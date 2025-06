D'ici 2028, 80 % des applications commerciales GenAI seront développées sur des plateformes de gestion de données existantes, intégrant des données provenant de sources traditionnelles et non traditionnelles

Lors du Gartner Data & Analytics Summit, Prasad Pore, directeur analyste senior chez Gartner, a déclaré : "Aujourd'hui, la création d'applications commerciales GenAI implique l'intégration de grands modèles de langage (LLM) aux données internes d'une organisation et l'adoption de technologies en évolution rapide telles que la recherche vectorielle, la gestion des métadonnées, la conception rapide et l'intégration. Cependant, sans une approche de gestion unifiée, l'adoption de ces technologies dispersées entraîne des délais de livraison plus longs et des coûts irrécupérables potentiels pour les organisations."Alors que les organisations cherchent à développer des solutions centrées sur la GenAI, les plateformes de gestion des données doivent évoluer pour intégrer de nouvelles capacités ou de nouveaux services pour le développement de la GenAI, garantissant ainsi la préparation à l'IA et la réussite de la mise en œuvre. C'est pourquoi Gartner prévoit que d'ici 2028, les organisations développeront 80 % des applications commerciales d'IA générative (GenAI) sur leurs plateformes de gestion des données existantes. Cette approche réduira de 50 % la complexité et le temps nécessaires à la mise en œuvre de ces applications.La génération augmentée par la récupération (RAG) devient la pierre angulaire du déploiement des applications GenAI, offrant une flexibilité de mise en œuvre, une explicabilité améliorée et une composabilité avec les LLM. En intégrant des données provenant de sources traditionnelles et non traditionnelles comme contexte, le RAG enrichit le LLM pour prendre en charge les systèmes GenAI en aval.Pour naviguer efficacement dans les complexités du déploiement d'applications GenAI, les entreprises doivent tenir compte des recommandations clés suivantes, selon Gartner :Prasad Pore a ajouté : ": GartnerPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?