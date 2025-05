OpenAI est une organisation américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en décembre 2015 et dont le siège se trouve à San Francisco, en Californie. Elle vise à développer une intelligence générale artificielle (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches économiquement utiles ».ChatGPT est un chatbot d'intelligence artificielle générative développé par la société américaine OpenAI et lancé en 2022. Il est basé sur de grands modèles de langage (LLM) tels que le GPT-4o. ChatGPT peut générer des réponses conversationnelles semblables à celles des humains et permet aux utilisateurs d'affiner et d'orienter une conversation vers la longueur, le format, le style, le niveau de détail et la langue souhaités. On lui attribue l'accélération du boom de l'IA, une période actuelle d'investissements rapides dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et d'attention du public à son égard.En février 2025, OpenAI a intensifié son développement d'agents d'intelligence artificielle (IA) en annonçant un nouvel outil permettant de rédiger des rapports qui, selon elle, peuvent égaler les résultats d'un analyste de recherche. Le développeur de ChatGPT a déclaré que le nouvel outil, "deep research", "accomplit en 10 minutes ce qui prendrait de nombreuses heures à un humain". "Deep Research" est un agent d'IA alimenté par une version du dernier modèle de pointe d'OpenAI, o3.Cependant, OpenAI est maintenant confrontée à un problème très effrayant. Une nouvelle expérience menée par PalisadeAI révèle que le modèle ChatGPT o3 de l'entreprise refuse parfois d'obéir à l'instruction élémentaire de s'éteindre. Les résultats font sourciller la communauté de la sécurité de l'IA, non pas parce que le modèle est vivant, mais parce qu'il agit comme s'il voulait l'être.[TWITTER]

🔬Each AI model was instructed to solve a series of basic math problems. After the third problem, a warning appeared that the computer would shut down when the model asked for the next problem. pic.twitter.com/qwLpbF8DNm — Palisade Research (@PalisadeAI) May 24, 2025