remplacer les moteurs de recherche.Par ailleurs, la fiabilité des recherches basées sur l'IA suscite toujours des inquiétudes. Une étude récente du Tow Center for Digital Journalism a révélé que les moteurs de recherche basés sur l'IA échouaient au test de précision , avec un taux d'erreur moyen de 60 %, atteignant même 96 % pour Grok-3. Ces résultats renforcent les doutes quant à la précision des modèles de langage, aux risques d'hallucination et au défi plus large de garantir la confiance dans le contenu généré par l'IA.GoogleQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Google crédible ou pertinente ?