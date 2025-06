L'IA accélère le travail des services de renseignement US, notamment la publication des dossiers relatifs à l'assassinat de JFK, déclare la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard



Tulsi Gabbard est une femme politique américaine et un officier militaire qui occupe le poste de directrice du renseignement national (DNI) depuis 2025. Elle a le grade de lieutenant-colonel dans la réserve de l'armée américaine depuis 2021, et a précédemment été représentante des États-Unis pour le 2e district du Congrès d'Hawaï de 2013 à 2021. En 2024, Tulsi Gabbard, ancienne démocrate, a soutenu Donald Trump pour l'élection présidentielle et a rejoint le Parti républicain plus tard dans l'année. En 2024, elle a été nommée par le président Trump au poste de DNI puis confirmée dans ses fonctions par le Sénat, devenant ainsi le plus haut fonctionnaire insulaire du Pacifique de l'histoire des États-Unis.S'exprimant le mardi 10 juin 2025 lors d'une conférence sur la technologie, Tulsi Gabbard a déclaré que les programmes d'IA, lorsqu'ils sont utilisés de manière responsable, peuvent permettre d'économiser de l'argent et de libérer les agents du renseignement pour qu'ils se concentrent sur la collecte et l'analyse d'informations. Le rythme parfois lent du travail des services de renseignement l'a frustrée en tant que membre du Congrès, a déclaré Tulsi Gabbard, et continue de poser problème.L'IA peut exécuter des programmes de ressources humaines, par exemple, ou scanner des documents sensibles avant leur éventuelle déclassification, a expliqué Tulsi Gabbard. Son bureau a publié des dizaines de milliers de pages de documents liés aux assassinats du président John F. Kennedy et de son frère, le sénateur de New York Robert F. Kennedy, sur ordre du président Donald Trump.Les experts avaient prédit que le processus pourrait prendre de nombreux mois, voire des années, mais l'IA a accéléré le travail en scannant les documents pour voir s'ils contenaient des éléments qui devraient rester classifiés, a déclaré Tulsi Gabbard lors de son intervention au sommet Amazon Web Services à Washington.« Nous avons pu faire cela grâce à l'utilisation d'outils d'IA beaucoup plus rapidement que ce qui était fait auparavant, c'est-à-dire que des humains devaient examiner chacune de ces pages », a déclaré Tulsi Gabbard.La communauté du renseignement s'appuie déjà sur de nombreuses technologies du secteur privé, et Tulsi Gabbard a déclaré qu'elle souhaitait développer cette relation au lieu d'utiliser les ressources fédérales pour créer des alternatives coûteuses.« Comment examiner les outils disponibles - en grande partie dans le secteur privé - pour faire en sorte que nos professionnels du renseignement, qu'il s'agisse de collecteurs ou d'analystes, puissent consacrer leur temps et leur énergie aux choses qu'ils sont les seuls à pouvoir faire », a-t-elle déclaré.Tulsi Gabbard, qui coordonne le travail de 18 agences de renseignement, a promis de secouer les services d'espionnage américains.Depuis qu'elle a pris ses fonctions cette année, elle a créé un nouveau groupe de travail chargé d'étudier les changements à apporter au fonctionnement des agences ainsi que la possibilité d'une plus grande déclassification. Elle a également licencié deux agents de renseignement chevronnés en raison de leur opposition supposée à Donald Trump, éliminé les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion et déplacé le personnel chargé de préparer le dossier quotidien du président afin de lui donner un contrôle plus direct.Alors que Tulsi Gabbard fait l'éloge des avantages de l'IA dans les tâches de renseignement, des questions relatives à la responsabilité persistent. Des sénateurs démocrates ont récemment révélé que la CIA menait un programme secret de collecte de données sur les citoyens américains sans mandat clair. Les détracteurs affirment que les activités nationales de l'agence soulèvent des questions juridiques et éthiques, en particulier compte tenu de son rôle d'agence de renseignement extérieur.Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, lors d'une conférence sur la technologieQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que l'utilisation de l'IA pour accélérer le traitement des documents gouvernementaux sensibles est pertinente ou judicieuse ?Selon vous, quels sont les risques potentiels d'une collaboration accrue entre les agences de renseignement et les entreprises technologiques privées dans le domaine de l'IA ?