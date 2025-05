Gemini 2.5 Flash et Pro s'étend sur Vertex AI pour favoriser une innovation plus sophistiquée et plus sûre en matière d'IA grâce aux résumés des réflexions, au mode Deep Think et à la sécurité avancée

Gemini 2.5 Flash et Pro s'étend sur Vertex AI pour favoriser une innovation plus sophistiquée et plus sûre en matière d'IA grâce aux résumés des réflexions, au mode Deep Think et à la sécurité avancée.

Résumés des réflexions : Pour l'IA d'entreprise, Google apporte de la clarté et de la vérifiabilité grâce aux résumés des pensées. Cette fonctionnalité organise les pensées brutes d'un modèle, y compris les détails clés et l'utilisation des outils, dans un format clair. Les clients peuvent désormais valider des tâches d'IA complexes, s'assurer de l'alignement avec la logique de l'entreprise et simplifier considérablement le débogage, ce qui permet d'obtenir des systèmes d'IA plus fiables et plus sûrs.

: Pour l'IA d'entreprise, Google apporte de la clarté et de la vérifiabilité grâce aux résumés des pensées. Cette fonctionnalité organise les pensées brutes d'un modèle, y compris les détails clés et l'utilisation des outils, dans un format clair. Les clients peuvent désormais valider des tâches d'IA complexes, s'assurer de l'alignement avec la logique de l'entreprise et simplifier considérablement le débogage, ce qui permet d'obtenir des systèmes d'IA plus fiables et plus sûrs. Mode Deep Think : L'utilisation de nouvelles techniques de recherche qui permettent au modèle d'envisager plusieurs hypothèses avant de répondre, aidera Gemini 2.5 Pro à s'améliorer encore. Ce mode de raisonnement amélioré est conçu pour des cas d'utilisation très complexes tels que les mathématiques et le codage.

: L'utilisation de nouvelles techniques de recherche qui permettent au modèle d'envisager plusieurs hypothèses avant de répondre, aidera Gemini 2.5 Pro à s'améliorer encore. Ce mode de raisonnement amélioré est conçu pour des cas d'utilisation très complexes tels que les mathématiques et le codage. Sécurité avancée : Google a augmenté le taux de protection de Gemini contre les attaques par injection indirecte pendant l'utilisation de l'outil, un facteur critique pour l'adoption par les entreprises.

Envoyé par Mike Branch, vice-président des données et de l'analyse, Geotab Envoyé par Avec respect à Geotab Ace (notre agent d'analyse de données pour les flottes commerciales), Gemini 2.5 Flash sur Vertex AI atteint un excellent équilibre. Il maintient une bonne cohérence dans la capacité de l'agent à fournir un aperçu pertinent de la question du client, tout en offrant des temps de réponse 25 % plus rapides sur les sujets qu'il connaît moins bien. De plus, notre première analyse suggère qu'elle pourrait fonctionner à un coût par question potentiellement inférieur de 85 % par rapport à la base de référence Gemini 1.5 Pro. Cette efficacité est vitale pour mettre à disposition de nos clients, via Ace, des informations sur l'IA à un prix abordable

Envoyé par Yashodha Bhavnani, vice-président de la gestion des produits d'IA, Box Envoyé par Box révolutionne la façon dont les entreprises interagissent avec leurs vastes quantités de contenu, rarement organisées. Avec les agents d'extraction Box AI, alimentés par Gemini 2.5 sur Vertex AI, les utilisateurs peuvent instantanément extraire des informations précises à partir de contenus complexes et non structurés, qu'il s'agisse de PDF scannés, de formulaires manuscrits ou de documents contenant beaucoup d'images. Le raisonnement avancé de Gemini 2.5 Pro en fait le meilleur choix pour s'attaquer aux tâches complexes des entreprises, avec une précision de plus de 90 % sur les cas d'utilisation d'extraction complexes et une performance supérieure aux modèles précédents à la fois dans l'interprétation des clauses et le raisonnement temporel, ce qui entraîne une réduction significative des efforts de révision manuelle. Cette évolution repousse les limites de l'automatisation, permettant aux entreprises de débloquer et d'agir sur leurs informations les plus précieuses avec encore plus d'impact et d'efficacité.

Envoyé par Roopak Gupta, vice-président de l'ingénierie, LiveRamp Envoyé par Avec ses capacités de raisonnement améliorées et ses réponses perspicaces, Gemini 2.5 offre un potentiel énorme à LiveRamp. Ses fonctionnalités avancées peuvent améliorer nos agents d'analyse de données et ajouter un support à notre gamme de produits, y compris la segmentation, l'activation et la mesure en salle blanche pour les annonceurs, les éditeurs et les réseaux de médias de détail. Nous nous engageons à évaluer l'impact du modèle sur un large éventail de caractéristiques et de fonctionnalités afin de garantir que nos clients et nos partenaires puissent débloquer de nouveaux cas d'utilisation et améliorer les cas existants.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 355 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Cette année, Google a lancé successivement Gemini 2.5 Pro et Gemini 2.5 Flash . Gemini 2.5 Pro est un modèle de raisonnement conçu pour résoudre efficacement les problèmes complexes, tandis que Gemini 2.5 Flash un modèle qui donnerait aux entreprises et aux développeurs un contrôle sans précédent sur le degré de "raisonnement" de leur IA. Les nouveaux modèles représentent un effort stratégique pour offrir des capacités de raisonnement améliorées tout en maintenant des prix compétitifs sur le marché de l'IA, de plus en plus encombré.Récemment, Google a présenté le nouveau mode Deep Think de Gemini. L'entreprise a dévoilé la dernière option de Google Gemini 2.5 Pro lors de la conférence Google I/O 2025, montrant ce que son IA peut faire avec plus de profondeur. Le mode Deep Think permet d'ajouter "plus d'intelligences" à l'IA Gemini. En mode Deep Think, Gemini ne se contente pas de sortir une réponse à une requête aussi rapidement que possible. Au lieu de cela, il lance plusieurs lignes de raisonnement possibles en parallèle avant de décider de la réponse à donner. C'est un peu l'équivalent pour l'IA de regarder dans les deux sens ou de relire les instructions avant de construire un meuble.Et si l'on en croit les tests de Google, la puissance cérébrale de Deep Think fonctionne. Il obtient des résultats de premier ordre à l'olympiade américaine de mathématiques 2025, se classe en tête du test de programmation compétitif LiveCodeBench et obtient un score étonnamment élevé de 84 % au populaire MMMU, une sorte de décathlon de tâches de raisonnement multimodal.À l'occasion de la conférence Google I/O, Google a notamment annoncé :Gemini 2.5 Flash sera disponible pour tous les utilisateurs de Vertex AI au début du mois de juin, et la version 2.5 Pro sera disponible peu de temps après. Voici quelques retours de ceux qui ont pu testé ces nouvelles fonctionnalités :Pensez-vous que ces fonctionnalités sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?