Bien que l'IA ne soit pas une nouvelle technologie - les entreprises investissent massivement dans l'IA prédictive et interprétative depuis des années - l'annonce de la série GPT-3.5 d'OpenAI fin 2022 a attiré l'attention du monde entier et a déclenché une vague d'investissements dans l'IA générative. En conséquence, IDC prévoit que les dépenses mondiales en solutions d'IA atteindront plus de 500 milliards de dollars en 2027. En retour, la plupart des organisations connaîtront un changement notable dans le poids des investissements technologiques vers la mise en œuvre de l'IA et l'adoption de produits/services améliorés par l'IA.", déclare Ritu Jyoti, vice-président de groupe, Worldwide Artificial Intelligence and Automation Market Research and Advisory Services chez IDC. "L'étude FutureScape 2024 d'IDC se concentre sur les facteurs externes qui modifieront l'écosystème commercial mondial au cours des 12 à 24 prochains mois et sur les problèmes auxquels les équipes technologiques et informatiques seront confrontées lorsqu'elles définiront, construiront et régiront les technologies nécessaires pour prospérer dans un monde où le numérique occupe une place prépondérante.Un examen plus approfondi des dix principales prédictions d'IDC en matière d'intelligence artificielle, de GenAI et d'automatisation révèle ce qui suit :L'efficacité accélérée et les risques catastrophiques sont les deux faces de la nouvelle pièce brillante de la GenAI. Pour réduire les risques, les fournisseurs de plateformes logicielles et de cloud computing regrouperont les offres de sécurité et de gouvernance de la GenAI avec leurs services principaux afin d'ajouter de la valeur et de différencier leurs offres.Les efforts visant à réglementer le déploiement et le développement des systèmes d'IA varieront d'une région et d'un pays à l'autre. Ces diverses exigences réglementaires inciteront probablement les organisations à adopter des approches plus progressives en matière de déploiement de l'IA, ce qui augmentera également le délai de rentabilisation.La conversation est déjà en train de devenir l'interface utilisateur standard pour les applications et solutions d'entreprise et grand public. Ces interfaces conversationnelles d'IA auront un impact significatif sur l'engagement des clients, les ventes, le marketing et même le service d'assistance informatique.Au fur et à mesure que leur compréhension de l'automatisation s'affine, les sponsors des projets sont passés d'une approche technologique à un état d'esprit axé sur les résultats, dans lequel ils exigent des preuves tangibles de la valeur apportée à leurs investissements, mesurée par des KPI alignés sur les résultats commerciaux et financiers.En raison de la valeur que GenAI apporte aux tests automatisés, IDC s'attend à ce qu'elle modifie rapidement le paysage des tests de logiciels, les fournisseurs devenant capables de produire un pourcentage significatif de tests afin de réduire les efforts manuels et d'améliorer la couverture des tests, ce qui se traduira par une meilleure qualité du code.L'utilisation accrue de l'IA dans les services informatiques de modernisation des applications peut rationaliser l'efficacité, améliorer la vitesse de prestation des services et renforcer les marges des services informatiques.Les dernières avancées en matière d'IA générative ont entraîné une augmentation de la demande de capacités telles que la réponse aux questions en langage naturel et la recherche conversationnelle pour soutenir la découverte de connaissances en libre-service.Si la technologie est une source d'avantage, c'est le modèle commercial qui aidera les entreprises à monétiser l'IA générative et à obtenir un avantage concurrentiel durable. D'ici 2024, 33 % des entreprises du G2000 exploiteront des modèles commerciaux innovants pour doubler leur potentiel de monétisation de l'IA générative.De nombreux groupes travaillent sur l'intelligence artificielle générale (AGI) et des entreprises expérimenteront des systèmes AGI d'ici 2028. Au fur et à mesure de sa progression, l'AGI sera transformatrice et aura un impact sur tout, du marché du travail à la façon dont nous comprenons des concepts tels que l'intelligence et la créativité.Jusqu'à ce que les charges de travail d'IA qui nécessitent le transfert de tâches des processeurs de serveurs vers des accélérateurs se standardisent sur des algorithmes et des piles logicielles adaptés aux processeurs de serveurs, l'achat d'accélérateurs (GPU, FPGA, ASIC d'IA et ASSP) absorbera l'achat de processeurs de serveurs (CPU).Les prévisions mondiales d'IDC en matière d'intelligence artificielle et d'automatisation sont présentées en détail dans le rapport IDC FutureScape : Worldwide Artificial Intelligence and Automation 2024 Predictions et les prévisions mondiales d'IDC en matière de GenAI sont présentées dans le rapport IDC FutureScape : Worldwide Generative Artificial Intelligence 2024 Predictions. Outre le webinaire sur l'IA avec Ritu Jyoti, IDC organise quatre autres webinaires FutureScape axés sur les prévisions d'IDC pour 2024.