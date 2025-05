Microsoft confirme la censure des e-mails contenant les mots génocide, Palestine et Gaza, après les protestations des employés qui dénoncent l'usage militaire de l'IA Cloud Microsoft par Israël



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 364 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Microsoft a subi de nombreuses manifestations organisées par les employés pour protester contre les contrats de l'entreprise avec l'armée israélienne. Le 4 avril 2025, lors de la célébration du 50ᵉ anniversaire de Microsoft à son siège de Redmond, Washington, l'événement a été marqué par des protestations d'employés dénonçant l'usage militaire de l'IA et accusant la direction de complicité de guerre.À la suite de cet incident, Microsoft a réagi rapidement . L'entreprise a licencié les employés qui avaient perturbé l'événement organisé à l'occasion du 50e anniversaire de la société. Microsoft a annoncé à Ibtihal Aboussad qu'il avait mis fin à son emploi en raison "d'actes de mauvaise conduite". Quant à Agrawal, une autre manifestante lors de l'évènement, sa démission (déjà en cours) a été précipitée.Malgré cette situation, un autre incident inattendu est survenu lors de la récente keynote de la conférence annuelle Build 2025 de Microsoft . Un employé de la société a interrompu le discours du PDG Satya Nadella, dénonçant l’implication de Microsoft dans des projets militaires israéliens, notamment via l’utilisation de technologies de cloud et d'IA pour soutenir les actions du gouvernement israélien en Palestine. L’ingénieur a réclamé que l'entreprise mette fin à ces partenariats, les qualifiant de complices dans des violations des droits humains, et a appelé Microsoft à prendre ses responsabilités en tant qu'acteur majeur de la tech mondiale.Plus récemment, les travailleurs de Microsoft ont découvert que tous les courriels qu'ils envoyaient et qui contenaient le mot "Palestine" disparaissaient de manière inexplicable. Selon des communications internes révélées, les employés ont commencé à remarquer que les messages électroniques envoyés depuis leur compte d'entreprise et contenant une poignée de mots-clés liés à la Palestine et à la guerre israélienne en cours à Gaza n'étaient pas transmis comme prévu. Dans certains cas, les employés affirment que les courriels sont arrivés après de nombreuses heures. D'autres courriels n'ont même jamais atteint la boîte de réception du destinataire.D'après les messages test des employés dévoilés, les mots clés qui ont été perturbés sont "Palestine", "Gaza", "apartheid" et "génocide". Le mot "palestinien" ne semble pas affecté, pas plus que les courriels contenant des fautes d'orthographe délibérées du mot « Palestine ». Les courriels mentionnant Israël semblent avoir été transmis immédiatement.En réponse, Frank Shaw, porte-parole de Microsoft, a confirmé et défendu le blocage. "Cette approche musclée ne se contente toutefois pas de décourager les messages envoyés à un grand nombre de destinataires, mais bloque également tous les courriels mentionnant la Palestine.La perturbation des courriels survient après de multiples manifestations lors de la conférence des développeurs Microsoft Build qui s'est déroulée sur quatre jours cette semaine. Les manifestations ont été organisées par des employés actuels et anciens de Microsoft avec No Azure for Apartheid, un groupe de défense exigeant la suspension du travail de l'entreprise avec le gouvernement israélien.Cette année, plusieurs rapports ont révélé que l'armée israélienne est l'un des principaux clients de Microsoft dans le domaine de l'IA et du cloud. L'utilisation des services de Microsoft par Israël aurait augmenté de façon spectaculaire dans les mois qui ont suivi l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.Des documents divulgués révèlent que Microsoft a conclu des contrats d'au moins 10 millions de dollars pour fournir des milliers d'heures d'assistance technique pendant la guerre à Gaza. En février, un rapport a confirmé que l'utilisation des services de cloud computing Azure de Microsoft par l'armée israélienne était montée en flèche au début du bombardement de Gaza, qui a tué plus de 53 000 Palestiniens.Au début du mois, l'entreprise s'est exonérée de tout acte répréhensible à Gaza à la suite d'un examen interne et externe non spécifié. Bien que Microsoft ait affirmé "", la société a également noté "".Pensez-vous que Microsoft a raison de censurer ces mots ?Quel est votre avis sur la situation ?