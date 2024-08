Coûts engendrés par différentes approches de déploiement de la GenAI

Selon Gartner, au moins 30 % des projets d'IA générative (GenAI) seront abandonnés après la validation du concept d'ici la fin de 2025, en raison de la mauvaise qualité des données, de l'inadéquation des contrôles des risques, de l'escalade des coûts ou d'une valeur commerciale peu claire. Rita Sallam, Distinguished VP Analyst chez Gartner, a déclaré : "Un défi majeur pour les organisations consiste à justifier l'investissement substantiel dans la GenAI pour l'amélioration de la productivité, qui peut être difficile à traduire directement en avantages financiers, selon Gartner. De nombreuses organisations tirent parti de la GenAI pour transformer leurs modèles d'entreprise et créer de nouvelles opportunités commerciales. Toutefois, ces approches de déploiement s'accompagnent de coûts importants, allant de 5 à 20 millions de dollars.", a déclaré M. Sallam. "Quelle que soit l'ambition de l'IA, l'étude de Gartner indique que la GenAI nécessite une plus grande tolérance pour les critères d'investissement financier indirect et futur par rapport au retour sur investissement (ROI) immédiat. Historiquement, de nombreux directeurs financiers n'ont pas été à l'aise avec l'idée d'investir aujourd'hui pour une valeur indirecte dans le futur. Cette réticence peut biaiser l'allocation des investissements vers des résultats tactiques plutôt que stratégiques.Les utilisateurs précoces, quel que soit leur secteur d'activité ou leur processus d'entreprise, font état d'une série d'améliorations qui varient en fonction du cas d'utilisation, du type d'emploi et du niveau de compétence du travailleur. Selon une récente enquête de Gartner, les personnes interrogées ont fait état d'une augmentation moyenne de 15,8 % du chiffre d'affaires, de 15,2 % des économies et de 22,6 % de l'amélioration de la productivité. L'enquête a été menée auprès de 822 chefs d'entreprise entre septembre et novembre 2023.", a déclaré Sallam. "En analysant la valeur commerciale et les coûts totaux de l'innovation du modèle commercial GenAI, les organisations peuvent établir le retour sur investissement direct et l'impact sur la valeur future, selon Gartner. Il s'agit d'un outil essentiel pour prendre des décisions d'investissement éclairées en matière d'innovation du modèle d'affaires GenAI.", a déclaré M. Sallam. ": GartnerPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?