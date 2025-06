Mozilla critique le flux "intrusif" Discover de Meta, qui affiche les instructions génératives d'IA des utilisateurs, et exige sa fermeture, car les utilisateurs ne comprennent pas vraiment ce qu'ils partagent

Pour être clair, vos conversations IA ne sont pas publiques par défaut : vous devez choisir de les partager individuellement en appuyant sur un bouton de partage. Malgré cela, j'ai l'impression que certaines personnes ne comprennent pas vraiment ce qu'elles partagent, ni ce qui se passe.



Comme cette femme dont la tortue était malade. Ou cette autre personne qui demandait conseil sur les mesures juridiques qu'elle pouvait prendre contre son ancien employeur après avoir été licenciée. Ou cette femme qui s'interrogeait sur les effets de l'acide folique chez une femme de 60 ans déjà ménopausée. Ou encore cette personne qui demandait de l'aide pour sa facture d'assurance maladie Blue Cross... Peut-être que ces personnes savaient qu'elles partageaient sur un fil d'actualité public et qu'elles le faisaient volontairement. Peut-être pas. Cela nous amène à une question évidente : quel est l'intérêt de tout cela ? Même si l'on met de côté le risque de divulgation accidentelle, quel est l'intérêt de voir un fil d'actualité contenant les instructions génératives (prompt) IA des gens ? Pour être clair, vos conversations IA ne sont pas publiques par défaut : vous devez choisir de les partager individuellement en appuyant sur un bouton de partage. Malgré cela, j'ai l'impression que certaines personnes ne comprennent pas vraiment ce qu'elles partagent, ni ce qui se passe.Comme cette femme dont la tortue était malade. Ou cette autre personne qui demandait conseil sur les mesures juridiques qu'elle pouvait prendre contre son ancien employeur après avoir été licenciée. Ou cette femme qui s'interrogeait sur les effets de l'acide folique chez une femme de 60 ans déjà ménopausée. Ou encore cette personne qui demandait de l'aide pour sa facture d'assurance maladie Blue Cross... Peut-être que ces personnes savaient qu'elles partageaient sur un fil d'actualité public et qu'elles le faisaient volontairement. Peut-être pas. Cela nous amène à une question évidente : quel est l'intérêt de tout cela ? Même si l'on met de côté le risque de divulgation accidentelle, quel est l'intérêt de voir un fil d'actualité contenant les instructions génératives (prompt) IA des gens ?

C'est pourquoi la communauté Mozilla exige que Meta :



Ferme le fil d'actualité Discover jusqu'à ce que de véritables mesures de protection de la vie privée soient mises en place.

Rende toutes les interactions avec l'IA privées par défaut, sans option de partage public, sauf si cela est explicitement activé par consentement éclairé.

Assure une transparence totale sur le nombre d'utilisateurs qui ont partagé des informations privées à leur insu.

Crée un système de désactivation universel et facile à utiliser pour toutes les plateformes Meta, qui empêche l'utilisation des données des utilisateurs pour l'entraînement de l'IA.

Informe tous les utilisateurs dont les conversations ont pu être rendues publiques et leur permette de supprimer définitivement leur contenu.

Meta brouille la frontière entre privé et public, au détriment de notre vie privée. Les gens ont le droit de savoir quand ils s'expriment en public, surtout lorsqu'ils pensent s'exprimer en privé.



Si vous êtes d'accord, ajoutez votre nom pour demander à Meta de fermer son flux IA intrusif et de garantir qu'aucune conversation privée ne sera rendue publique sans consentement clair, explicite et éclairé. C'est pourquoi la communauté Mozilla exige que Meta :Meta brouille la frontière entre privé et public, au détriment de notre vie privée. Les gens ont le droit de savoir quand ils s'expriment en public, surtout lorsqu'ils pensent s'exprimer en privé.Si vous êtes d'accord, ajoutez votre nom pour demander à Meta de fermer son flux IA intrusif et de garantir qu'aucune conversation privée ne sera rendue publique sans consentement clair, explicite et éclairé.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 394 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Meta est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, qui possède et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication, notamment Facebook, Instagram, Threads, Messenger et WhatsApp. La société exploite également un réseau publicitaire pour ses propres sites et des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total.Fin 2024, un rapport a révélé que Meta développe plusieurs produits d'IA, notamment un service conçu pour aider les utilisateurs à créer des bots d'IA sur Instagram et Facebook . Ces bots pourraient cloner la personnalité des utilisateurs et interagir avec d'autres utilisateurs (non bots) sur le réseau. L'entreprise espère attirer un public plus jeune, apparemment très friand d'IA en ce moment.Cette initiative intervient alors que les entreprises de médias sociaux se sont empressées d'intégrer les dernières technologies d'IA générative dans leurs produits afin d'attirer de nouveaux utilisateurs et davantage de contenu sur leurs plateformes. Toutefois, les experts mettent en garde contre les risques liés au contenu généré par l'IA, notamment la collecte de données qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à la vie privée et à la sécurité des informations.Fin avril, Meta a lancé son application Meta AI, qui comprenait une fonctionnalité appelée "Discover feed" (""Mais alors que Meta insistait sur le fait que "", deux jours plus tard, Business Insider a remarqué que "".Mozilla a désormais publié son propre avertissement. "", prévient la Fondation Mozilla, "".Pour rappel, Noyb a récemment averti que Meta continue de violer les règles du RGPD avec son dernier plan pour former l'IA en utilisant les données personnelles privées d'Instagram et de Facebook pour former ses nouveaux systèmes d'IA sans votre consentement. Selon Noyb, l' "intérêt légitime" évoqué par Meta ne tient pas la route, alors que l'entreprise de Mark Zuckerberg prétend que les activistes veulent "retarder l'innovation en matière d'IA".Max Schrems de Noyb a envoyé une lettre de cessation et d'abstention à Meta le 14 mai 2025. La lettre de Noyb indique à la société mère de Facebook que, s'il choisit de ne pas discuter de la question ou d'accepter que les données des utilisateurs pour l'entraînement des données d'IA fassent l'objet d'un consentement explicite, par opposition à l'approche opt-out que Meta poursuit actuellement, le groupe de défense est prêt à déposer une injonction, ou même à porter l'affaire devant les tribunaux dans le cadre d'une action collective.Pensez-vous que cet avertissement est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?