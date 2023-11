Une récente enquête d'IDC a révélé qu'au cours des 12 prochains mois, environ un tiers des personnes interrogées pensent que les organisations préféreront acheter des logiciels d'IA à un fournisseur ou utiliser un support interne parallèlement à un logiciel d'IA fourni par un fournisseur pour des cas d'utilisation ou des domaines d'application spécifiques. Cela indique une demande croissante de solutions d'IA et souligne la nécessité d'approches personnalisées basées sur les besoins individuels des entreprises.", a déclaré Raghunandhan Kuppuswamy, directeur de la recherche sur l'intelligence artificielle et l'automatisation chez IDC.Les applications d'IA constituent actuellement la plus grande catégorie de logiciels d'IA, représentant environ un tiers du chiffre d'affaires global du marché en 2023. Cette catégorie comprend les applications de collaboration, de gestion et de flux de contenu, de gestion des ressources de l'entreprise (ERM), de gestion de la chaîne logistique, de production et d'exploitation, d'ingénierie et de gestion de la relation client (CRM). La croissance du chiffre d'affaires dans la catégorie des applications d'IA sera supérieure à celle du marché global, avec un TCAC de 21,1 % sur cinq ans.La deuxième catégorie la plus importante en termes de revenus en 2023 est celle des plateformes d'intelligence artificielle. Avec le deuxième taux de croissance le plus rapide sur la période de prévision 2023-2027 (TCAC de 35,8 %), les plateformes d'intelligence artificielle seront la catégorie de revenus la plus importante pendant la majeure partie de la période de prévision. Les plateformes d'IA facilitent le développement de modèles et d'applications d'intelligence artificielle, tels que les assistants intelligents capables d'imiter les capacités cognitives humaines.Les deux plus petites catégories - les logiciels d'infrastructure des systèmes d'IA (AI SIS) et les logiciels de développement et de déploiement d'applications d'IA (AI AD&D) - augmenteront toutes deux leurs revenus plus rapidement que l'ensemble du marché, avec des TCAC sur cinq ans de 32,6 % et 38,7 %, respectivement. La catégorie AI SIS bénéficie de son intégration avec les systèmes logiciels existants, ce qui permet aux organisations de tirer des informations précieuses de vastes quantités de données pour prendre des décisions éclairées et optimiser les opérations. Cette catégorie comprend l'analyse, les logiciels de veille stratégique, la gestion des données, l'intégration, l'orchestration, le développement d'applications, la qualité des logiciels, les logiciels de cycle de vie et les plateformes d'application. La catégorie AI AD&D comprend les logiciels d'analyse et de veille stratégique, la gestion des données, l'intégration et l'orchestration, le développement d'applications, la qualité des logiciels et le cycle de vie des logiciels, ainsi que les plateformes d'applications.", a déclaré Ritu Jyoti, vice-président du groupe, Worldwide Artificial Intelligence and Automation market research and advisory services chez IDC. "IDC définit les logiciels d'intelligence artificielle (IA) comme des logiciels centrés sur l'IA. Les applications centrées sur l'IA doivent avoir un composant d'IA qui est crucial pour l'application - sans ce composant d'IA, l'application ne fonctionnera pas. IDC reconnaît également un deuxième type de logiciels d'IA : les logiciels non centrés sur l'IA. Dans les applications non centrées sur l'IA, le composant d'IA n'est pas crucial ou fondamental pour l'application. En d'autres termes, l'application fonctionnera sans l'inclusion du composant d'IA. Cela permet d'inclure des applications qui sont améliorées par des capacités d'IA mais qui ne sont pas exclusivement utilisées pour des fonctions d'IA.IDCQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ces prévisions d'IDC ? Trouvez-vous qu'elles sont pertinentes ou crédibles ?