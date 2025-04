Top 12 des ruptures technologiques précoces qui définiront l'avenir des systèmes d'entreprise : les technologies d'architecture de code basée sur la GenAI seront largement adoptées d'ici 2030, d'après Gartner

Architecture de code basée sur la GenAI pour des applications composables et dynamiques

Produits et services pour traiter la sécurité contre la désinformation

Earth Intelligence



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 264 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

« Les leaders technologiques doivent agir maintenant pour obtenir un avantage de premier plan avec ces technologies », a déclaré Bill Ray, Vice-président analyste distingué chez Gartner. « Des avancées innovantes telles que l'architecture de code basée sur l'IA générative (GenAI), la sécurité contre la désinformation et l'Earth Intelligence [intelligence terrestre] apporteront la différenciation nécessaire pour aider les entreprises à tirer leur épingle du jeu en termes d'offres de données et de produits. »Malgré ces recommandations, de nombreuses organisations continuent de faire face à de sérieux obstacles concernant la mise en œuvre de l'IA générative. Une récente étude menée par Hitachi Vantara a révélé que seulement 44 % des entreprises interrogées disposent de politiques bien définies en matière de GenAI. Selon le rapport, 61 % des répondants admettent que la plupart des utilisateurs ignorent comment tirer parti de la GenAI, tandis que 51 % évoquent une pénurie de personnel qualifié dans le domaine, ce qui met en évidence les défis importants qui menacent la réussite des projets d'IA générative.Les 12 perturbations technologiques précoces identifiées par Gartner sont mises en évidence dans la figure ci-dessous. D'après l'entreprise américaine de recherche, chaque perturbateur est important en soi, mais en les combinant, ils commencent à définir des solutions émergentes plus larges pour de nouvelles pratiques commerciales. Par exemple, les progrès des technologies GenAI donneront naissance à de nouvelles solutions autour de l'Earth Intelligence et de la simulation d'entreprise, stimuleront la croissance expansive des modèles de langage spécifiques à un domaine et conduiront à des outils plus performants.Des informations supplémentaires sur certains de ces perturbateurs technologiques du marché sont présentées ci-dessous.Les systèmes de solutions GenAI utilisant du texte libre et des entrées/sorties multimédias remplaceront l'interface utilisateur séquentielle conventionnelle orientée vers la forme dans les applications d'entreprise établies et permettront de nouveaux scénarios d'utilisation.« Pour rester compétitifs, les fournisseurs traditionnels de logiciels d'application d'entreprise devront remanier leurs applications pour servir les solutions composables de la GenAI qui sont invoquées à la demande par le biais d'invites textuelles et multimodales », a déclaré Ray Valdes, analyste VP chez Gartner.C'est pourquoi Gartner prévoit que d'ici 2029, plus de 50 % des interactions utilisateur liées aux processus commerciaux de l'entreprise exploiteront de grands modèles de langage pour contourner la couche d'interface utilisateur dans les applications d'entreprise traditionnelles, contre moins de 5 % aujourd'hui.La sécurité contre la désinformation est une discipline émergente axée sur les menaces provenant de l'extérieur du réseau contrôlé par l'entreprise. Elle comprend un ensemble de technologies, telles que la détection des faux, la prévention de l'usurpation d'identité et la protection de la réputation, qui permettent de lutter contre la désinformation afin d'aider les entreprises à discerner la confiance, à protéger leur marque et à sécuriser leur présence en ligne.Gartner prévoit que d'ici 2030, au moins la moitié des entreprises auront adopté des produits ou des services de sécurité contre la désinformation, contre moins de 5 % en 2024.« Les attaques de désinformation utilisent des infrastructures externes comme les médias sociaux et proviennent de zones où la surveillance juridique est limitée », a déclaré Alfredo Ramirez IV, analyste directeur principal chez Gartner. « Les leaders de la technologie doivent ajouter une « protection contre la désinformation » aux produits en utilisant l'IA/l'apprentissage automatique pour la vérification du contenu et le suivi de la provenance des données afin d'aider les utilisateurs à discerner la vérité. »Gartner prévoit que d'ici 2030, au moins la moitié des entreprises auront adopté des produits ou des services pour traiter la sécurité contre la désinformation, contre moins de 5 % en 2024.Gartner prévoit que d'ici 2028, 80 % des principaux éléments de la surface terrestre seront surveillés par des satellites actifs.L'Earth Intelligence utilise l'IA pour analyser les données satellitaires, aériennes et terrestres afin de surveiller les actifs et les activités de la Terre, fournissant ainsi des informations utiles à la prise de décision.« Il ne s'agit pas de cartes et de graphiques. L'Earth Intelligence livre des chiffres sur la production mondiale de nickel, les recettes des parcs à thème et la santé des cultures de blé, pour n'en citer que quelques-uns », a déclaré Bill Ray.Compte tenu de l'étendue des applications, l'Earth Intelligence s'applique à tous les secteurs et à toutes les entreprises. La défense a été la première à l'adopter, mais l'amélioration de la qualité des données et des techniques d'analyse a rapidement élargi les cas d'utilisation. Le marché de l'Earth Intelligence est désormais divisé entre ceux qui capturent les données, ceux qui les interprètent et les analysent, et ceux qui génèrent des informations spécifiques à l'industrie.« L'Earth Intelligence s'applique à toutes les entreprises », a déclaré Ray. « Les entreprises peuvent acquérir un avantage précoce en appliquant de manière créative et stratégique l'Earth Intelligence pour améliorer de manière significative les fonctionnalités spécifiques des systèmes existants ou pour rivaliser via de nouvelles capacités nettes. »Alors que Gartner a dévoilé les ruptures technologiques que les entreprises devront privilégier au cours des prochaines années, la société de conseil prévoit également que d'ici 2027, 70 % des entreprises qui adopteront la GenAI citeront la durabilité et la souveraineté numérique comme principaux critères de choix entre les services de GenAI du cloud public. À mesure que les entreprises étendent leurs opérations de cloud computing à grande échelle, la demande de fournisseurs capables de répondre aux exigences souveraines et environnementales augmentera. Selon Gartner, l'infrastructure cloud reste au cœur des stratégies de la GenAI, soutenant à la fois les déploiements évolutifs et les pratiques durables, et positionnant les fournisseurs spécialisés comme des acteurs clés dans les futures architectures d'entreprise.GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces prédictions de Gartner crédibles ou pertinentes ?