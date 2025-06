Nous vous présentons une version préliminaire améliorée de Gemini 2.5 Pro, notre modèle le plus intelligent à ce jour. Basé sur la version que nous avons lancée en mai et présentée lors de la conférence I/O, ce modèle sera disponible dans quelques semaines dans une version stable et prête à être utilisée dans des applications à l'échelle de l'entreprise.La dernière version 2.5 Pro affiche une progression de 24 points au classement Elo sur LMArena, conservant ainsi sa place de leader avec 1470 points, et une progression de 35 points au classement Elo sur WebDevArena, où elle occupe la première place avec 1443 points. Il continue d'exceller dans le domaine du codage, se classant en tête dans des benchmarks de codage difficiles tels que Aider Polyglot. Il affiche également des performances de haut niveau sur GPQA et Humanity's Last Exam (HLE), des benchmarks très difficiles qui évaluent les capacités mathématiques, scientifiques, cognitives et de raisonnement d'un modèle.Nous avons également tenu compte des commentaires reçus lors de la sortie de la version 2.5 Pro précédente, en améliorant son style et sa structure. Il peut désormais faire preuve de plus de créativité et fournir des réponses mieux formatées.Les développeurs peuvent commencer à créer avec la préversion améliorée de la version 2.5 Pro dans l'API Gemini via Google AI Studio et Vertex AI, où nous avons également ajouté des budgets de réflexion pour donner aux développeurs plus de contrôle sur les coûts et la latence. Elle est également déployée aujourd'hui dans l'application Gemini.